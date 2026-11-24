Εργαζόμενοι της Volkswagen στο Έμντεν διαμαρτύρονται με μαύρα φέρετρα λόγω παγώματος των μισθών και των 100.000 απολύσεων, φωτογραφίες
Εργαζόμενοι της Volkswagen στο Έμντεν διαμαρτύρονται με μαύρα φέρετρα λόγω παγώματος των μισθών και των 100.000 απολύσεων, φωτογραφίες
Ο γερμανικός κολοσσός αυτοκινήτων ξεκινά διαπραγματεύσεις για τους μισθούς - Πιθανή η απεργία εργαζομένων από την 1η Ιανουαρίου - Τα φέρετρα έγραφαν «Αξίες της Volkswagen, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Μέλλον, Εμπιστοσύνη»
Η Volkswagen ξεκίνησε σήμερα (24/11) κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τους μισθούς εν μέσω της αυξανόμενης οργής των εργαζομένων για τις περικοπές δαπανών, με τους διαδηλωτές να μεταφέρουν μαύρα φέρετρα ως σύμβολο αυτού που, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι ο θάνατος της εμπιστοσύνης και των μελλοντικών προοπτικών της εταιρείας.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, ο όλο και πιο έντονος ανταγωνισμός από την Κίνα, τα δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσιους δασμούς και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές πιέζουν ασφυκτικά τον δεύτερο μεγαλύτερο κατασκευαστή αυτοκινήτων στον κόσμο να αναδιαρθρώσει τις παγκόσμιες δραστηριότητές του. Την ίδια στιγμή έχουν ήδη προγραμματιστεί 100.000 απολύσεις εργαζομένων.
Τα εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία βρίσκονται στο επίκεντρο της αναδιάρθρωσης, με τέσσερα από αυτά να είναι υποψήφια για λουκέτο στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, ενώ η διοίκηση ενημέρωσε τους 120.000 Γερμανούς εργαζομένους του ομίλου ότι η εγχώρια παραγωγή έχει καταστεί υπερβολικά δαπανηρή.
«Αν χρειαστεί, θα υπάρξουν και εργατικές κινητοποιήσεις ενός είδους που δεν έχουν ξαναγίνει στη Volkswagen», τόνισε η πρόεδρος του συμβουλίου εργαζομένων, Ντανιέλα Καβάλο, στους εργαζόμενους που φώναζαν «έτοιμοι για απεργία». «Πριν συζητήσουμε συγκεκριμένα ζητήματα, πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε μερικά βασικά σημεία», είπε η Καβάλο, ενώ πρόσθεσε ότι οι περικοπές που πρότεινε η διοίκηση δεν αποτελούν βάση για διαπραγματεύσεις.
Οι εργαζόμενοι κρατούσαν μαύρα φέρετρα, τα οποία έγραφαν «Αξίες της Volkswagen, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Μέλλον, Εμπιστοσύνη» και μία κούκλα ενός χάρου θέλοντας να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στην γερμανική εταιρεία ότι όλα αυτά πέθαναν. Επίσης, ύψωσαν ένα πανό που έγραφε: «Η Volkswagen χρειάζεται το Έμντεν. Το Έμντεν χρειάζεται την Volkswagen»
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, ο όλο και πιο έντονος ανταγωνισμός από την Κίνα, τα δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσιους δασμούς και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές πιέζουν ασφυκτικά τον δεύτερο μεγαλύτερο κατασκευαστή αυτοκινήτων στον κόσμο να αναδιαρθρώσει τις παγκόσμιες δραστηριότητές του. Την ίδια στιγμή έχουν ήδη προγραμματιστεί 100.000 απολύσεις εργαζομένων.
Τα εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία βρίσκονται στο επίκεντρο της αναδιάρθρωσης, με τέσσερα από αυτά να είναι υποψήφια για λουκέτο στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, ενώ η διοίκηση ενημέρωσε τους 120.000 Γερμανούς εργαζομένους του ομίλου ότι η εγχώρια παραγωγή έχει καταστεί υπερβολικά δαπανηρή.
Germany's Volkswagen begins wage talks with its powerful labor representatives against a backdrop of protests and threatened strikes over the automaker's plans to ramp up job cuts and slash costs https://t.co/FwNyUqA7DT— Reuters (@Reuters) November 24, 2026
Διαμαρτυρίες με μαύρα φέρετρα με μήνυμα και χάροΟ πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε στη βόρεια γερμανική πόλη Έμντεν, όπου στεγάζεται ένα από τα εργοστάσια που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Εκεί περίπου 4.000 εργαζόμενοι διαδήλωσαν πριν οι εκπρόσωποι του συνδικάτου IG Metall (το κυρίαρχο σωματείο μεταλλουργών στη Γερμανία) και το εργατικό συμβούλιο της αυτοκινητοβιομηχανίας συναντηθούν με τη διοίκηση της Volkswagen.
«Αν χρειαστεί, θα υπάρξουν και εργατικές κινητοποιήσεις ενός είδους που δεν έχουν ξαναγίνει στη Volkswagen», τόνισε η πρόεδρος του συμβουλίου εργαζομένων, Ντανιέλα Καβάλο, στους εργαζόμενους που φώναζαν «έτοιμοι για απεργία». «Πριν συζητήσουμε συγκεκριμένα ζητήματα, πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε μερικά βασικά σημεία», είπε η Καβάλο, ενώ πρόσθεσε ότι οι περικοπές που πρότεινε η διοίκηση δεν αποτελούν βάση για διαπραγματεύσεις.
Οι εργαζόμενοι κρατούσαν μαύρα φέρετρα, τα οποία έγραφαν «Αξίες της Volkswagen, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Μέλλον, Εμπιστοσύνη» και μία κούκλα ενός χάρου θέλοντας να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στην γερμανική εταιρεία ότι όλα αυτά πέθαναν. Επίσης, ύψωσαν ένα πανό που έγραφε: «Η Volkswagen χρειάζεται το Έμντεν. Το Έμντεν χρειάζεται την Volkswagen»
Πάγωμα μισθών το 2027 και το 2028, περισσότερες ώρες εργασίας με τον ίδιο μισθόΟι αυτοκινητοβιομηχανίες Volkswagen και Stellantis, που βασίζονται στον όγκο πωλήσεων, έχουν δει τα περιθώρια κέρδους τους να συρρικνώνονται τα τελευταία χρόνια, ενώ οι αμερικανικοί ανταγωνιστές τους, Ford και GM, έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν.
Η Volkswagen επιθυμεί να παγώσει τους μισθούς των Γερμανών εργαζομένων το 2027 και το 2028, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε περικοπές μιας σειράς παροχών. Επιδιώκει, επίσης, παραχωρήσεις όσον αφορά το 35ωρο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας ζητώντας από το προσωπικό να εργάζεται περισσότερες ώρες με τον ίδιο μισθό όταν αυτό απαιτείται.
«Αν και οι περικοπές είναι επώδυνες, είναι αναπόφευκτες», πιθανή η απεργία από την 1η ΙανουαρίουΜια επιστολή της εταιρείας προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων έδειξε μια σειρά προτεινόμενων περικοπών που πήγαιναν ένα βήμα πιο πέρα από ό,τι είχε ανακοινώσει δημοσίως η διοίκηση όταν παρουσίασε τη θέση της πριν από τις διαπραγματεύσεις την περασμένη εβδομάδα.
Όπως ξεκαθάρισε ο συν-επικεφαλής διαπραγματευτής του ομίλου, Frank Ischner, η Volkswagen εξακολουθεί να ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με τους εργαζομένους φέτος, προσθέτοντας ότι, αν και οι περικοπές είναι επώδυνες, είναι αναπόφευκτες.
Επικαλούμενη τις υποτονικές πωλήσεις, τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων και τα χαμηλά περιθώρια κέρδους στο βασικό εμπορικό σήμα του ομίλου, τη VW, η διοίκηση επιθυμεί να καταργήσει τις ειδικές μισθολογικές συμφωνίες για τα διευθυντικά στελέχη και τα επετειακά επιδόματα που καταβάλλονται στους εργαζομένους κατά το 25ο και το 35ο έτος εργασίας τους στην εταιρεία, σύμφωνα με την επιστολή που φέρει ημερομηνία Πέμπτης.
Οι απεργίες ενδέχεται να ξεκινήσουν από την 1η Ιανουαρίου στη Volkswagen, αφού το συνδικάτο δήλωσε ότι η νέα προσπάθεια αναδιάρθρωσης θέτει την αυτοκινητοβιομηχανία σε παραβίαση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης που είχε υπογραφεί στα τέλη του 2024.
«Τότε δεν θα είναι μόνο οι γραμμές παραγωγής που θα παραλύσουν», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της IG Metall, Thorsten Groeger, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές, και κυρίως οι οικογένειες Porsche και Piech — οι κορυφαίοι μέτοχοι της Volkswagen — ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και περικοπές μερισμάτων.
Η αρχική συμφωνία του 2024 περιελάμβανε 35.000 απολύσεις σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις απασχόλησης και επενδύσεων.
Έκτοτε, οι πωλήσεις της Volkswagen στην Κίνα, οι οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των υψηλών κόστους παραγωγής της Γερμανίας, έχουν μειωθεί περαιτέρω και το λειτουργικό περιθώριο του ομίλου αναμένεται να μην υπερβεί το 1% φέτος, από 5,9% το 2024.
Οι μετοχές της Volkswagen κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετώνΟι μετοχές της Volkswagen, της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2010 και υστέρησαν επίσης σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της, σε ένδειξη του πόσο μεγάλες έχουν γίνει οι προκλήσεις για την ιστορική αυτή εταιρεία.
Πηγή φωτογραφιών: Reuters
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