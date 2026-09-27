Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Ηράκλειο: Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε μηχανάκι, δείτε βίντεο
Ηράκλειο: Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε μηχανάκι, δείτε βίντεο
Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος από το σημείο
Τμήμα μπαλκονιού στο Ηράκλειο Κρήτης κατέρρευσε και έπεσε στον δρόμο το απόγευμα της Κυριακής (27/9), καταπλακώνοντας σταθμευμένο μηχανάκι.
Ειδικότερα, μεγάλα τμήματα του μπαλκονιού αποκολλήθηκαν από τον τέταρτο όροφο κτηρίου και κατέληξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας ζημιές στο δίκυκλο που ήταν σταθμευμένο ακριβώς από κάτω, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος από το σημείο.
Δείτε βίντεο:
Ειδικότερα, μεγάλα τμήματα του μπαλκονιού αποκολλήθηκαν από τον τέταρτο όροφο κτηρίου και κατέληξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας ζημιές στο δίκυκλο που ήταν σταθμευμένο ακριβώς από κάτω, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος από το σημείο.
Δείτε βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα