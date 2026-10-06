Συνελήφθη πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας: Κατηγορείται για προδοσία

Ο Άουγκουστ Χάνινγκ ήταν επικεφαλής της BND από το 1998 ως το 2005 - Φέρεται να εξασφάλιζε έναντι χρημάτων από πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της BND απόρρητες πληροφορίες, με σκοπό να τις μεταπωλεί - Διατηρούσε επαφές με Κίνα και Ρωσία, ωστόσο είναι άγνωστο αν έστελνε εκεί τις πληροφορίες

BND, Άουγκουστ Χάνινγκ, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Bild, στο πλαίσιο έρευνας για προδοσία, κατασκοπεία και διαρροή κρατικών μυστικών.



Ο Χάνινγκ, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της BND από το 1998 έως το 2005, φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία επί απόρρητων κρατικών θεμάτων, εσχάτη προδοσία και συνεργασία με ξένη δύναμη.



Bild ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας φέρεται να εξασφάλιζε έναντι χρημάτων από πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της BND απόρρητες πληροφορίες, με σκοπό να τις μεταπωλεί στο πλαίσιο της συμβουλευτικής του δραστηριότητας.



Την έρευνα για τους δύο υπόπτους έχει αναλάβει ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας της







Οι ερευνητές της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας (BKA) συνέλαβαν τον Χάνινγκ νωρίς το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στο Νόρντβαλντε, κοντά στο Μίνστερ.



Ταυτόχρονα, οι αρχές συνέλαβαν στη Βαυαρία ακόμη έναν πρώην υψηλόβαθμο υπάλληλο της BND. Πρόκειται για τον Μάνφρεντ Ντ., ο οποίος στο παρελθόν ήταν διευθυντής του γραφείου του Χάνινγκ και παρέμενε στην υπηρεσία έως την άνοιξη του 2026.



Κλείσιμο Μάνφρεντ Ντ. αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στην Καρλσρούη, ενώ ο Χάνινγκ πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή την Τετάρτη.



Η υπόθεση που οδήγησε στα ίχνη τους Οι αρχές φέρεται να έφτασαν στα ίχνη των δύο ανδρών κατά τη διάρκεια των ερευνών γύρω από την υπόθεση της επιχειρηματία από το Αμβούργο, Κριστίνα Μπλοκ, η οποία μαζί με άλλους κατηγορούμενους δικάζεται για την υπόθεση της βίαιης απαγωγής των δύο παιδιών της.



Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας προέκυψαν, σύμφωνα με τη Bild, ενδείξεις για διαρροή πληροφοριών από την BND. Οι πληροφορίες αυτές προορίζονταν για την αποκαλούμενη «υπηρεσιακή ενημέρωση πληροφοριών» της Καγκελαρίας.



Το εάν ο Χάνινγκ διαβίβαζε απευθείας πληροφορίες σε ξένη δύναμη παραμένει αντικείμενο της έρευνας.



Στη σύλληψη του πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η, στο πλαίσιο έρευνας για προδοσία, κατασκοπεία και διαρροή κρατικών μυστικών., ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής τηςαπό το 1998 έως το 2005, φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία επί απόρρητων κρατικών θεμάτων, εσχάτη προδοσία και συνεργασία με ξένη δύναμη.Σύμφωνα με τηο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας φέρεται να εξασφάλιζε έναντι χρημάτων από πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της BND απόρρητες πληροφορίες, με σκοπό να τις μεταπωλεί στο πλαίσιο της συμβουλευτικής του δραστηριότητας.Την έρευνα για τους δύο υπόπτους έχει αναλάβει ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας Οι ερευνητές τηςσυνέλαβαν τον Χάνινγκ νωρίς το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στο, κοντά στοΤαυτόχρονα, οι αρχές συνέλαβαν στη Βαυαρία ακόμη έναν πρώην υψηλόβαθμο υπάλληλο της BND. Πρόκειται για τον, ο οποίος στο παρελθόν ήταν διευθυντής του γραφείου του Χάνινγκ και παρέμενε στην υπηρεσία έως την άνοιξη του 2026.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οαναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στην Καρλσρούη, ενώ οπρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή την Τετάρτη.Οι αρχές φέρεται να έφτασαν στα ίχνη των δύο ανδρών κατά τη διάρκεια των ερευνών γύρω από την υπόθεση της επιχειρηματία από το Αμβούργο,, η οποία μαζί με άλλους κατηγορούμενους δικάζεται για την υπόθεση της βίαιης απαγωγής των δύο παιδιών της.Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας προέκυψαν, σύμφωνα με τη, ενδείξεις για διαρροή πληροφοριών από την BND. Οι πληροφορίες αυτές προορίζονταν για την αποκαλούμενητηςΤο εάν ο Χάνινγκ διαβίβαζε απευθείας πληροφορίες σε ξένη δύναμη παραμένει αντικείμενο της έρευνας.

Είναι πάντως γνωστό ότι μετά την αποχώρησή του από τη δημόσια υπηρεσία εργάστηκε ως σύμβουλος σε ζητήματα ασφάλειας και επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Διατηρούσε, επίσης, επαφές με τη Ρωσία και την Κίνα, ακόμη και με κρατικούς φορείς στις δύο χώρες, ενώ φέρεται να είχε και διαύλους επικοινωνίας που έφταναν κοντά στο Κρεμλίνο.



Τα οικονομικά προβλήματα Η Bild αναφέρει ακόμη ότι ο Χάνινγκ αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, καθώς μέρος της σύνταξής του είχε κατασχεθεί.



Αιτία φέρεται να ήταν η συμμετοχή του στο εποπτικό συμβούλιο τράπεζας στις χώρες της Βαλτικής, η οποία οδηγήθηκε σε πτώχευση μετά από ενέργειες ολιγάρχη.



Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων ο Χάνινγκ και ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην πρωθυπουργός της Δανίας, Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, κλήθηκαν να λογοδοτήσουν.



Παραμένει άγνωστο εάν τα οικονομικά προβλήματα του Χάνινγκ συνδέονται με τις φερόμενες συναλλαγές του γύρω από κρατικά μυστικά.



Έρευνες σε εξέλιξη από το 2025 Η Δικαιοσύνη του Αμβούργου είχε ήδη πραγματοποιήσει τον Σεπτέμβριο του 2025 έρευνα σε ιδιοκτησία του Χάνινγκ στην περιοχή Βέστερβαλντ, καθώς και στα γραφεία του.



Τότε, επισήμως, η έρευνα αφορούσε μόνο την υπόθεση της Μπλοκ. Ωστόσο, ήδη από εκείνη την περίοδο είχε προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι σε εταιρεία που συνδεόταν με τον Χάνινγκ είχε τοποθετηθεί μυστικός ερευνητής.



Σύμφωνα με τη Bild, αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι οι έρευνες για πιθανή εσχάτη προδοσία είχαν ήδη ξεκινήσει από τότε.



Ο Άουγκουστ Χάνινγκ είχε υπηρετήσει παλαιότερα και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δυτικής Γερμανίας στο Ανατολικό Βερολίνο, ενώ από το 1998 έως τον Νοέμβριο του 2005 ήταν πρόεδρος της BND.



Αργότερα ανέλαβε ανώτατη θέση στο γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας υπό την εποπτεία του τις υπηρεσίες ασφαλείας κατά την περίοδο που υπουργός ήταν ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.