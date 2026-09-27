Από το Tomorrowland μέχρι τη Ferrari: Ποιος είναι ο 41χρονος Dj Argy που άνοιξε την χθεσινή συναυλία της Αννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η επιτυχία του αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Τραγούδια όπως το «Aria», το «Sierra», το «Melodia» με τους Meduza και το «» με τονέχουν συγκεντρώσει ε, ενώ ο ίδιος έχει εμφανιστεί σε κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου, όπως τοκαι τοΙδιαίτερα σημαντική είναι η απήχησή του στην Ασία, όπου έχει δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό, με sold out εμφανίσεις σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Τουρκία.Πέρα από τη μουσική, ο Argy έχει εξελίξει και μια ξεχωριστή αισθητική γύρω από την εικόνα του, με παρουσία σε διεθνή περιοδικά μόδας και πολιτισμού, όπως τοκαι τοΣήμερα θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως.