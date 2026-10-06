Έκθεση με απόρρητα έγγραφα για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν είχε ετοιμάσει ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών που συνελήφθη για προδοσία

Ο Άουγκουστ Χάνινγκ συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (6/10) για κατασκοπεία και συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών - Μαζί του συνελήφθη και ο προσωπάρχης του στη BND - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως δέκα χρόνια