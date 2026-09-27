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Όποιος μοιάζει περισσότερο με τον Βαλαντσιούνας κερδίζει ταξίδι με την ομάδα: Ο πρωτότυπος διαγωνισμός της Ζάλγκιρις
Όποιος μοιάζει περισσότερο με τον Βαλαντσιούνας κερδίζει ταξίδι με την ομάδα: Ο πρωτότυπος διαγωνισμός της Ζάλγκιρις
Διαγωνισμούς έχουμε δει πολλούς στα γήπεδα, αλλά αν μη τι άλλο η Ζάλγκιρις Κάουνας πρωτοτύπησε και μάλιστα με το παραπάνω
Έναν τρομερό διαγωνισμό διοργάνωσε η Ζάλγκιρις Κάουνας για τους φιλάθλους της, οι οποίοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση του πρωταθλήματος κόντρα στην Σιολιάι για την 3η αγωνιστική.
Συγκεκριμένα όποιος έμοιαζε... περισσότερο στον Γιόνας Βαλαντσιούνας θα κέρδισε ένα ταξίδι μαζί με την ομάδα για παιχνίδι της Euroleague και πιο συγκεκριμένα για την αναμέτρηση της 28ης Οκτωβρίου το πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής με αντίπαλο τη Βίρτους στην Μπολόνια.
Οκτώ ήταν οι συμμετέχοντες αλλά ένας από αυτούς κατάφερε να κερδίσει το βραβείο καθώς έφερνε... περισσότερο με τον Λιθουανό σέντερ της Ζάλγκιρις.
Εσείς τι λέτε; Δίκαια νίκησε;
Συγκεκριμένα όποιος έμοιαζε... περισσότερο στον Γιόνας Βαλαντσιούνας θα κέρδισε ένα ταξίδι μαζί με την ομάδα για παιχνίδι της Euroleague και πιο συγκεκριμένα για την αναμέτρηση της 28ης Οκτωβρίου το πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής με αντίπαλο τη Βίρτους στην Μπολόνια.
Οκτώ ήταν οι συμμετέχοντες αλλά ένας από αυτούς κατάφερε να κερδίσει το βραβείο καθώς έφερνε... περισσότερο με τον Λιθουανό σέντερ της Ζάλγκιρις.
Εσείς τι λέτε; Δίκαια νίκησε;
The Jonas Valanciunas’ lookalike contest has ran through @ZalgirioArena 😅— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 27, 2026
The NEW Jonas will be flying alongside us to Bologna to a EuroLeague away game! 🏆 pic.twitter.com/UJihwa0KUG
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