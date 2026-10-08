Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Γερμανία: Το Αζερμπαϊτζάν διέψευσε τις επαφές με τον συλληφθέντα πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Μυστικές υπηρεσίες Αζερμπαϊτζάν BND

Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Γερμανία: Το Αζερμπαϊτζάν διέψευσε τις επαφές με τον συλληφθέντα πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών

Ο Άουγκουστ Χάνινγκ συνελήφθη μαζί με τον πρώην προσωπάρχη του στη BND, κατηγορούμενοι για κατασκοπεία υπέρ ξένης χώρας

Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Γερμανία: Το Αζερμπαϊτζάν διέψευσε τις επαφές με τον συλληφθέντα πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το Αζερμπαϊτζάν διέψευσε την Τετάρτη δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών BND, Άουγκουστ Χάνινγκ, ο οποίος κατηγορείται ότι αγόρασε απόρρητα έγγραφα και τα χρησιμοποίησε για την εκπόνηση ανάλυσης προς όφελος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, είχε επαφές με πράκτορα του Αζερμπαϊτζάν.

Το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης και Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων της χώρας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι ισχυρισμοί περί σύνδεσης του Αζερμπαϊτζάν με την υπόθεση, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν αρχικά από το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, είναι αβάσιμοι.

«Η κακόβουλη πρόθεση των δυνάμεων που βρίσκονται πίσω από αυτή την επιχείρηση παραπληροφόρησης είναι να πλήξουν τις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν - Γερμανίας», ανέφερε το Συμβούλιο.

Συνελήφθη για απόπειρα προδοσίας και κατασκοπεία

Ο Χάνινγκ, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας (BND), συνελήφθη την Τρίτη ως ύποπτος για απόπειρα προδοσίας και κατασκοπεία, σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ασφαλείας στη Γερμανία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Χάνινγκ φέρεται να κατέβαλε χρήματα προκειμένου να αποκτήσει διαβαθμισμένα έγγραφα από υπεύθυνο γραφείου της BND.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις εισαγγελικές αρχές, χρησιμοποίησε τις απόρρητες πληροφορίες για να συντάξει ανάλυση η οποία προοριζόταν για αξιωματικό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Σιωπή από την ομοσπονδιακή εισαγγελία

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Der Spiegel σχετικά με την πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με το Αζερμπαϊτζάν.

Ο ίδιος ο Χάνινγκ δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη Γερμανία λόγω τόσο της σοβαρότητας των κατηγοριών όσο και της ιδιότητας του Χάνινγκ ως πρώην επικεφαλής της BND, της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό.

Κλείσιμο
Οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια ξένη υπηρεσία πληροφοριών φέρεται να κατέληξε η ανάλυση που βασίστηκε στα διαβαθμισμένα έγγραφα και εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης