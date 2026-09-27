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Εντυπωσιακό φαινόμενο στις Κυκλάδες: Δύο υδροστρόβιλοι ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο, βίντεο
Εντυπωσιακό φαινόμενο στις Κυκλάδες: Δύο υδροστρόβιλοι ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο, βίντεο
Η εμφάνισή τους σημειώθηκε σε μια ημέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή
Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) στην περιοχή των Μικρών Κυκλάδων, καθώς δύο υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο.
Οι δύο υδροστρόβιλοι δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό, τραβώντας την προσοχή όσων είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το φαινόμενο, σύμφωνα με το cyclades24.gr.
Η εμφάνισή τους σημειώθηκε σε μια ημέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο.
Δείτε βίντεο:
Οι δύο υδροστρόβιλοι δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό, τραβώντας την προσοχή όσων είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το φαινόμενο, σύμφωνα με το cyclades24.gr.
Η εμφάνισή τους σημειώθηκε σε μια ημέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο.
Δείτε βίντεο:
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