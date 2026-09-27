Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον αγοράς στην Υεμένη
ΚΟΣΜΟΣ
Υεμένη Χούθι Νεκροί

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον αγοράς στην Υεμένη

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης είπε πως οι δυνάμεις της στόχευσαν εναντίον ενός στρατοπέδου των Χούθι

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον αγοράς στην Υεμένη
Το υπουργείο Υγείας υπό τους Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε πως επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών παιδιά, σε μία επιδρομή που έπληξε καταστήματα σε μια αγορά στη διασταύρωση Μαουίγια στην επαρχία Ταΐζ σήμερα.

Αργότερα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης είπε πως οι δυνάμεις της στόχευσαν εναντίον ενός στρατοπέδου των Χούθι και οχημάτων στην ίδια περιοχή.



Τρεις στρατιωτικές πηγές στους κόλπους της κυβέρνησης της Υεμένης είπαν στο Ρόιτερς πως μέλη των Χούθι είχαν πρόσφατα εγκαταστήσει ένα στρατόπεδο κοντά στην αγορά.

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