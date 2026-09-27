Όποιος μοιάζει περισσότερο με τον Βαλαντσιούνας κερδίζει ταξίδι με την ομάδα: Ο πρωτότυπος διαγωνισμός της Ζάλγκιρις
SPORTS
Ζάλγκιρις Κάουνας Γιόνας Βαλαντσιούνας Διαγωνισμός

Όποιος μοιάζει περισσότερο με τον Βαλαντσιούνας κερδίζει ταξίδι με την ομάδα: Ο πρωτότυπος διαγωνισμός της Ζάλγκιρις

Διαγωνισμούς έχουμε δει πολλούς στα γήπεδα, αλλά αν μη τι άλλο η Ζάλγκιρις Κάουνας πρωτοτύπησε και μάλιστα με το παραπάνω

Όποιος μοιάζει περισσότερο με τον Βαλαντσιούνας κερδίζει ταξίδι με την ομάδα: Ο πρωτότυπος διαγωνισμός της Ζάλγκιρις
Έναν τρομερό διαγωνισμό διοργάνωσε η Ζάλγκιρις Κάουνας για τους φιλάθλους της, οι οποίοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση του πρωταθλήματος κόντρα στην Σιολιάι για την 3η αγωνιστική.

Συγκεκριμένα όποιος έμοιαζε... περισσότερο στον Γιόνας Βαλαντσιούνας θα κέρδισε ένα ταξίδι μαζί με την ομάδα για παιχνίδι της Euroleague και πιο συγκεκριμένα για την αναμέτρηση της 28ης Οκτωβρίου το πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής με αντίπαλο τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Οκτώ ήταν οι συμμετέχοντες αλλά ένας από αυτούς κατάφερε να κερδίσει το βραβείο καθώς έφερνε... περισσότερο με τον Λιθουανό σέντερ της Ζάλγκιρις.

Εσείς τι λέτε; Δίκαια νίκησε;

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης