UBS: Τα τρία σενάρια για την κυβέρνηση Μερτς, η πίεση στην οικονομία και ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών
ΚΟΣΜΟΣ
Φρίντριχ Μερτς Γερμανία

UBS: Τα τρία σενάρια για την κυβέρνηση Μερτς, η πίεση στην οικονομία και ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών

Η πολιτική πίεση στον Φρίντριχ Μερτς εντείνεται μετά τις περιφερειακές εκλογές, με την UBS να εστιάζει στα τρία σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για τη γερμανική κυβέρνηση, με διαφορετικές συνέπειες για οικονομία, μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πολιτική

UBS: Τα τρία σενάρια για την κυβέρνηση Μερτς, η πίεση στην οικονομία και ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών
Επιμέλεια: Μαριλίζ Φασουλοπούλου
Σε ολοένα δυσκολότερη πολιτική θέση βρίσκεται η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία, καθώς οι πρόσφατες εκλογικές απώλειες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, η ενίσχυση της AfD και οι πιέσεις στο εσωτερικό της Χριστιανικής Ένωσης αυξάνουν την αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Τα τελευταία αποτελέσματα σε Βερολίνο και ανατολική Γερμανία επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το κλίμα, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πρόγραμμα και να επαναφέρει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

Η UBS, σε ανάλυση της, αποτιμά τους πολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν και καταλήγει σε τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα της κυβέρνησης Μερτς.

Θυμίζουμε ότι οι πρόσφατες εκλογές στο Βερολίνο και σε δύο κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας προκάλεσαν σημαντικές απώλειες για τα κυβερνητικά κόμματα και ιδιαίτερα για τη Χριστιανική Ένωση CDU/CSU

Βασική ωφελημένη ήταν η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία προηγείται πλέον στις εθνικές δημοσκοπήσεις με ποσοστό 29%, έναντι 20% του CDU/CSU, σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο δημοσκοπήσεων που επικαλείται η έκθεση.

Παραμονή Μερτς ή αλλαγή Καγκελαρίου

Το πρώτο σενάριο προβλέπει ότι ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός θα παραμείνει στην εξουσία υπό τον Μερτς. Ο Καγκελάριος έχει εξασφαλίσει τη στήριξη τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU/CSU όσο και των πρωθυπουργών των γερμανικών κρατιδίων που προέρχονται από το CDU.

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Επιμέλεια: Μαριλίζ Φασουλοπούλου

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