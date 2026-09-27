Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινωσαν την κατάσχεση αμερικανικού υποβρυχίου οχήματος
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινωσαν την κατάσχεση αμερικανικού υποβρυχίου οχήματος
Το Ιράν υποστηρίζει ότι κατέχει και εξετάζει ένα αμερικανικό Remus 600
Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα πως κατέσχεσε ένα αμερικανικό Remus 600 αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που επιχειρούσε στα Στενά του Ορμούζ και, όπως αναφέρεται, διενεργούσε κατασκοπεία, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.
Οι Φρουροί είπαν ότι το όχημα καταλήφθηκε με τη χρήση δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου και ότι εξετάζεται από Ιρανούς ειδικούς για την ανάκτηση των δεδομένων του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι Φρουροί είπαν ότι το όχημα καταλήφθηκε με τη χρήση δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου και ότι εξετάζεται από Ιρανούς ειδικούς για την ανάκτηση των δεδομένων του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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