Επιχείρηση της Frontex για διάσωση 44 μεταναστών στη Γαύδο
ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος Λιμενικό

Επιχείρηση της Frontex για διάσωση 44 μεταναστών στη Γαύδο

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου

Επιχείρηση της Frontex για διάσωση 44 μεταναστών στη Γαύδο
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Σκάφος της Frontex οργάνωσε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση 44 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 1,5 μίλια νότια της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Στην περιοχή ο καιρός είναι καλός και πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
12 ΣΧΟΛΙΑ

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