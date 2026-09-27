Αιμάτωμα στο γόνατο έδειξε η μαγνητική του Κοντούρη
SPORTS
Σωτήρης Κοντούρης Παναθηναϊκός

Αιμάτωμα στο γόνατο έδειξε η μαγνητική του Κοντούρη

Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Σωτήρης Κοντούρης έδειξε ότι έχει υποστεί αιμάτωμα στο γόνατο και θα μείνει εκτός για δέκα ημέρες

Αιμάτωμα στο γόνατο έδειξε η μαγνητική του Κοντούρη
Έντονη ανησυχία προκάλεσε στον Παναθηναϊκό ο τραυματισμός του Σωτήρη Κοντούρη στο παιχνίδι της Εθνικής Κ21. Ο ποδοσφαιριστής επέστρεψε στην Αθήνα και υποβλήθηκε σε μαγνητική για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης του.

Ο Κοντούρης αποχώρησε με πρησμένο γόνατο και υπήρξε ανησυχία για πιθανή κάκωση. Το αποτέλεσμα της μαγνητικής έγινε γνωστό και ο άσος του Παναθηναϊκού έχει υποστεί αιμάτωμα στο δεξί του γόνατο.

Ο ποδοσφαιριστής έχει αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις της Ελλάδας και ξεκινάει άμεσα θεραπείες στο «Γ. Καλαφάτης» και ο εκτιμώμενος χρόνος ενσωμάτωσης στις ομαδικές προπονήσεις υπολογίζεται περίπου στις δέκα ημέρες.

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