Εντυπωσιακό φαινόμενο στις Κυκλάδες: Δύο υδροστρόβιλοι ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ύδροστρόβιλος Κουφονήσι Κέρος

Εντυπωσιακό φαινόμενο στις Κυκλάδες: Δύο υδροστρόβιλοι ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο, βίντεο

Η εμφάνισή τους σημειώθηκε σε μια ημέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή

Εντυπωσιακό φαινόμενο στις Κυκλάδες: Δύο υδροστρόβιλοι ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο, βίντεο
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Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) στην περιοχή των Μικρών Κυκλάδων, καθώς δύο υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο.

Οι δύο υδροστρόβιλοι δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό, τραβώντας την προσοχή όσων είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το φαινόμενο, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Η εμφάνισή τους σημειώθηκε σε μια ημέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο.

Δείτε βίντεο:

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