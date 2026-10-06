Έκθεση με απόρρητα έγγραφα για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν είχε ετοιμάσει ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών που συνελήφθη για προδοσία
Έκθεση με απόρρητα έγγραφα για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν είχε ετοιμάσει ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών που συνελήφθη για προδοσία
Ο Άουγκουστ Χάνινγκ συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (6/10) για κατασκοπεία και συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών - Μαζί του συνελήφθη και ο προσωπάρχης του στη BND - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως δέκα χρόνια
Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως το απόγευμα της Τρίτης (6/10) για την υπόθεση διαρροής απόρρητων πληροφοριών στην οποία πρωταγωνιστεί ο πρώην επικεφαλής της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), Άουγκουστ Χάνινγκ, ο οποίος συνελήφθη μερικές ώρες νωρίτερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, οι ερευνητές εξετάζουν ως βασική την υποψία ότι ο πρώην επικεφαλής της BND (που διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις, σε επίπεδο υπηρεσιών και με το Ισραήλ και τη Ρωσία) βρισκόταν σε επαφή με πράκτορα του Αζερμπαϊτζάν.
Οι έρευνες, που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, δείχνουν πως ο Χάνινγκ φέρεται να είχε εξασφαλίσει, μέσω του πρώην διευθυντή του γραφείου του στην BND, Μάνφρεντ Ντ., έγγραφα χαρακτηρισμένα ως «απόρρητα» και να τα είχε χρησιμοποιήσει για τη σύνταξη γραπτής ανάλυσης.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, η ανάλυση αυτή προοριζόταν για «στέλεχος ξένου μηχανισμού πληροφοριών και ασφάλειας». Οι αρμόδιες Αρχές δεν είχαν διευκρινίσει για ποιο κράτος εργαζόταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Πάντως, οι επαφές του πρώην υψηλόβαθμου κρατικού αξιωματούχου με εκπροσώπους του Αζερμπαϊτζάν είναι γνωστές. Ο Χάνινγκ είχε συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο του «Γερμανοαζερικού Φόρουμ», όπως προκύπτει και από ανακοίνωση του οργανισμού τον Ιούλιο του 2025.
Ο πρώην επικεφαλής της BND και πρώην υφυπουργός Εσωτερικών επί Μέρκελ συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του, στο Νορντβάλντε, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, η οποία τον θεωρεί ύποπτο για κατασκοπευτική δραστηριότητα σε βάρος της χώρας και για συλλογή κρατικών μυστικών.
Επιπλέον, σε βάρος του διερευνώνται οι κατηγορίες της απόπειρας εσχάτης προδοσίας και της δράσης ως πράκτορα ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.
Σύμφωνα με τις Αρχές, μετά το τέλος της καριέρας του ως δημόσιου λειτουργού, ο Χάνινγκ φέρεται επί σειρά ετών να αποκτούσε παράνομα απόρρητες πληροφορίες της BND και να τις διαβίβαζε σε τρίτους.
Την ίδια ώρα με τη σύλληψη του Χάνινγκ, οι ερευνητές συνέλαβαν και τον πρώην διευθυντή του γραφείου του, Μάνφρεντ Ντ., ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε απόπειρα εσχάτης προδοσίας και σε κατασκοπευτική δραστηριότητα σε βάρος της χώρας.
Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, μέχρι τον Ιούνιο του 2022 ο Μάνφρεντ Ντ. φέρεται να είχε παραδώσει έναντι αμοιβής στον Χάνινγκ περίπου 2.000 έγγραφα, μεταξύ των οποίων και μεγάλο αριθμό διαβαθμισμένων εγγράφων. Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κυρίως για ενημερωτικά σημειώματα που προορίζονταν για την ηγεσία της BND και χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία των τακτικών ενημερώσεων των υπηρεσιών πληροφοριών στην Καγκελαρία.
Ο δικηγόρος του Χάνινγκ δεν έχει θελήσει, μέχρι στιγμής, να σχολιάσει τις κατηγορίες σε βάρος του πελάτη του, απαντώντας σε σχετικό αίτημα του «Spiegel». Η υπεράσπιση του Μάνφρεντ Ντ. δεν κατέστη αρχικά δυνατό να εντοπιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, οι ερευνητές εξετάζουν ως βασική την υποψία ότι ο πρώην επικεφαλής της BND (που διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις, σε επίπεδο υπηρεσιών και με το Ισραήλ και τη Ρωσία) βρισκόταν σε επαφή με πράκτορα του Αζερμπαϊτζάν.
Οι έρευνες, που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, δείχνουν πως ο Χάνινγκ φέρεται να είχε εξασφαλίσει, μέσω του πρώην διευθυντή του γραφείου του στην BND, Μάνφρεντ Ντ., έγγραφα χαρακτηρισμένα ως «απόρρητα» και να τα είχε χρησιμοποιήσει για τη σύνταξη γραπτής ανάλυσης.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, η ανάλυση αυτή προοριζόταν για «στέλεχος ξένου μηχανισμού πληροφοριών και ασφάλειας». Οι αρμόδιες Αρχές δεν είχαν διευκρινίσει για ποιο κράτος εργαζόταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Γνωστές οι επαφές με το ΑζερμπαϊτζάνΟι πηγές που επικαλείται το Spiegel, θέλουν τον φερόμενο εντολέα να ήταν στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του Αζερμπαϊτζάν. Τώρα, αν η ανάλυση που φέρεται να συνέταξε ο Χάνινγκ έφτασε τελικά στον παραλήπτη της, αποτελεί αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας.
Πάντως, οι επαφές του πρώην υψηλόβαθμου κρατικού αξιωματούχου με εκπροσώπους του Αζερμπαϊτζάν είναι γνωστές. Ο Χάνινγκ είχε συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο του «Γερμανοαζερικού Φόρουμ», όπως προκύπτει και από ανακοίνωση του οργανισμού τον Ιούλιο του 2025.
Ο πρώην επικεφαλής της BND και πρώην υφυπουργός Εσωτερικών επί Μέρκελ συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του, στο Νορντβάλντε, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, η οποία τον θεωρεί ύποπτο για κατασκοπευτική δραστηριότητα σε βάρος της χώρας και για συλλογή κρατικών μυστικών.
Επιπλέον, σε βάρος του διερευνώνται οι κατηγορίες της απόπειρας εσχάτης προδοσίας και της δράσης ως πράκτορα ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.
Σύμφωνα με τις Αρχές, μετά το τέλος της καριέρας του ως δημόσιου λειτουργού, ο Χάνινγκ φέρεται επί σειρά ετών να αποκτούσε παράνομα απόρρητες πληροφορίες της BND και να τις διαβίβαζε σε τρίτους.
Την ίδια ώρα με τη σύλληψη του Χάνινγκ, οι ερευνητές συνέλαβαν και τον πρώην διευθυντή του γραφείου του, Μάνφρεντ Ντ., ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε απόπειρα εσχάτης προδοσίας και σε κατασκοπευτική δραστηριότητα σε βάρος της χώρας.
Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, μέχρι τον Ιούνιο του 2022 ο Μάνφρεντ Ντ. φέρεται να είχε παραδώσει έναντι αμοιβής στον Χάνινγκ περίπου 2.000 έγγραφα, μεταξύ των οποίων και μεγάλο αριθμό διαβαθμισμένων εγγράφων. Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κυρίως για ενημερωτικά σημειώματα που προορίζονταν για την ηγεσία της BND και χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία των τακτικών ενημερώσεων των υπηρεσιών πληροφοριών στην Καγκελαρία.
Ο δικηγόρος του Χάνινγκ δεν έχει θελήσει, μέχρι στιγμής, να σχολιάσει τις κατηγορίες σε βάρος του πελάτη του, απαντώντας σε σχετικό αίτημα του «Spiegel». Η υπεράσπιση του Μάνφρεντ Ντ. δεν κατέστη αρχικά δυνατό να εντοπιστεί.
Σε περίπτωση καταδίκης για κατασκοπευτική δραστηριότητα σε βάρος της χώρας, ο 80χρονος πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως δέκα χρόνια.
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