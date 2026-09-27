Οι παλαίμαχοι της Βέρντερ Βρέμης και της Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν hydration break με μπύρα και σφηνάκι, δείτε βίντεο
SPORTS
Βέρντερ Βρέμης Ρεάλ Μαδρίτης παλαίμαχοι Μπύρα

Οι παλαίμαχοι της Βέρντερ Βρέμης και της Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν hydration break με μπύρα και σφηνάκι, δείτε βίντεο

Στο φιλικό παλαιμάχων της Βέρντερ Βρέμης με τη Ρεάλ Μαδρίτης η μπύρα είχε την τιμητική της

Οι παλαίμαχοι της Βέρντερ Βρέμης και της Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν hydration break με μπύρα και σφηνάκι, δείτε βίντεο
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Ένα φιλικό παιχνίδι παλαιμάχων είναι πρώτα απ’ όλα μια ευκαιρία για reunion, χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις, κάτι που επιβεβαίωσαν με τον πιο απολαυστικό τρόπο οι Legends της Βέρντερ Βρέμης και της Ρεάλ Μαδρίτης.


Μπορεί στον αγωνιστικό χώρο να υπήρχαν γκολ, φάσεις και στιγμές που θύμισαν κάτι από το ένδοξο παρελθόν των δύο ομάδων, όμως ένα στιγμιότυπο μακριά από τη δράση ήταν εκείνο που ξεχώρισε. Κάποια στιγμή οι παλαίμαχοι αποφάσισαν να κάνουν ένα διαφορετικό διάλειμμα για να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκαν τα κλασικά μπουκάλια νερού ή τα ισοτονικά ποτά. Στο χέρι τους βρέθηκαν… μπύρες και σφηνάκια. Το σκηνικό προκάλεσε άφθονο γέλιο, ενώ φυσικά δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media.
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