Οι παλαίμαχοι της Βέρντερ Βρέμης και της Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν hydration break με μπύρα και σφηνάκι, δείτε βίντεο
Οι παλαίμαχοι της Βέρντερ Βρέμης και της Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν hydration break με μπύρα και σφηνάκι, δείτε βίντεο
Στο φιλικό παλαιμάχων της Βέρντερ Βρέμης με τη Ρεάλ Μαδρίτης η μπύρα είχε την τιμητική της
Ένα φιλικό παιχνίδι παλαιμάχων είναι πρώτα απ’ όλα μια ευκαιρία για reunion, χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις, κάτι που επιβεβαίωσαν με τον πιο απολαυστικό τρόπο οι Legends της Βέρντερ Βρέμης και της Ρεάλ Μαδρίτης.
Μπορεί στον αγωνιστικό χώρο να υπήρχαν γκολ, φάσεις και στιγμές που θύμισαν κάτι από το ένδοξο παρελθόν των δύο ομάδων, όμως ένα στιγμιότυπο μακριά από τη δράση ήταν εκείνο που ξεχώρισε. Κάποια στιγμή οι παλαίμαχοι αποφάσισαν να κάνουν ένα διαφορετικό διάλειμμα για να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες.
😂🍺 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗘𝗦 𝗟É𝗚𝗘𝗡𝗗𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗔𝗟 - 𝗪𝗘𝗥𝗗𝗘𝗥 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗠𝗣𝗨 𝗣𝗢𝗨𝗥… 𝗨𝗡𝗘 𝗕𝗜È𝗥𝗘 ! 🍻— Lives Foot (@livesfoot) September 27, 2026
Après seulement 32 minutes, le match a été interrompu pour permettre aux joueurs de boire une bière et un shot. 😂
Un hommage à l’ancien arbitre Wolf-Dieter…
Μόνο που αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκαν τα κλασικά μπουκάλια νερού ή τα ισοτονικά ποτά. Στο χέρι τους βρέθηκαν… μπύρες και σφηνάκια. Το σκηνικό προκάλεσε άφθονο γέλιο, ενώ φυσικά δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα