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Οι ιταλικές αρχές απέλασαν Μολδαβό μουσικό που είχε κλείσει αυτοκινητόδρομο για τα γυρίσματα βιντεοκλίπ
Οι ιταλικές αρχές απέλασαν Μολδαβό μουσικό που είχε κλείσει αυτοκινητόδρομο για τα γυρίσματα βιντεοκλίπ
«Λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που αντιπροσωπεύει για τη δημόσια ασφάλεια, η άδεια παραμονής του ανακλήθηκε και οδηγήθηκε στην πρώτη πτήση για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόσι
Η Ιταλία απέλασε έναν Μολδαβό μουσικό της τραπ μουσικής, που κατηγορείται πως έκλεισε έναν μεγάλο οδικό άξονα, κοντά στο Μιλάνο, προκειμένου να γυρίσει ένα βίντεο κλιπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόσι.
Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Σεπτέμβριο όταν ο μουσικός Νικολάε Νοβασένκο, το καλλιτεχνικό όνομα του οποίου είναι Bratan, έκλεισε τον δρόμο οδηγώντας μοτοσικλέτα μαζί με μια ομάδα περίπου 30 ατόμων. Το βίντεο προβλήθηκε στη σελίδα του στο Instagram.
«Λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που αντιπροσωπεύει για τη δημόσια ασφάλεια, η άδεια παραμονής του ανακλήθηκε και οδηγήθηκε στην πρώτη πτήση για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του», δήλωσε ο υπουργός σε ανάρτησή του στο Χ.
Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο καλλιτέχνης, ηλικίας 32 ετών, ζει στην Ιταλία από την ηλικία των 17 ετών. Είναι πατέρας ενός παιδιού 1 έτους.
Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Σεπτέμβριο όταν ο μουσικός Νικολάε Νοβασένκο, το καλλιτεχνικό όνομα του οποίου είναι Bratan, έκλεισε τον δρόμο οδηγώντας μοτοσικλέτα μαζί με μια ομάδα περίπου 30 ατόμων. Το βίντεο προβλήθηκε στη σελίδα του στο Instagram.
🔴 Bloccò la Milano-Meda per girare un videoclip: il trapper Bratan rimpatriato in Moldavia.— Tgr Rai (@TgrRai) September 27, 2026
➡️ https://t.co/zB46rZiFnE pic.twitter.com/y6dx42zXeQ
«Λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που αντιπροσωπεύει για τη δημόσια ασφάλεια, η άδεια παραμονής του ανακλήθηκε και οδηγήθηκε στην πρώτη πτήση για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του», δήλωσε ο υπουργός σε ανάρτησή του στο Χ.
Rimpatriato il trapper “Bratan”: aveva bloccato la Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato, mettendo in grave pericolo la sicurezza degli automobilisti in transito. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi di diversi profili social, hanno permesso di… pic.twitter.com/QaML5nuAto— Matteo Piantedosi (@Piantedosim) September 27, 2026
Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο καλλιτέχνης, ηλικίας 32 ετών, ζει στην Ιταλία από την ηλικία των 17 ετών. Είναι πατέρας ενός παιδιού 1 έτους.
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