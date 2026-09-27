Οι Ελβετοί ψηφοφόροι απορρίπτουν την αυστηρότερη εφαρμογή της ουδετερότητας της χώρας τους

Πάνω από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα καταψήφισε την πρόταση για μια αυστηρώς καθορισμένη εκδοχή της ουδετερότητας, που προβλέπεται στο Σύνταγμα της χώρας