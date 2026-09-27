Από το Tomorrowland μέχρι τη Ferrari: Ποιος είναι ο 41χρονος Dj Argy που άνοιξε την χθεσινή συναυλία της Αννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
Από το Tomorrowland μέχρι τη Ferrari: Ποιος είναι ο 41χρονος Dj Argy που άνοιξε την χθεσινή συναυλία της Αννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
Ο Έλληνας μουσικός παραγωγός, κατά κόσμον Αργύρης Θεοφίλης από τη Ρόδο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα πλέον παγκοσμίως στη σκηνή που εκπροσωπεί
Δεν είναι απλώς ένας DJ που ανεβαίνει στη σκηνή για να ζεστάνει το κοινό πριν από μια μεγάλη συναυλία. Ο Argy που άνοιξε τη μεγάλη βραδιά της Αννας Βίσση χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ, είναι ένας από τους Έλληνες καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα σύνορα της χώρας και να αποκτήσουν παγκόσμια αναγνώριση, με το όνομά του να βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα πιο δυνατά του είδους και της κουλτούρας που εκπροσωπεί.
Ο Έλληνας μουσικός παραγωγός, κατά κόσμον Αργύρης Θεοφίλης, γεννήθηκε το 1985 και μεγάλωσε στη Ρόδο, όμως η μουσική του διαδρομή τον οδήγησε από μικρή ηλικία στο Λονδίνο, όπου σπούδασε Music Technology. Ήδη από τα σχολικά του χρόνια πειραματιζόταν με την παραγωγή μουσικής και το 2005, σε πολύ νεαρή ηλικία, κυκλοφόρησε την πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά, το «Love Dose» από τη δισκογραφική Poker Flat.
Η κυκλοφορία αυτή εξελίχθηκε σε επιτυχία στην underground ηλεκτρονική σκηνή και συνδέθηκε με την άνοδο του minimal techno ήχου εκείνης της περιόδου, ανοίγοντας στον Argy τον δρόμο για διεθνείς εμφανίσεις και συνεργασίες.
Τα επόμενα χρόνια αποτέλεσαν μια περίοδο συνεχούς αναζήτησης για τον ίδιο. Ο Argy κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, από house και tech house μέχρι electronica, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και χτίζοντας σταδιακά τη δική του μουσική ταυτότητα. Παράλληλα, ασχολήθηκε και με τη δημιουργία μουσικής για μεγάλες εταιρείες και brands, έχοντας συμμετοχές σε projects για ονόματα όπως η Ferrari, η BMW, η Carolina Herrera, η Pomellato και η BVLGARI.
Η μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του ήρθε μετά την πανδημία, όταν παρουσίασε έναν νέο ήχο και μια διαφορετική καλλιτεχνική εικόνα. Το κομμάτι «Ketuvim» αποτέλεσε σημείο καμπής και τον έφερε πιο κοντά στην οικογένεια της Afterlife, της επιδραστικής εταιρείας ηλεκτρονικής μουσικής που δημιούργησαν οι Tale Of Us. Η συνεργασία αυτή οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Tataki», το οποίο έγινε viral και καθιέρωσε τη νέα αισθητική του Argy: έναν συνδυασμό ηλεκτρονικού ήχου, μυστηρίου και έντονου οπτικού στοιχείου.
Το 2024 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «New World», ένα έργο που αποτέλεσε τη βάση για τη νέα εποχή του καλλιτέχνη. Με επιρροές από την κινηματογραφική αισθητική του Matrix, ο Argy δημιούργησε έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από τη μουσική του, με συναυλίες που δεν αποτελούν απλώς DJ sets, αλλά ολοκληρωμένες οπτικοακουστικές εμπειρίες.
Ο Έλληνας μουσικός παραγωγός, κατά κόσμον Αργύρης Θεοφίλης, γεννήθηκε το 1985 και μεγάλωσε στη Ρόδο, όμως η μουσική του διαδρομή τον οδήγησε από μικρή ηλικία στο Λονδίνο, όπου σπούδασε Music Technology. Ήδη από τα σχολικά του χρόνια πειραματιζόταν με την παραγωγή μουσικής και το 2005, σε πολύ νεαρή ηλικία, κυκλοφόρησε την πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά, το «Love Dose» από τη δισκογραφική Poker Flat.
@arismick7 ARGY LIVE FROM OAKA 👁️ #annaoaka #annavissi #vissi #oaka #melodictechno ♬ original sound - arismick7
@sotirisfrantzisofficial LIVE NOW #argy #annavissi ♬ OLO PIO PANO - Anna Vissi
Η κυκλοφορία αυτή εξελίχθηκε σε επιτυχία στην underground ηλεκτρονική σκηνή και συνδέθηκε με την άνοδο του minimal techno ήχου εκείνης της περιόδου, ανοίγοντας στον Argy τον δρόμο για διεθνείς εμφανίσεις και συνεργασίες.
Τα επόμενα χρόνια αποτέλεσαν μια περίοδο συνεχούς αναζήτησης για τον ίδιο. Ο Argy κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, από house και tech house μέχρι electronica, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και χτίζοντας σταδιακά τη δική του μουσική ταυτότητα. Παράλληλα, ασχολήθηκε και με τη δημιουργία μουσικής για μεγάλες εταιρείες και brands, έχοντας συμμετοχές σε projects για ονόματα όπως η Ferrari, η BMW, η Carolina Herrera, η Pomellato και η BVLGARI.
Η μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του ήρθε μετά την πανδημία, όταν παρουσίασε έναν νέο ήχο και μια διαφορετική καλλιτεχνική εικόνα. Το κομμάτι «Ketuvim» αποτέλεσε σημείο καμπής και τον έφερε πιο κοντά στην οικογένεια της Afterlife, της επιδραστικής εταιρείας ηλεκτρονικής μουσικής που δημιούργησαν οι Tale Of Us. Η συνεργασία αυτή οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Tataki», το οποίο έγινε viral και καθιέρωσε τη νέα αισθητική του Argy: έναν συνδυασμό ηλεκτρονικού ήχου, μυστηρίου και έντονου οπτικού στοιχείου.
Το 2024 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «New World», ένα έργο που αποτέλεσε τη βάση για τη νέα εποχή του καλλιτέχνη. Με επιρροές από την κινηματογραφική αισθητική του Matrix, ο Argy δημιούργησε έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από τη μουσική του, με συναυλίες που δεν αποτελούν απλώς DJ sets, αλλά ολοκληρωμένες οπτικοακουστικές εμπειρίες.
Η επιτυχία του αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Τραγούδια όπως το «Aria», το «Sierra», το «Melodia» με τους Meduza και το «Voices in My Head» με τον Anyma έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια streams, ενώ ο ίδιος έχει εμφανιστεί σε κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου, όπως το Tomorrowland και το EDC.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απήχησή του στην Ασία, όπου έχει δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό, με sold out εμφανίσεις σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Τουρκία.
Πέρα από τη μουσική, ο Argy έχει εξελίξει και μια ξεχωριστή αισθητική γύρω από την εικόνα του, με παρουσία σε διεθνή περιοδικά μόδας και πολιτισμού, όπως το L’Officiel και το Rolling Stone. Σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απήχησή του στην Ασία, όπου έχει δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό, με sold out εμφανίσεις σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Τουρκία.
Πέρα από τη μουσική, ο Argy έχει εξελίξει και μια ξεχωριστή αισθητική γύρω από την εικόνα του, με παρουσία σε διεθνή περιοδικά μόδας και πολιτισμού, όπως το L’Officiel και το Rolling Stone. Σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως.
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