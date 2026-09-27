Τραμπ για τις συλλήψεις στη RAF Fairford: Φανταστική εξέλιξη, σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά
Τραμπ για τις συλλήψεις στη RAF Fairford: Φανταστική εξέλιξη, σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά
«Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος
Την ικανοποίησή του για τη σύλληψη των πέντε ανδρών που κρατούνται στη Βρετανία στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μια «φανταστική» εξέλιξη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για λίγα λεπτά σε δημοσιογράφους στο Ιλινόις χαιρέτισε την επιχείρηση των βρετανικών Αρχών και υποστήριξε ότι οι συλληφθέντες «σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά».
Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Λονδίνου «λειτούργησε εξαιρετικά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο των αμερικανικών υπηρεσιών στην υπόθεση. «Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στην περιοχή έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.
Γύρω από τα ύποπτα οχήματα έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού τα εξετάζει. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «μείζον περιστατικό», σημειώνοντας πάντως ότι θεωρεί πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκκενώθηκαν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για λίγα λεπτά σε δημοσιογράφους στο Ιλινόις χαιρέτισε την επιχείρηση των βρετανικών Αρχών και υποστήριξε ότι οι συλληφθέντες «σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά».
Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Λονδίνου «λειτούργησε εξαιρετικά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο των αμερικανικών υπηρεσιών στην υπόθεση. «Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι Αρχές δέχθηκαν κλήση για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη RAF Fairford.
🚨 BREAKING: Donald Trump responds to the suspected bomb plot at RAF Fairford— Politics UK (@PolitlcsUK) September 27, 2026
"Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort, and working with the British worked out great and we got them" pic.twitter.com/PlChiTQlSx
Στην περιοχή έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.
Γύρω από τα ύποπτα οχήματα έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού τα εξετάζει. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «μείζον περιστατικό», σημειώνοντας πάντως ότι θεωρεί πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκκενώθηκαν.
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