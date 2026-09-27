Ισχυρή καταιγίδα στη Σύρο, προβλήματα σε δρόμους και στο κέντρο της Ερμούπολης
ΕΛΛΑΔΑ
Καταιγίδα Σύρος

Ισχυρή καταιγίδα στη Σύρο, προβλήματα σε δρόμους και στο κέντρο της Ερμούπολης

Όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο, δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα, και φρεάτια υπερχείλισαν δημιουργώντας κίνδυνο σε πεζούς και οχήματα 

Ισχυρή καταιγίδα στη Σύρο, προβλήματα σε δρόμους και στο κέντρο της Ερμούπολης
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Προβλήματα έχει προκαλέσει η καταιγίδα που πλήττει σήμερα (27/9) τη Σύρο

Όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο στην περιοχή της οδού Απόλλωνος, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Επιπλέον, δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα στον δρόμο προς Παναχράντου.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στον πεζόδρομο της Ερμούπολης, όπου σε αρκετά σημεία συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού.

Από την ένταση της βροχόπτωσης, ορισμένα φρεάτια υπερχείλισαν, με το νερό να εκτινάσσει ακόμη και καπάκια, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για πεζούς και οχήματα, σύμφωνα με το Cyclades24.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε σημεία με συσσωρευμένα νερά και φρεάτια.
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