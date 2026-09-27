Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε ξανά τον πόλεμο, αλλά δεν εγκαταλείπουμε τη διπλωματία, λέει ο Αραγτσί
Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε ξανά τον πόλεμο, αλλά δεν εγκαταλείπουμε τη διπλωματία, λέει ο Αραγτσί
Το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να αποδεσμευτούν τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν παρανόμως δεσμευτεί
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει τη διπλωματία.
Αυτή η θέση της Τεχεράνης έρχεται λίγο μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πρότασης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την επανέναρξη του πολέμου. Παραμένουμε αταλάντευτοι απέναντι σε οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε έναν καταστροφικό πόλεμο», δήλωσε ο Αραγτσί στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News την Κυριακή, όταν ρωτήθηκε για ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ ενδέχεται να επιδιώξει την επανέναρξη των βομβαρδισμών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
«Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι για διπλωματία. Η επιλογή εναπόκειται στον πρόεδρο Τραμπ», είπε ακόμη.
Επιβεβαίωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σε αντάλλαγμα η Τεχεράνη θέλει «να αποδεσμευτούν τα χρήματά μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία, τα οποία έχουν παρανόμως δεσμευτεί. Θέλουμε να πουλήσουμε το πετρέλαιό μας».
Αυτοί οι όροι, πρόσθεσε ο Αραγτσί δεν είναι νέοι και αφορούν δεσμεύσεις που οι ΗΠΑ είχαν ήδη αναλάβει στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Ιούνιο και το οποίο περιλάμβανε σχέδια για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία αυτή κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες, μετά την ανταλλαγή νέων επιθέσεων.
«Αν μας ρωτήσετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να επιστρέψουμε στη διπλωματία. Ωστόσο, εξακολουθώ να επιδιώκω τη διπλωματία, διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάσουμε καμία ευκαιρία για ειρήνη», τόνισε ο Ιρανός υπουργός.
Πρόσθεσε ότι «δεν μας ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, μας ενδιαφέρουν τα εθνικά μας συμφέροντα».
Το σχέδιο μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη μέσω του Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο.
Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση αυτή, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Απέρριψα τη συμφωνία τους. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία με την οποία θα ανοίξουν αμέσως τα Στενά, επειδή χάνουν τόσο πολύ».
Ο Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ, η απόρριψη δεν είχε κοινοποιηθεί επίσημα στο Ιράν μέσω των μεσολαβητών.
Αυτή η θέση της Τεχεράνης έρχεται λίγο μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πρότασης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την επανέναρξη του πολέμου. Παραμένουμε αταλάντευτοι απέναντι σε οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε έναν καταστροφικό πόλεμο», δήλωσε ο Αραγτσί στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News την Κυριακή, όταν ρωτήθηκε για ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ ενδέχεται να επιδιώξει την επανέναρξη των βομβαρδισμών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
«Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι για διπλωματία. Η επιλογή εναπόκειται στον πρόεδρο Τραμπ», είπε ακόμη.
Επιβεβαίωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σε αντάλλαγμα η Τεχεράνη θέλει «να αποδεσμευτούν τα χρήματά μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία, τα οποία έχουν παρανόμως δεσμευτεί. Θέλουμε να πουλήσουμε το πετρέλαιό μας».
Αυτοί οι όροι, πρόσθεσε ο Αραγτσί δεν είναι νέοι και αφορούν δεσμεύσεις που οι ΗΠΑ είχαν ήδη αναλάβει στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Ιούνιο και το οποίο περιλάμβανε σχέδια για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία αυτή κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες, μετά την ανταλλαγή νέων επιθέσεων.
«Αν μας ρωτήσετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να επιστρέψουμε στη διπλωματία. Ωστόσο, εξακολουθώ να επιδιώκω τη διπλωματία, διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάσουμε καμία ευκαιρία για ειρήνη», τόνισε ο Ιρανός υπουργός.
Πρόσθεσε ότι «δεν μας ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, μας ενδιαφέρουν τα εθνικά μας συμφέροντα».
Η πρόταση του Ιράν και η απόρριψη από τον ΤραμπΤο Ιράν είχε προτείνει προ ημερών συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών και την επανέναρξη της κανονικής διέλευσης των πλοίων εντός επτά ημερών.
Το σχέδιο μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη μέσω του Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο.
Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση αυτή, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Απέρριψα τη συμφωνία τους. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία με την οποία θα ανοίξουν αμέσως τα Στενά, επειδή χάνουν τόσο πολύ».
Ο Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ, η απόρριψη δεν είχε κοινοποιηθεί επίσημα στο Ιράν μέσω των μεσολαβητών.
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