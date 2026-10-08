Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Γερμανία: Μετά το Αζερμπαϊτζάν, εξετάζεται αν ο Χάνινγκ έστελνε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα
Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Γερμανία: Μετά το Αζερμπαϊτζάν, εξετάζεται αν ο Χάνινγκ έστελνε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα
Ο πρώην επικεφαλής της BND παραδέχτηκε πως κατείχε εμπιστευτικά έγγραφα από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά αρνήθηκε τη διαρροή σε ξένες χώρες - Πιθανή η συνεργασία του με την Κίνα, λέει το Spiegel
Μορφή χιονοστιβάδας έχουν οι εξελίξεις στην υπόθεση του συλληφθέντα πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών BND, Άουγκουστ Χάνινγκ, καθώς οι έρευνες για τις κατηγορίες περί προδοσίας επεκτείνονται πλέον και στις επαφές που διατηρούσε με την Κίνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Der Spiegel, τις οποίες επιβεβαίωσαν πολλές πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο 80χρονος, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του δραστηριοποιήθηκε ως ιδιωτικός σύμβουλος, μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με άνδρα που συνδεόταν με τον κινεζικό μηχανισμό πληροφοριών.
Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας, η οποία ερευνά τον Χάνινγκ μεταξύ άλλων για την υποψία απόπειρας εσχάτης προδοσίας, αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.
Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, σκοπός ήταν ο Χάνινγκ να μπορεί να αξιοποιήσει οικονομικά τις πληροφορίες στο πλαίσιο της ιδιωτικής συμβουλευτικής δραστηριότητας που είχε αναπτύξει.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2022, ο πρώην συνεργάτης του φέρεται να είχε παραδώσει στον Χάνινγκ σχεδόν 2.000 έγγραφα, πολλά από τα οποία περιείχαν πληροφορίες χαρακτηρισμένες ως διαβαθμισμένες.
Το πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε αυτό το υλικό από τον πρώην επικεφαλής της BND αποτελεί πλέον αντικείμενο της έρευνας.
Το Spiegel έχει αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος συνδεόταν με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Αζερμπαϊτζάν. Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν ακόμη αν το έγγραφο που συνέταξε ο Χάνινγκ έφτασε τελικά στον προβλεπόμενο αποδέκτη.
Παράλληλα, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο πρώην αρχηγός της BND βρισκόταν σε «εντατική επικοινωνία με μέλος άλλης κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών» και ότι για αρκετά χρόνια τού παρείχε πολιτικές πληροφορίες.
Μέρος αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βασιζόταν σε υλικό που είχε λάβει από τον Μάνφρεντ Ντ.
Η εισαγγελία δεν έχει αποκαλύψει επίσημα για ποιο κράτος εργαζόταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Der Spiegel, τις οποίες επιβεβαίωσαν πολλές πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο 80χρονος, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του δραστηριοποιήθηκε ως ιδιωτικός σύμβουλος, μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με άνδρα που συνδεόταν με τον κινεζικό μηχανισμό πληροφοριών.
Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας, η οποία ερευνά τον Χάνινγκ μεταξύ άλλων για την υποψία απόπειρας εσχάτης προδοσίας, αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.
Σχεδόν 2.000 εσωτερικά έγγραφα της BNDΟ Χάνινγκ και ο 64χρονος πρώην διευθυντής του γραφείου του, Μάνφρεντ Ντ., συνελήφθησαν την Τρίτη. Σύμφωνα με την έρευνα, ο Μάνφρεντ Ντ. φέρεται, για χρόνια μετά την αποχώρηση του Χάνινγκ από την BND, να του προμήθευε εμπιστευτικά έγγραφα που προέρχονταν από τα ανώτερα κλιμάκια της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών.
Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, σκοπός ήταν ο Χάνινγκ να μπορεί να αξιοποιήσει οικονομικά τις πληροφορίες στο πλαίσιο της ιδιωτικής συμβουλευτικής δραστηριότητας που είχε αναπτύξει.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2022, ο πρώην συνεργάτης του φέρεται να είχε παραδώσει στον Χάνινγκ σχεδόν 2.000 έγγραφα, πολλά από τα οποία περιείχαν πληροφορίες χαρακτηρισμένες ως διαβαθμισμένες.
Το πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε αυτό το υλικό από τον πρώην επικεφαλής της BND αποτελεί πλέον αντικείμενο της έρευνας.
Ανάλυση για ξένη υπηρεσία πληροφοριώνΣε μία περίπτωση, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ο Χάνινγκ φέρεται να αξιοποίησε διαβαθμισμένες πληροφορίες προκειμένου να συντάξει ανάλυση για στέλεχος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.
Το Spiegel έχει αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος συνδεόταν με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Αζερμπαϊτζάν. Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν ακόμη αν το έγγραφο που συνέταξε ο Χάνινγκ έφτασε τελικά στον προβλεπόμενο αποδέκτη.
Παράλληλα, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο πρώην αρχηγός της BND βρισκόταν σε «εντατική επικοινωνία με μέλος άλλης κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών» και ότι για αρκετά χρόνια τού παρείχε πολιτικές πληροφορίες.
Μέρος αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βασιζόταν σε υλικό που είχε λάβει από τον Μάνφρεντ Ντ.
Η εισαγγελία δεν έχει αποκαλύψει επίσημα για ποιο κράτος εργαζόταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Το Spiegel δείχνει προς την ΚίναΣύμφωνα όμως με τις πληροφορίες του Spiegel, πρόκειται για την Κίνα.
Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Χάνινγκ πραγματοποίησε επανειλημμένα ταξίδια στη χώρα και διατηρούσε επαφές με τον Γουάνγκ Τζιαντζένγκ, απόστρατο υποστράτηγο και διπλωμάτη με μακρά θητεία στη Γερμανία.
Ο Γουάνγκ είχε υπηρετήσει στην κινεζική αντιπροσωπεία στο Ανατολικό Βερολίνο από το 1987 έως το 1990 και επέστρεψε άλλες δύο φορές στη Γερμανία. Η τελευταία του θητεία ήταν ως στρατιωτικού ακολούθου και ολοκληρώθηκε το 2013.
Θεωρείται ένας από τους ανθρώπους του κινεζικού κρατικού μηχανισμού με βαθιά γνώση της Γερμανίας.
Οι επαφές Χάνινγκ - ΓουάνγκΑκόμη και μετά την αποστρατεία του, ο Γουάνγκ συνέχισε να ασχολείται ενεργά με τη γερμανική πολιτική.
Μετέφρασε στα κινεζικά τα απομνημονεύματα του Χανς Μόντροου, του προτελευταίου πρωθυπουργού της Ανατολικής Γερμανίας, τον οποίο συνόδευσε σε ταξίδι στην Κίνα το 2018. Ο Μόντροου τον είχε χαρακτηρίσει τότε «παλιό φίλο».
Ο Γουάνγκ μετέφρασε επίσης στα κινεζικά βιβλίο συνομιλιών με τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ. Στον πρόλογο, που χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2017, ευχαριστούσε ρητά τον Χάνινγκ για τις «υποδείξεις και διευκρινίσεις» που του είχε προσφέρει.
Την ίδια χρονιά, ο πρώην επικεφαλής της BND και ο Κινέζος στρατηγός φέρονται να συναντήθηκαν σε επίσημη εκδήλωση στην πόλη Χουαϊμπέι της ανατολικής Κίνας. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά, οι συζητήσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων θέματα συνεργασίας και οικονομικής ανάπτυξης, ενώ Χάνινγκ και Γουάνγκ επισκέφθηκαν από κοινού επιχειρήσεις της περιοχής.
Ακόμη και το 2023, τα ονόματα των δύο ανδρών περιλαμβάνονταν στον κατάλογο συμμετεχόντων σε ευρωκινεζική διάσκεψη. Παράλληλα, είχαν συμμετάσχει στο συμβουλευτικό όργανο γερμανοκινεζικού οικολογικού πάρκου στο Τσινγκτάο, όπου ο Γουάνγκ εμφανίζεται πλέον ως επίτιμο μέλος.
Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία δεν θέλησε να διευκρινίσει εάν η συγκεκριμένη σχέση του Χάνινγκ με τον Γουάνγκ αποτελεί μέρος της ποινικής έρευνας.
Τι απαντά ο ΧάνινγκΟ δικηγόρος του πρώην επικεφαλής της BND, Λέον Κρούζε, απορρίπτει τις κατηγορίες της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας.
«Ο εντολέας μου διώκεται αδίκως», δήλωσε στο Spiegel. Η υπεράσπιση παραδέχεται ότι ο Χάνινγκ είχε στην κατοχή του εμπιστευτικά έγγραφα, αρνείται όμως ότι παρέδωσε τις πληροφορίες που περιείχαν σε τρίτους εις βάρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και, πολύ περισσότερο, ότι το έκανε έναντι αμοιβής. «Οι περαιτέρω έρευνες θα το αποδείξουν», ανέφερε ο δικηγόρος του.
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