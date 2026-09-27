RAF Fairford: Γιατί σήμανε συναγερμός στη μεγαλύτερη αμερικανική βάση βομβαρδιστικών στην Ευρώπη, έρευνα για τρομοκρατικό σχέδιο - Όλα τα σενάρια
Πέντε άνδρες έχουν συλληφθεί και παραμένουν υπό κράτηση, ενώ ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών έχουν εξετάσει τα τρία οχήματα που βρέθηκαν στην περιοχή
Πέντε άνδρες έχουν συλληφθεί και παραμένουν υπό κράτηση, ενώ ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών έχουν εξετάσει τα τρία οχήματα που βρέθηκαν στην περιοχή. Το σημείο στο οποίο εκτυλίσσεται η έρευνα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Το RAF Fairford δεν αποτελεί απλώς μία βρετανική στρατιωτική εγκατάσταση, αλλά μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βάσεις που χρησιμοποιεί η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία για επιχειρήσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών.
UPDATE: 5 men have now been arrested on suspicion of a car bomb plot against RAF Fairford, found with 3 vans suspected to have been used as car bombs.— British Intel (@TheBritishIntel) September 27, 2026
The men were pictured shirtless in handcuffs, a detail suggesting officers may also have suspected suicide vests. Counter… pic.twitter.com/1mehwNsx6w
Η επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα τοπική ώρα, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για τρία ύποπτα οχήματα τα οποία φαίνονταν να κινούνται προς την κατεύθυνση της αεροπορικής βάσης. Ένοπλοι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και εντόπισαν πέντε άνδρες στην περιοχή Γουέλφορντ, σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του RAF Fairford.
Οι πέντε συνελήφθησαν αρχικά βάσει της βρετανικής νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Στη συνέχεια, όμως, η υπόθεση πέρασε σε σαφώς διαφορετικό επίπεδο, καθώς η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι ίδιοι άνδρες συνελήφθησαν επιπλέον ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης, βάσει του άρθρου 5 του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2006.
Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά πράξεις προετοιμασίας που πραγματοποιούνται με την πρόθεση τέλεσης τρομοκρατικής ενέργειας ή υποστήριξης άλλου προσώπου στην τέλεσή της. Πρόκειται για ένα από τα βαρύτερα αδικήματα του βρετανικού αντιτρομοκρατικού πλαισίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ωστόσο, οι πέντε άνδρες παραμένουν ύποπτοι και δεν έχει ανακοινωθεί ότι έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες σε βάρος τους.
Τα τρία βαν και η ζώνη ασφαλείαςΗ παρουσία των τριών οχημάτων οδήγησε τις αρχές στη δημιουργία ζώνης ασφαλείας περίπου 400 μέτρων. Περίπου 85 νοικοκυριά στην περιοχή Γουέλφορντ απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ δημιουργήθηκε χώρος προσωρινής φιλοξενίας για τους κατοίκους που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν αλλού.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικοί πυροτεχνουργοί του βρετανικού στρατού, με μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και τη χρήση τηλεκατευθυνόμενου ρομπότ. Από εναέρια πλάνα διακρίνονταν τρία μεγάλα λευκά βαν, με τις πίσω πόρτες τουλάχιστον δύο από αυτά ανοικτές. Γύρω από τα οχήματα ήταν ορατά μεγάλα μαύρα αντικείμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα τι ακριβώς περιείχαν τα βαν ή τι υλικά εντοπίστηκαν στο εσωτερικό τους.
Στην περιοχή αναπτύχθηκαν δεκάδες οχήματα της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών ασθενοφόρων, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδική ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών υψηλού κινδύνου. Οι δρόμοι γύρω από τη βάση αποκλείστηκαν και ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν τη φύλαξη των σημείων πρόσβασης.
Five men have been arrested by police on suspicion of explosives offences near RAF Fairford, the UK airbase used by the US to strike Iranian targets.— Channel 4 News (@Channel4News) September 27, 2026
85 homes in the nearby village of Whelford have been evacuated, as an investigation led by counter-terror police is underway.… pic.twitter.com/TgX8hZIdii
Η υπόθεση δεν ξεκίνησε από πληροφορία των μυστικών υπηρεσιώνΈνα από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κινητοποίηση δεν ξεκίνησε από συγκεκριμένο προειδοποιητικό σήμα ή προηγούμενη πληροφορία των υπηρεσιών ασφαλείας για τους πέντε άνδρες.
Η αστυνομική επιχείρηση άρχισε μετά από αναφορά για τα ύποπτα οχήματα. Κάτοικοι της περιοχής έχουν αναφέρει ότι μία γυναίκα εντόπισε τα τρία βαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και ενημέρωσε τις αρχές.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι οι πέντε βρίσκονταν υπό παρακολούθηση ή ότι οι βρετανικές υπηρεσίες διέθεταν εκ των προτέρων πληροφορία για συγκεκριμένο σχεδιασμό εναντίον της βάσης.
Την ίδια στιγμή, όμως, τα μέτρα ασφαλείας στο RAF Fairford είχαν ήδη ενισχυθεί τις προηγούμενες ημέρες, με αυξημένη ένοπλη παρουσία και πρόσθετα εμπόδια στις προσβάσεις. Δεν υπάρχει επίσημο στοιχείο που να συνδέει αυτά τα αυξημένα μέτρα με τους πέντε συλληφθέντες.
Γιατί το RAF Fairford έχει ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασίαΤο RAF Fairford βρίσκεται στο Γκλόστερσαϊρ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ευρώπη.
Η βάση χρησιμοποιείται ως προκεχωρημένη επιχειρησιακή τοποθεσία για στρατηγικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ και μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη βαρέων βομβαρδιστικών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στις εγκαταστάσεις της εδρεύει επίσης η 420ή Μοίρα Αεροπορικής Βάσης των ΗΠΑ, με αποστολή την υποστήριξη αμερικανικών και συμμαχικών αεροπορικών επιχειρήσεων.
Η αξία του Fairford δεν βρίσκεται μόνο στη γεωγραφική του θέση. Η βάση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επιχειρήσεις μεγάλης ακτίνας δράσης και αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατηγικών αεροπορικών μέσων στην Ευρώπη.
Μετά την έναρξη της νέας περιόδου έντασης στη Μέση Ανατολή, η βάση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη επιχειρησιακή βαρύτητα. Αμερικανικά αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιήσει το Fairford στο πλαίσιο ευρύτερων επιχειρήσεων και μετακινήσεων δυνάμεων, γεγονός που έχει αυξήσει και το επίπεδο προστασίας των εγκαταστάσεων.
"حادث كبير" قرب قاعدة جوية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة لشن ضربات ضد إيران؛ واعتقال رجال بموجب قانون المتفجرات— Arab-Military (@ashrafnsier) September 27, 2026
إخلاء قرى مجاورة لقاعدة "راف فيرفورد" (RAF Fairford) الجوية تزامناً مع عمليات تمشيط للشرطة بحثاً عن مركبات مشبوهة
تُعد القاعدة المطار الأوروبي الوحيد المخصص… pic.twitter.com/HyHsmZw7UQ
Στο υψηλότερο επίπεδο προστασίας η βάσηΣύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μετά το περιστατικό το RAF Fairford τέθηκε στο επίπεδο προστασίας «Δέλτα», το υψηλότερο επίπεδο του αμερικανικού συστήματος προστασίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
Το επίπεδο «Δέλτα» εφαρμόζεται όταν έχει σημειωθεί τρομοκρατικό περιστατικό στην άμεση περιοχή ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίθεση εναντίον συγκεκριμένης εγκατάστασης ή προσωπικού μπορεί να είναι επικείμενη.
Παράλληλα, αυξημένα μέτρα εφαρμόστηκαν και σε άλλες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βρετανία, μεταξύ των οποίων το RAF Lakenheath και το RAF Mildenhall. Στο Lakenheath αναφέρθηκε εφαρμογή του επιπέδου «Τσάρλι», ενός βαθμού χαμηλότερα από το «Δέλτα».
Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία δεν δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα μέτρα φύλαξης και τις επιχειρησιακές διαδικασίες που εφαρμόζονται στις βάσεις.
Η ιρανική διάσταση δεν είναι επιβεβαιωμένηΗ σημασία του RAF Fairford και η χρήση του από τις αμερικανικές δυνάμεις δημιουργούν αναπόφευκτα ερωτήματα για το πιθανό κίνητρο των πέντε συλληφθέντων. Τα ερωτήματα αυτά ενισχύονται από προηγούμενες απειλές που έχουν διατυπωθεί κατά αμερικανικών και συμμαχικών βάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
Μέχρι στιγμής, όμως, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ότι οι πέντε συλληφθέντες συνδέονται με το Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ή με οποιοδήποτε άλλο κρατικό ή μη κρατικό δίκτυο.
Δεν έχει επίσης δημοσιοποιηθεί οποιαδήποτε σύνδεση με τζιχαντιστική οργάνωση, ακροδεξιό δίκτυο ή ξένη υπηρεσία πληροφοριών.
Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς σε μέρος του βρετανικού Τύπου έχουν ήδη εμφανιστεί αναφορές σε σχέδιο επίθεσης με παγιδευμένο όχημα, εμπρηστικούς μηχανισμούς, χημικές ουσίες και ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν δεδομένες.
Τι γνωρίζουμε και τι παραμένει ανοιχτόΤο βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι τρία ύποπτα οχήματα εντοπίστηκαν κοντά στο RAF Fairford, πέντε άνδρες συνελήφθησαν και η υπόθεση έχει περάσει στην Αντιτρομοκρατική με έρευνα για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι ταυτότητες, οι ηλικίες ή οι εθνικότητες των πέντε ανδρών.
Δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρό τους. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι ο τελικός τους στόχος ήταν το RAF Fairford, παρά το γεγονός ότι τα οχήματα φαίνονταν να κινούνται προς τη βάση.
Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί τι ακριβώς βρέθηκε μέσα στα τρία βαν, ούτε αν εντοπίστηκε ολοκληρωμένος εκρηκτικός μηχανισμός, εκρηκτική ύλη ή άλλα επικίνδυνα υλικά.
Αυτό που αλλάζει την κλίμακα της υπόθεσης είναι η απόφαση των βρετανικών αρχών να προχωρήσουν, πέρα από τις αρχικές συλλήψεις βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών, και σε συλλήψεις βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.
Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές βάσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών στην Ευρώπη και οδήγησε στην ενεργοποίηση του υψηλότερου επιπέδου προστασίας της εγκατάστασης, η υπόθεση έχει αποκτήσει σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα.
Η έρευνα, ωστόσο, βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια. Το κεντρικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι βρισκόταν μέσα στα τρία οχήματα, αλλά εάν οι πέντε άνδρες είχαν συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, ποιος ήταν ο στόχος του και εάν πίσω από αυτό υπήρχε ευρύτερο δίκτυο ή οργανωμένη υποστήριξη.
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