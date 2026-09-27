Ντόναλντ Τραμπ: Τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα αναμένεται να σταματήσουν το μποϊκοτάζ στον Αμερικανό πρόεδρο



Το pool αναμένεται ότι θα επανέλθει καθώς οι επικεφαλής των δικτύων θεωρούν ότι μια μακροχρόνια διακοπή δεν είναι βιώσιμη – Καμία διάθεση υποχώρησης από τον Ντόναλντ Τραμπ – Πώς θα γίνεται η αναπλήρωση του CNN

Λευκού Οίκου αναμένεται ότι θα επανέλθουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, παρά τη συνέχιση της απαγόρευσης στο CNN, με τους επικεφαλής των δικτύων να θεωρούν ότι μια επ' αόριστον αναστολή της κάλυψης του Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.



Όπως αναφέρουν οι New York Times, η επαναφορά της συλλογικής τηλεοπτικής κάλυψης του Αμερικανού προέδρου αναμένεται από σήμερα. Το «μποϊκοτάζ» είχε γίνει στο πλαίσιο της προσπάθειας πίεσης της αμερικανικής κυβέρνησης για την επαναφορά του CNN, καθώς ο Τραμπ απαγόρευσε στους δημοσιογράφους του δικτύου στην πρόσβαση στον χώρο του Λευκού Οίκου.



Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, τα άλλα τέσσερα δίκτυα (ABC, CBS, Fox News και NBC) επιστρέφουν στην εκ περιτροπής κάλυψη. Κάθε φορά που θα έρχεται η σειρά του CNN στην εναλλαγή της ομάδας κάλυψης, τα δίκτυα θα αποφασίζουν αν θα διαθέσουν εναλλακτικό συνεργείο. Διαφορετικά, η θέση του CNN θα παραμένει κενή και ο Τραμπ δεν θα λαμβάνει κάλυψη από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.



Τα δίκτυα μπορούν ωστόσο να συμφωνήσουν σε νέα αναστολή της λειτουργίας της τηλεοπτικής ομάδας κάλυψης του Λευκού Οίκου. Αν και αρνήθηκαν να σχολιάσουν την απόφαση, τα δίκτυα αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι «καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με το ρεπορτάζ του».



Τι σημαίνει η επαναφορά του pool

Τραμπ μεγαλύτερο έλεγχο στη λίστα των μέσων ενημέρωσης που αποκτούν άμεση πρόσβαση σε πολλές από τις εκδηλώσεις του. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι οι τηλεθεατές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας τηλεοπτική κάλυψη του προέδρου.



Την Παρασκευή, η κυβέρνηση επέτρεψε στο CNN να παρέχει τηλεοπτικό υλικό για την επίσκεψη του Τραμπ και του Σι στα Εθνικά Αρχεία. Το CBS συμφώνησε να διαθέσει κάμερα κάλυψης για την άφιξη του Σι εκείνο το πρωί στον Λευκό Οίκο.



Ωστόσο, η κυβέρνηση άλλαξε στάση αργότερα μέσα στην ημέρα, ενημερώνοντας το CNN ότι δεν θα μπορούσε να αναλάβει την κάλυψη της επίσκεψης του Τραμπ στο Τενεσί το Σάββατο. Η τηλεοπτική ομάδα κάλυψης σταμάτησε ξανά να λειτουργεί.



Κλείσιμο Στα δικαστήρια η διαμάχη

Η διαμάχη του CNN με την κυβέρνηση έχει μεταφερθεί στα δικαστήρια. Όμως, η επίλυση της υπόθεσης ενδεχομένως θα χρειαστεί μήνες. Ανάλογη διαμάχη υπάρχει για το Associated Press, που έχει αποκλειστεί από το 2025 από την ομάδα Τύπου του Λευκού Οίκου.



Ως εκ τούτου, οι επικεφαλής των δικτύων θεωρούν μη βιώσιμη την αναστολή της τηλεοπτικής κάλυψης του Ντόναλντ Τραμπ για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Η διαμάχη Τραμπ με τα ΜΜΕ ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν απαγόρευσε αιφνιδιαστικά την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στο CNN, το MS NOW και το Politico, λέγοντας ότι δεν του άρεσε η κάλυψή τους. Πέμπτη, ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσιγκτον διέταξε τον Λευκό Οίκο να επαναφέρει τα συγκεκριμένα μέσα για δύο εβδομάδες.



Στο TV pool τουαναμένεται ότι θα επανέλθουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, παρά τη συνέχιση της απαγόρευσης στο CNN, με τους επικεφαλής των δικτύων να θεωρούν ότι μια επ' αόριστον αναστολή της κάλυψης του Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.Όπως αναφέρουν οη επαναφορά της συλλογικής τηλεοπτικής κάλυψης του Αμερικανού προέδρου αναμένεται από σήμερα. Το «μποϊκοτάζ» είχε γίνει στο πλαίσιο της προσπάθειας πίεσης της αμερικανικής κυβέρνησης για την επαναφορά του CNN, καθώς ο Τραμπ απαγόρευσε στους δημοσιογράφους του δικτύου στην πρόσβαση στον χώρο του Λευκού Οίκου.Τα δίκτυα έφτασαν μάλιστα στο σημείο να αρνηθούν να μεταδώσουν πλάνα από τις επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Ωστόσο, τα άλλα τέσσερα δίκτυα (ABC, CBS, Fox News και NBC) επιστρέφουν στην εκ περιτροπής κάλυψη. Κάθε φορά που θα έρχεται η σειρά του CNN στην εναλλαγή της ομάδας κάλυψης, τα δίκτυα θα αποφασίζουν αν θα διαθέσουν εναλλακτικό συνεργείο. Διαφορετικά, η θέση του CNN θα παραμένει κενή και ο Τραμπ δεν θα λαμβάνει κάλυψη από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.Τα δίκτυα μπορούν ωστόσο να συμφωνήσουν σε νέα αναστολή της λειτουργίας της τηλεοπτικής ομάδας κάλυψης του Λευκού Οίκου. Αν και αρνήθηκαν να σχολιάσουν την απόφαση, τα δίκτυα αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι «καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με το ρεπορτάζ του».Η επαναφορά της τηλεοπτικής ομάδας κάλυψης δίνει ουσιαστικά στονμεγαλύτερο έλεγχο στη λίστα των μέσων ενημέρωσης που αποκτούν άμεση πρόσβαση σε πολλές από τις εκδηλώσεις του. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι οι τηλεθεατές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας τηλεοπτική κάλυψη του προέδρου.Την Παρασκευή, η κυβέρνηση επέτρεψε στονα παρέχει τηλεοπτικό υλικό για την επίσκεψη του Τραμπ και του Σι στα Εθνικά Αρχεία. Τοσυμφώνησε να διαθέσει κάμερα κάλυψης για την άφιξη του Σι εκείνο το πρωί στον Λευκό Οίκο.Ωστόσο, η κυβέρνηση άλλαξε στάση αργότερα μέσα στην ημέρα, ενημερώνοντας το CNN ότι δεν θα μπορούσε να αναλάβει την κάλυψη της επίσκεψης του Τραμπ στο Τενεσί το Σάββατο. Η τηλεοπτική ομάδα κάλυψης σταμάτησε ξανά να λειτουργεί.Η διαμάχη του CNN με την κυβέρνηση έχει μεταφερθεί στα δικαστήρια. Όμως, η επίλυση της υπόθεσης ενδεχομένως θα χρειαστεί μήνες. Ανάλογη διαμάχη υπάρχει για το Associated Press, που έχει αποκλειστεί από το 2025 από την ομάδα Τύπου του Λευκού Οίκου.Ως εκ τούτου, οι επικεφαλής των δικτύων θεωρούν μη βιώσιμη την αναστολή της τηλεοπτικής κάλυψης του Ντόναλντ Τραμπ για μεγάλο χρονικό διάστημα.Η διαμάχημε τα ΜΜΕ ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν απαγόρευσε αιφνιδιαστικά την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στο CNN, το MS NOW και το Politico, λέγοντας ότι δεν του άρεσε η κάλυψή τους. Πέμπτη, ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσιγκτον διέταξε τον Λευκό Οίκο να επαναφέρει τα συγκεκριμένα μέσα για δύο εβδομάδες.

Η απόφαση του δικαστή Τίμοθι Τζ. Κέλι του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ουάσιγκτον ξεκαθάρισε ότι οι δημοσιογράφοι του CNN πρέπει να λάβουν ξανά τις ειδικές κάρτες πρόσβασης (hard passes), οι οποίες επιτρέπουν την είσοδο στον χώρο του Λευκού Οίκου.



Ωστόσο, η απόφαση δεν περιλάμβανε σαφείς οδηγίες για το αν η κυβέρνηση πρέπει να επιτρέψει στο CNN να επιστρέψει στη μικρότερη τηλεοπτική ομάδα κάλυψης, η οποία έχει δικαίωμα να καλύπτει τον πρόεδρο σε πιο περιορισμένους χώρους, όπως το Οβάλ Γραφείο και το Air Force One.



Η επόμενη ακρόαση στην υπόθεση δεν έχει ακόμη οριστεί.



Ανυποχώρητος, την ίδια ώρα, φαίνεται ότι παραμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Σάββατο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κεφαλαία γράμματα: «Τα Fake News δεν θα πρέπει να επιτρέπονται στον Λευκό Οίκο!!! Αυτό έχει συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό, με τεράστιο κόστος για τη χώρα μας».