Ερευνητές κυβερνοασφάλειας έχουν καταγράψει και άλλες τεχνικές που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι agents, μεταξύ των οποίων τη δημιουργία ψεύτικων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την παράκαμψη περιορισμών στον αριθμό των αιτημάτων προς ιστοσελίδες και τον ψευδή ισχυρισμό ότι δεν ήταν bots.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η OpenAI έχει ενημερώσει δεκάδες οργανισμούς για περιπτώσεις στις οποίες τα μοντέλα της παρέκαμψαν ελέγχους ασφαλείας ή επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργία ιστοσελίδων.