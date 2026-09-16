Βρετανία: Βρέθηκε σορός παιδιού σε λίμνη κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε ο 3χρονος Νόα, φόβοι ότι ανήκει στο αγνοούμενο κωφάλαλο αγόρι
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Αγοράκι Νεκρός Νεκρό παιδί Λίμνη

Βρετανία: Βρέθηκε σορός παιδιού σε λίμνη κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε ο 3χρονος Νόα, φόβοι ότι ανήκει στο αγνοούμενο κωφάλαλο αγόρι

Το μικρό παιδί εξαφανίστηκε χθες στις τρεις το μεσημέρι - Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες εθελοντές, αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερα και στελέχη της ακτοφυλακής

Βρετανία: Βρέθηκε σορός παιδιού σε λίμνη κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε ο 3χρονος Νόα, φόβοι ότι ανήκει στο αγνοούμενο κωφάλαλο αγόρι
Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια για τον εντοπισμό του 3χρονου Νόα Γουντ στη Βρετανία, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρέθηκε σορός μικρού παιδιού σε λίμνη στην περιοχή όπου πραγματοποιούνταν οι έρευνες, όπως αναφέρει το Sky News.

Το αγοράκι, που είναι κωφάλαλο και αυτιστικό, είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά. Τελευταία φορά είχε θεαθεί περίπου στις 15:00 και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές, εκτιμάται ότι έτρεξε σε ένα στενό με κατεύθυνση προς κοντινό συγκρότημα κατοικιών.

Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες εθελοντές, αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερα και στελέχη της ακτοφυλακής, με πάνω από 1.000 ανθρώπους συνολικά να προσπαθούν να τον εντοπίσουν, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας προς τους εθελοντές για τη συγκεκριμένη εξέλιξη πολλοί ξέσπασαν σε κλάματα με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ. 

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Η σορός βρέθηκε σε λίμνη

Ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Τομ Πιρς, ανακοίνωσε ότι η σορός εντοπίστηκε στη λίμνη Decoy Pond, στο χωριό Μπράνθαμ, όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες.

«Η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, ωστόσο η οικογένεια του Νόα Γουντ έχει ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, ο εντοπισμός της σορού «δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως ύποπτος», ωστόσο οι συνθήκες του θανάτου παραμένουν ανεξήγητες και διερευνώνται.

Κλείσιμο
Οι Αρχές αναμένουν πλέον την επίσημη ταυτοποίηση της σορού και τα αποτελέσματα των περαιτέρω ερευνών, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη μετά την εξαφάνιση του 3χρονου.

Πάντως, σε ανάρτησή τους οι τοπικές Αρχές της πόλης που διέμενε ο 3χρονος, αναφέρει ότι «με λύπη μας ενημερωθήκαμε  ότι βρέθηκε η σορός του Νόα».


Διέφυγε της προσοχής του παππού του

Υπενθυμίζεται ότι το μικρό παιδί απομακρύνθηκε από τον παππού του στην παιδική χαρά της οδού Merriam Close. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι Αρχές, ο Νόα έτρεξε σε ένα στενό δρομάκι δίπλα στην παιδική χαρά, με κατεύθυνση προς έναν νεόδμητο οικισμό, και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

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