Ο Τραμπ θα δεχτεί ξανά τις δημοσιογράφους που απέκλεισε, αλλά μόνο αν ακυρωθεί η απόφασή του από δικαστήριο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Μέσα ενημέρωσης Δημοσιογράφοι

Ο Τραμπ θα δεχτεί ξανά τις δημοσιογράφους που απέκλεισε, αλλά μόνο αν ακυρωθεί η απόφασή του από δικαστήριο

Μετά την απόφαση, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα (CBS, ABC, NBC και Fox) αποφάσισαν να σταματήσουν τη ζωντανή δημοσιογραφική κάλυψη

Ο Τραμπ θα δεχτεί ξανά τις δημοσιογράφους που απέκλεισε, αλλά μόνο αν ακυρωθεί η απόφασή του από δικαστήριο
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε δημοσιογράφους του CNN και του MS NOW αλλά και του Politico να επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις του μετά την ομιλία του κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «πιθανότατα» θα δεχτεί ξανά τις δημοσιογράφους, εφόσον δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο δικαστής, που πιθανόν θα κληθεί να αποφασίσει, «δεν είναι και πολύ δίκαιος».

«Οι ειδήσεις είναι ψεύτικες», πρόσθεσε, όπως κάνει συχνά για αυτό το ζήτημα.

Οι συντάκτριες του CNN, του MS NOW και του Politico είδαν τις άδειες τους να ανακαλούνται, ενώ τα μέσα ενημέρωσης έγιναν στόχος επίθεσης από τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα από το δικό του κοινωνικό δίκτυο, το Truth Social.

Μια κίνηση από την πλευρά του Τραμπ που πήρε άμεσα μεγάλες όσο και απρόβλεπτες διαστάσεις όταν τη Δευτέρα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το CBS, το ABC, το NBC και -αυτό και αν είναι έκπληξη- το Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη ζωντανή δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου.
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