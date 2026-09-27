Γερμανική πόλη απαγόρευσε τους λίθους της μνήμης προς τιμή των Εβραίων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί

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Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Γερμανία, η απόφαση της πόλης, κοντά στη Δρέσδη της Σαξονίας, να απαγορεύσει τους λίθους μνήμης προς τιμήν των θυμάτων των Ναζί.Οι δημοτικοί σύμβουλοιστο Χάιντεναου ψήφισαν την απαγόρευση των λίθων στην πόλη τους, αναφέρει το BBC.Στην πρόταση που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο αναφερόταν ότιτων θυμάτων του ναζισμού. Στο μέλλον, τα μνημεία θα πρέπει να τοποθετούνται στο νεκροταφείο Nordfriedhof, ώστε να είναι «αδύνατο να πατήσει κανείς απευθείας πάνω στα μνημειακά στοιχεία», ανέφερε η πρόταση.Από τη δεκαετία του 1990, σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη,, έχουν τοποθετήσει μικρές ορειχάλκινες πλάκες στους δρόμους προς μνήμη των Εβραίων και άλλων θυμάτων των ναζιστικών φρικαλεοτήτων.Οι λίθοι τοποθετούνται συχνά έξω από τα σπίτια όπου ζούσαν ή εργάζονταν τα θύματα και χρηματοδοτούνται συνήθως από δωρεές. Το Μόναχο ακολουθεί μια άλλη προσέγγιση: οι λίθοι τοποθετούνται ως αναμνηστικές πλάκες σε δημόσια κτίρια.Η ακριβής μετάφραση της λέξης είναι «πέτρες όπου σκοντάφτεις» και, όπως υποδηλώνει το όνομά τους, προορίζονται να λειτουργούν ως μνημεία στα οποία οι άνθρωποι σκοντάφτουν, ωθώντας τους να αναλογιστούν την ιστορία του τόπου όπου βρίσκονται.Η Γερμανίδα υπουργός Παιδείας, Κάριν Πριέν, δήλωσε στην εφημερίδα Bild ότι η απαγόρευση αποτελεί «σκάνδαλο».Υπενθυμίζεται ότι το AfD στη Σαξονία έχει χαρακτηριστεί ως ακροδεξιό κόμμα από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, χαρακτηρισμός τον οποίο το κόμμα απορρίπτει.Ο Γκούντερ Ντέμνιγκ, ο καλλιτέχνης που ξεκίνησε το έργο των Stolpersteine, δήλωσε ότι, δεδομένων των πρόσφατων εκλογικών επιτυχιών του AfD, «ήταν σίγουρα αναμενόμενο ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε».