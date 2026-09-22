Ο Τραμπ θα δεχτεί ξανά τις δημοσιογράφους που απέκλεισε, αλλά μόνο αν ακυρωθεί η απόφασή του από δικαστήριο

Πώς η Χατζηγεωργίου Α.Ε. επαναπροσδιορίζει την αγορά: Η άνοδος των πωλήσεων και οι στόχοι για το 2027
Για το 2027 η εταιρεία επιδιώκει μια υγιή, ρεαλιστική και κερδοφόρα πορεία, η οποία θα ενισχύσει το μερίδιό της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται
Q: On the press issue, if the district court decides against you, will you let the 3 media outlets back in?— Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2026
TRUMP: This is a judge who's very been not a particularly fair judge. News is fake.
(The judge in question was appointed by Trump!) pic.twitter.com/hR5rmterGa