Κόλαση επί γης στην Ολέσκι: Οι τελευταίοι κάτοικοι τρώνε αγριόχορτα για να επιβιώσουν υπό τη ρωσική κατοχή, βίντεο

NEW FOOTAGE FROM OLESHKY



Autumn 2026.



Local residents ride bicycles back from Radensk with food, risking their lives just to feed their families.



Up to 1,500 people remain in Oleshky, including around 40 children. Another 4,000 remain in surrounding villages, including roughly… pic.twitter.com/0ue2gTBwUF — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 26, 2026

Πριν τον πόλεμο, η Ολέσκι ήταν γνωστή για τη θέση της κοντά στις περίφημες αμμοθίνες Oleshky Sands και για τη ζωή δίπλα στον ποταμό. Ήταν μια περιοχή με τοπική οικονομία, σχολεία, επιχειρήσεις και μια κανονική καθημερινότητα. Σήμερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Τα περισσότερα σπίτια έχουν μείνει άδεια, οι δρόμοι έχουν ερημώσει και όσοι κάτοικοι παραμένουν προσπαθούν να διατηρήσουν μια στοιχειώδη κανονικότητα μέσα σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει για πάντα.Σε μια πόλη που κάποτε «έσφυζε» από ζωή, η επιβίωση έχει γίνει η μοναδική προτεραιότητα.