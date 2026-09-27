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Σαββίδης προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα, με πειθαρχία»
Σαββίδης προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα, με πειθαρχία»
Παρουσία Σαββίδη πραγματοποιήθηκε η κυριακάτικη προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να μιλάει στους παίκτες του Αλέσιο Λίσι
Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε σήμερα στη Νέα Μεσημβρία, παρακολούθησε την προπόνηση του ΠΑΟΚ, στο τέλος της μίλησε στην ομάδα, ενώ είχε συζητήσεις με τον Λισι, τον Μάτος και τον Τουμαζατο.
Επισήμανε για άλλη μια φορά στην ομάδα ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρα το πρωτάθλημα και αν είναι δυνατόν και το κύπελλο.
Σημείωσε ότι του άρεσε η αντίδραση της ομάδας μετά την τελευταία συζήτηση που είχε με τους παίκτες στη Μεσημβρία και ζήτησε να είναι αυτή πάντα η προσέγγιση στους αγώνες.
Τόνισε για άλλη μια φορά ότι τους στόχους τους πετυχαίνει η ομάδα και όχι τα άτομα.
«Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα, με ομαδικό πνεύμα. Με συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία», είπε μεταξύ άλλων.
Είπε ότι στον πρωταθλητισμό δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και εξέφρασε εκ νέου την πίστη του σ' αυτή την ομάδα ότι μπορεί να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν.
Ζήτησε από τους παίκτες να αγαπούν τη φανέλα που φορούν, να νιώθουν τη σύνδεση με την ομάδα και τους φιλάθλους.
Οι νέοι να γνωρίζουν ότι εδώ μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους, οι μεγαλύτεροι να έχουν στο μυαλό τους ότι θα παίζουν εδώ κι όταν σταματήσουν, θα μπορούν να δουλέψουν για τον ΠΑΟΚ.
Ο πρόεδρος ενδιαφέρθηκε για τους τραυματίες και την πορεία της αποθεραπείας τους, συζήτησε για θέματα της ομάδας με τον Μάτος, είχε μια συνεργασία με τον Τουμαζατο και μίλησε και με τον Λισι, από τον οποίο ζήτησε μεταξύ άλλων να κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει ένα σύνολο που θα χαρακτηρίζεται από το ομαδικό πνεύμα.
Επισήμανε για άλλη μια φορά στην ομάδα ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρα το πρωτάθλημα και αν είναι δυνατόν και το κύπελλο.
Σημείωσε ότι του άρεσε η αντίδραση της ομάδας μετά την τελευταία συζήτηση που είχε με τους παίκτες στη Μεσημβρία και ζήτησε να είναι αυτή πάντα η προσέγγιση στους αγώνες.
Τόνισε για άλλη μια φορά ότι τους στόχους τους πετυχαίνει η ομάδα και όχι τα άτομα.
«Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα, με ομαδικό πνεύμα. Με συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία», είπε μεταξύ άλλων.
Είπε ότι στον πρωταθλητισμό δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και εξέφρασε εκ νέου την πίστη του σ' αυτή την ομάδα ότι μπορεί να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν.
Ζήτησε από τους παίκτες να αγαπούν τη φανέλα που φορούν, να νιώθουν τη σύνδεση με την ομάδα και τους φιλάθλους.
Οι νέοι να γνωρίζουν ότι εδώ μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους, οι μεγαλύτεροι να έχουν στο μυαλό τους ότι θα παίζουν εδώ κι όταν σταματήσουν, θα μπορούν να δουλέψουν για τον ΠΑΟΚ.
Ο πρόεδρος ενδιαφέρθηκε για τους τραυματίες και την πορεία της αποθεραπείας τους, συζήτησε για θέματα της ομάδας με τον Μάτος, είχε μια συνεργασία με τον Τουμαζατο και μίλησε και με τον Λισι, από τον οποίο ζήτησε μεταξύ άλλων να κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει ένα σύνολο που θα χαρακτηρίζεται από το ομαδικό πνεύμα.
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