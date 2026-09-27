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Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον αγοράς στην Υεμένη
Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον αγοράς στην Υεμένη
Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης είπε πως οι δυνάμεις της στόχευσαν εναντίον ενός στρατοπέδου των Χούθι
Το υπουργείο Υγείας υπό τους Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε πως επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών παιδιά, σε μία επιδρομή που έπληξε καταστήματα σε μια αγορά στη διασταύρωση Μαουίγια στην επαρχία Ταΐζ σήμερα.
Αργότερα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης είπε πως οι δυνάμεις της στόχευσαν εναντίον ενός στρατοπέδου των Χούθι και οχημάτων στην ίδια περιοχή.
Τρεις στρατιωτικές πηγές στους κόλπους της κυβέρνησης της Υεμένης είπαν στο Ρόιτερς πως μέλη των Χούθι είχαν πρόσφατα εγκαταστήσει ένα στρατόπεδο κοντά στην αγορά.
Αργότερα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης είπε πως οι δυνάμεις της στόχευσαν εναντίον ενός στρατοπέδου των Χούθι και οχημάτων στην ίδια περιοχή.
🇸🇦🇾🇪 BREAKING!! Saudi airstrikes have hit a market in Taizz!!— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 27, 2026
Approximately seven strikes were reported in the area, including around Mafraq Mawiyah, where a market and commercial shops were hit.
Yemen’s Health Ministry says the initial toll has reached 7 killed and more than… pic.twitter.com/acpuvA8OMA
Τρεις στρατιωτικές πηγές στους κόλπους της κυβέρνησης της Υεμένης είπαν στο Ρόιτερς πως μέλη των Χούθι είχαν πρόσφατα εγκαταστήσει ένα στρατόπεδο κοντά στην αγορά.
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