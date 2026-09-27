RAF Fairford: Γιατί σήμανε συναγερμός στη μεγαλύτερη αμερικανική βάση βομβαρδιστικών στην Ευρώπη, έρευνα για τρομοκρατικό σχέδιο - Όλα τα σενάρια

Η υπόθεση δεν ξεκίνησε από πληροφορία των μυστικών υπηρεσιών

Γιατί το RAF Fairford έχει ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασία

"حادث كبير" قرب قاعدة جوية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة لشن ضربات ضد إيران؛ واعتقال رجال بموجب قانون المتفجرات



إخلاء قرى مجاورة لقاعدة "راف فيرفورد" (RAF Fairford) الجوية تزامناً مع عمليات تمشيط للشرطة بحثاً عن مركبات مشبوهة



تُعد القاعدة المطار الأوروبي الوحيد المخصص… pic.twitter.com/HyHsmZw7UQ — Arab-Military (@ashrafnsier) September 27, 2026

Στο υψηλότερο επίπεδο προστασίας η βάση

Η ιρανική διάσταση δεν είναι επιβεβαιωμένη

Τι γνωρίζουμε και τι παραμένει ανοιχτό

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κινητοποίηση δεν ξεκίνησε από συγκεκριμένο προειδοποιητικό σήμα ή προηγούμενη πληροφορία των υπηρεσιών ασφαλείας για τους πέντε άνδρες.Η αστυνομική επιχείρηση άρχισε μετά από αναφορά για τα ύποπτα οχήματα. Κάτοικοι της περιοχής έχουν αναφέρει ότι μία γυναίκα εντόπισε τα τρία βαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και ενημέρωσε τις αρχές.Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι οι πέντε βρίσκονταν υπό παρακολούθηση ή ότι οι βρετανικές υπηρεσίες διέθεταν εκ των προτέρων πληροφορία για συγκεκριμένο σχεδιασμό εναντίον της βάσης.Την ίδια στιγμή, όμως, τα μέτρα ασφαλείας στο RAF Fairford είχαν ήδη ενισχυθεί τις προηγούμενες ημέρες, με αυξημένη ένοπλη παρουσία και πρόσθετα εμπόδια στις προσβάσεις. Δεν υπάρχει επίσημο στοιχείο που να συνδέει αυτά τα αυξημένα μέτρα με τους πέντε συλληφθέντες.Το RAF Fairford βρίσκεται στο Γκλόστερσαϊρ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ευρώπη.Η βάση χρησιμοποιείται ως προκεχωρημένη επιχειρησιακή τοποθεσία για στρατηγικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ και μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη βαρέων βομβαρδιστικών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στις εγκαταστάσεις της εδρεύει επίσης η 420ή Μοίρα Αεροπορικής Βάσης των ΗΠΑ, με αποστολή την υποστήριξη αμερικανικών και συμμαχικών αεροπορικών επιχειρήσεων.Η αξία του Fairford δεν βρίσκεται μόνο στη γεωγραφική του θέση. Η βάση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επιχειρήσεις μεγάλης ακτίνας δράσης και αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατηγικών αεροπορικών μέσων στην Ευρώπη.Μετά την έναρξη της νέας περιόδου έντασης στη Μέση Ανατολή, η βάση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη επιχειρησιακή βαρύτητα. Αμερικανικά αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιήσει το Fairford στο πλαίσιο ευρύτερων επιχειρήσεων και μετακινήσεων δυνάμεων, γεγονός που έχει αυξήσει και το επίπεδο προστασίας των εγκαταστάσεων.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μετά το περιστατικό το RAF Fairford τέθηκε στο επίπεδο προστασίας «Δέλτα», το υψηλότερο επίπεδο του αμερικανικού συστήματος προστασίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων.Το επίπεδο «Δέλτα» εφαρμόζεται όταν έχει σημειωθεί τρομοκρατικό περιστατικό στην άμεση περιοχή ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίθεση εναντίον συγκεκριμένης εγκατάστασης ή προσωπικού μπορεί να είναι επικείμενη.Παράλληλα, αυξημένα μέτρα εφαρμόστηκαν και σε άλλες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βρετανία, μεταξύ των οποίων το RAF Lakenheath και το RAF Mildenhall. Στο Lakenheath αναφέρθηκε εφαρμογή του επιπέδου «Τσάρλι», ενός βαθμού χαμηλότερα από το «Δέλτα».Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία δεν δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα μέτρα φύλαξης και τις επιχειρησιακές διαδικασίες που εφαρμόζονται στις βάσεις.Η σημασία του RAF Fairford και η χρήση του από τις αμερικανικές δυνάμεις δημιουργούν αναπόφευκτα ερωτήματα για το πιθανό κίνητρο των πέντε συλληφθέντων. Τα ερωτήματα αυτά ενισχύονται από προηγούμενες απειλές που έχουν διατυπωθεί κατά αμερικανικών και συμμαχικών βάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.Μέχρι στιγμής, όμως, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ότι οι πέντε συλληφθέντες συνδέονται με το Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ή με οποιοδήποτε άλλο κρατικό ή μη κρατικό δίκτυο.Δεν έχει επίσης δημοσιοποιηθεί οποιαδήποτε σύνδεση με τζιχαντιστική οργάνωση, ακροδεξιό δίκτυο ή ξένη υπηρεσία πληροφοριών.Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς σε μέρος του βρετανικού Τύπου έχουν ήδη εμφανιστεί αναφορές σε σχέδιο επίθεσης με παγιδευμένο όχημα, εμπρηστικούς μηχανισμούς, χημικές ουσίες και ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν δεδομένες.Το βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι τρία ύποπτα οχήματα εντοπίστηκαν κοντά στο RAF Fairford, πέντε άνδρες συνελήφθησαν και η υπόθεση έχει περάσει στην Αντιτρομοκρατική με έρευνα για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι ταυτότητες, οι ηλικίες ή οι εθνικότητες των πέντε ανδρών.Δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρό τους. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι ο τελικός τους στόχος ήταν το RAF Fairford, παρά το γεγονός ότι τα οχήματα φαίνονταν να κινούνται προς τη βάση.Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί τι ακριβώς βρέθηκε μέσα στα τρία βαν, ούτε αν εντοπίστηκε ολοκληρωμένος εκρηκτικός μηχανισμός, εκρηκτική ύλη ή άλλα επικίνδυνα υλικά.Αυτό που αλλάζει την κλίμακα της υπόθεσης είναι η απόφαση των βρετανικών αρχών να προχωρήσουν, πέρα από τις αρχικές συλλήψεις βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών, και σε συλλήψεις βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές βάσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών στην Ευρώπη και οδήγησε στην ενεργοποίηση του υψηλότερου επιπέδου προστασίας της εγκατάστασης, η υπόθεση έχει αποκτήσει σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα.Η έρευνα, ωστόσο, βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια. Το κεντρικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι βρισκόταν μέσα στα τρία οχήματα, αλλά εάν οι πέντε άνδρες είχαν συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, ποιος ήταν ο στόχος του και εάν πίσω από αυτό υπήρχε ευρύτερο δίκτυο ή οργανωμένη υποστήριξη.