Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Γερμανία: Το Αζερμπαϊτζάν διέψευσε τις επαφές με τον συλληφθέντα πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών
Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Γερμανία: Το Αζερμπαϊτζάν διέψευσε τις επαφές με τον συλληφθέντα πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών
Ο Άουγκουστ Χάνινγκ συνελήφθη μαζί με τον πρώην προσωπάρχη του στη BND, κατηγορούμενοι για κατασκοπεία υπέρ ξένης χώρας
Το Αζερμπαϊτζάν διέψευσε την Τετάρτη δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών BND, Άουγκουστ Χάνινγκ, ο οποίος κατηγορείται ότι αγόρασε απόρρητα έγγραφα και τα χρησιμοποίησε για την εκπόνηση ανάλυσης προς όφελος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, είχε επαφές με πράκτορα του Αζερμπαϊτζάν.
Το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης και Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων της χώρας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι ισχυρισμοί περί σύνδεσης του Αζερμπαϊτζάν με την υπόθεση, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν αρχικά από το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, είναι αβάσιμοι.
«Η κακόβουλη πρόθεση των δυνάμεων που βρίσκονται πίσω από αυτή την επιχείρηση παραπληροφόρησης είναι να πλήξουν τις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν - Γερμανίας», ανέφερε το Συμβούλιο.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Χάνινγκ φέρεται να κατέβαλε χρήματα προκειμένου να αποκτήσει διαβαθμισμένα έγγραφα από υπεύθυνο γραφείου της BND.
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις εισαγγελικές αρχές, χρησιμοποίησε τις απόρρητες πληροφορίες για να συντάξει ανάλυση η οποία προοριζόταν για αξιωματικό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
Ο ίδιος ο Χάνινγκ δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.
Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη Γερμανία λόγω τόσο της σοβαρότητας των κατηγοριών όσο και της ιδιότητας του Χάνινγκ ως πρώην επικεφαλής της BND, της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό.
Οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια ξένη υπηρεσία πληροφοριών φέρεται να κατέληξε η ανάλυση που βασίστηκε στα διαβαθμισμένα έγγραφα και εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
Το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης και Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων της χώρας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι ισχυρισμοί περί σύνδεσης του Αζερμπαϊτζάν με την υπόθεση, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν αρχικά από το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, είναι αβάσιμοι.
«Η κακόβουλη πρόθεση των δυνάμεων που βρίσκονται πίσω από αυτή την επιχείρηση παραπληροφόρησης είναι να πλήξουν τις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν - Γερμανίας», ανέφερε το Συμβούλιο.
Συνελήφθη για απόπειρα προδοσίας και κατασκοπείαΟ Χάνινγκ, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας (BND), συνελήφθη την Τρίτη ως ύποπτος για απόπειρα προδοσίας και κατασκοπεία, σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ασφαλείας στη Γερμανία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Χάνινγκ φέρεται να κατέβαλε χρήματα προκειμένου να αποκτήσει διαβαθμισμένα έγγραφα από υπεύθυνο γραφείου της BND.
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις εισαγγελικές αρχές, χρησιμοποίησε τις απόρρητες πληροφορίες για να συντάξει ανάλυση η οποία προοριζόταν για αξιωματικό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
Σιωπή από την ομοσπονδιακή εισαγγελίαΗ ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Der Spiegel σχετικά με την πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με το Αζερμπαϊτζάν.
Ο ίδιος ο Χάνινγκ δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.
Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη Γερμανία λόγω τόσο της σοβαρότητας των κατηγοριών όσο και της ιδιότητας του Χάνινγκ ως πρώην επικεφαλής της BND, της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό.
Οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια ξένη υπηρεσία πληροφοριών φέρεται να κατέληξε η ανάλυση που βασίστηκε στα διαβαθμισμένα έγγραφα και εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
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