Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Επιχείρηση της Frontex για διάσωση 44 μεταναστών στη Γαύδο
Επιχείρηση της Frontex για διάσωση 44 μεταναστών στη Γαύδο
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου
Σκάφος της Frontex οργάνωσε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση 44 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 1,5 μίλια νότια της Γαύδου.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.
Στην περιοχή ο καιρός είναι καλός και πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.
Στην περιοχή ο καιρός είναι καλός και πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
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