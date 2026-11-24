Πάγωμα μισθών το 2027 και το 2028, περισσότερες ώρες εργασίας με τον ίδιο μισθό

«Αν και οι περικοπές είναι επώδυνες, είναι αναπόφευκτες», πιθανή η απεργία από την 1η Ιανουαρίου

Οι μετοχές της Volkswagen κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Volkswagen και Stellantis, που βασίζονται στον όγκο πωλήσεων, έχουν δει τα περιθώρια κέρδους τους να συρρικνώνονται τα τελευταία χρόνια, ενώ οι αμερικανικοί ανταγωνιστές τους, Ford και GM, έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν.Η Volkswagen, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε περικοπές μιας σειράς παροχών. Επιδιώκει, επίσης, παραχωρήσεις όσον αφορά το 35ωρο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίαςΜια επιστολή της εταιρείας προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων έδειξε μια σειρά προτεινόμενων περικοπών που πήγαιναν ένα βήμα πιο πέρα από ό,τι είχε ανακοινώσει δημοσίως η διοίκηση όταν παρουσίασε τη θέση της πριν από τις διαπραγματεύσεις την περασμένη εβδομάδα.Όπως ξεκαθάρισε ο συν-επικεφαλής διαπραγματευτής του ομίλου, Frank Ischner, η Volkswagen εξακολουθεί να ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με τους εργαζομένους φέτος, προσθέτοντας ότι,Επικαλούμενη τις υποτονικές πωλήσεις, τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων και τα χαμηλά περιθώρια κέρδους στο βασικό εμπορικό σήμα του ομίλου, τη VW, η διοίκηση επιθυμεί να καταργήσει τις ειδικές μισθολογικές συμφωνίες για τα διευθυντικά στελέχη και τα επετειακά επιδόματα που καταβάλλονται στους εργαζομένους κατά το 25ο και το 35ο έτος εργασίας τους στην εταιρεία, σύμφωνα με την επιστολή που φέρει ημερομηνία Πέμπτης., αφού το συνδικάτο δήλωσε ότι η νέα προσπάθεια αναδιάρθρωσης θέτει την αυτοκινητοβιομηχανία σε παραβίαση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης που είχε υπογραφεί στα τέλη του 2024.«Τότε δεν θα είναι μόνο οι γραμμές παραγωγής που θα παραλύσουν», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της IG Metall, Thorsten Groeger, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές, και κυρίως οι οικογένειες Porsche και Piech — οι κορυφαίοι μέτοχοι της Volkswagen — ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και περικοπές μερισμάτων.Η αρχική συμφωνία του 2024 περιελάμβανε 35.000 απολύσεις σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις απασχόλησης και επενδύσεων.Έκτοτε, οι πωλήσεις της Volkswagen στην Κίνα, οι οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των υψηλών κόστους παραγωγής της Γερμανίας, έχουν μειωθεί περαιτέρω και το λειτουργικό περιθώριο του ομίλου αναμένεται να μην υπερβεί το 1% φέτος, από 5,9% το 2024.Οι μετοχές της Volkswagen, της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2010 και υστέρησαν επίσης σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της, σε ένδειξη του πόσο μεγάλες έχουν γίνει οι προκλήσεις για την ιστορική αυτή εταιρεία.Πηγή φωτογραφιών: Reuters