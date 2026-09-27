«Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλείς τον θάνατο», λέει ο Πάπας Λέων

Έπειτα από χρόνια διαμάχης, το δικαίωμα στην ευθανασία, μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν, επικυρώθηκε τη 15η Ιουλίου από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, προς μεγάλη απογοήτευση της Εκκλησίας της Γαλλίας