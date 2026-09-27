Νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα ο τρομοκράτης που συμμετείχε στην απαγωγή της Νόα Αργκαμάνι από το Nova Festival
Νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα ο τρομοκράτης που συμμετείχε στην απαγωγή της Νόα Αργκαμάνι από το Nova Festival
Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η εξουδετέρωσή του πραγματοποιήθηκε προκειμένου «να απομακρυνθεί η απειλή» που, όπως υποστηρίζει, αποτελούσε για τις ισραηλινές δυνάμεις και τους πολίτες
Ο τρομοκράτης που συμμετείχε στην απαγωγή της Νόα Αργκαμάνι και του Αβινατάν Ορ κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και της Σιν Μπετ.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο στόχος της επιχείρησης ήταν ο Σάχερ Νιντάλ Σάκρ, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή Νουσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, ο Σάκρ συνδεόταν με «παγκόσμιες τζιχαντιστικές οργανώσεις» και είχε εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς.
Το όνομά του είχε γίνει γνωστό από βίντεο που είχαν καταγράψει οι δράστες της επίθεσης και τα οποία έδειχναν την απαγωγή της Νόα Αργκαμάνι από το φεστιβάλ μουσικής Nova. Στα πλάνα, ο Σάκρ εμφανιζόταν να τη μεταφέρει με μοτοσικλέτα προς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ μαζί της είχε απαχθεί και ο σύντροφός της Αβινατάν Ορ.
Δείτε το βίντεο:
Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο Σάκρ είχε ενεργό ρόλο στη μεταφορά όπλων προς τη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ το τελευταίο διάστημα σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών. Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι ενέργειές του γίνονταν σε συνεργασία με μέλη των στρατιωτικών πτερύγων της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, «παραβιάζοντας συστηματικά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».
Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η εξουδετέρωσή του πραγματοποιήθηκε προκειμένου «να απομακρυνθεί η απειλή» που, όπως υποστηρίζει, αποτελούσε για τις ισραηλινές δυνάμεις και τους πολίτες.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο στόχος της επιχείρησης ήταν ο Σάχερ Νιντάλ Σάκρ, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή Νουσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, ο Σάκρ συνδεόταν με «παγκόσμιες τζιχαντιστικές οργανώσεις» και είχε εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς.
Το όνομά του είχε γίνει γνωστό από βίντεο που είχαν καταγράψει οι δράστες της επίθεσης και τα οποία έδειχναν την απαγωγή της Νόα Αργκαμάνι από το φεστιβάλ μουσικής Nova. Στα πλάνα, ο Σάκρ εμφανιζόταν να τη μεταφέρει με μοτοσικλέτα προς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ μαζί της είχε απαχθεί και ο σύντροφός της Αβινατάν Ορ.
Δείτε το βίντεο:
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την επίλεκτη μονάδα Gideonim Unit 33 της ισραηλινής αστυνομίας.
🔴ELIMINATED: Saher Nidal Latfi Sakr, a terrorist operative affiliated with global jihadist organizations operating in Gaza. Among other activities, he supplied weapons to Hamas during the war.— Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2026
Sakr infiltrated Israel during the October 7 Massacre and drove the motorcycle used… pic.twitter.com/5eHFifE6l9
Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο Σάκρ είχε ενεργό ρόλο στη μεταφορά όπλων προς τη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ το τελευταίο διάστημα σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών. Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι ενέργειές του γίνονταν σε συνεργασία με μέλη των στρατιωτικών πτερύγων της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, «παραβιάζοντας συστηματικά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».
Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η εξουδετέρωσή του πραγματοποιήθηκε προκειμένου «να απομακρυνθεί η απειλή» που, όπως υποστηρίζει, αποτελούσε για τις ισραηλινές δυνάμεις και τους πολίτες.
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