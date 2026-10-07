Γεωργιάδης για Δένδια: Τι να έχω μαζί του; Εκείνος πολιτεύεται στη νότια Αθήνα εγώ στη Βόρεια, το σχόλιο μου ήταν γενικό
Γεωργιάδης για Δένδια: Τι να έχω μαζί του; Εκείνος πολιτεύεται στη νότια Αθήνα εγώ στη Βόρεια, το σχόλιο μου ήταν γενικό
«Ο κ. Δένδιας είχε υπουργικά καθήκοντα ήταν σε σημαντική σύνοδο στη Βενετία. Εγώ έγραψα γι' αυτούς που δεν ήταν» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Να βάλει τέλος στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά το σχόλιό τους για τους απόντες υπουργούς από τα 52α γενέθλιά της Νέας Δημοκρατίας καθώς ερμηνεύτηκε ως αιχμή για τον απόντα υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, επιχείρησε να βάλει την Τετάρτη ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως είπε στο ΟΡΕΝ «ο κ. Δένδιας είχε υπουργικά καθήκοντα ήταν σε σημαντική σύνοδο στη Βενετία. Εγώ έγραψα γι' αυτούς που δεν ήταν. Γιατί κάθε φορά θα πρέπει εγώ να στοχοποιώ τον Δένδια; Επειδή άκουσα, δε, ότι είμαι απουσιολόγος, ήμουν καλός μαθητής μαθητής αλλά όχι απουσιολόγος».
Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων ότι όλα γίνονται ενόψει εκλογών και σταυρών, ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε: «τι κόντρα να έχω με τον Νίκο Δένδια; Εκείνος πολιτεύεται στη νότια Αθήνα και εγώ στη βόρεια».
«Μου είναι πολύ συμπαθής, κύριος είναι, είναι ευθυτενής. Το σχόλιό μου ήταν γενικό πως όταν κάνουμε γενέθλια καλό όλοι να είμαστε εκεί» κατέληξε για το θέμα αυτό ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο κ. Γεωργιάδης είπε «στηρίζει απολύτως τη ΝΔ, είναι ΝΔ, όλοι στη ΝΔ είμαστε καραμανλικοί».
Κληθείς, δε, να σχολιάσει τις τελευταίες αναφορές του Αντώνη Σαμαρά, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε «αισθάνομαι υπερηφάνεια γιατί συμμετείχα στην κυβέρνησή του, χαίρομαι ότι στα βίντεο της ΝΔ υπήρχαν αναφορές στην κυβέρνηση Σαμαρά. Τα ενδεχόμενα δεν έχουν νόημα να τα συζητάμε πριν γίνουν γεγονότα. Στην ελληνική δημοκρατία την ελευθερία του λόγου την έχουμε όλοι».
Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε «Μαρίες Αντουανέτες στη ΝΔ», ο Άδωνις Γεωργιάδης αναρωτήθηκε δηκτικά «αυτό το σκέφτηκε όταν βούτηξε στην βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ ενοίκιο τον μήνα; Όποιος δημοσιογράφος βλέπει τον Τσίπρα και δεν ξεκινάει με ερώτηση για τη Βενεζουέλα δεν υπηρετεί το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Είναι δυνατόν να έχει βγει αξιωματούχος ξένου κράτους και να έχει πει ότι πήρε βαλίτσα με χρήματα και να μην έχουν δοθεί απαντήσεις;».
Ο κ. Γεωργιάδης κλήθηκε να τοποθετηθεί και για όσα λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και σχολίασε «αν ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα, έχει οξεία διαφωνία με τη βουλευτή του την κυρία Λιακούλη που είπε ότι τα χρήματα τελειώνουν στις 10 του μήνα».
Όπως τόνισε «είναι ακραίως λαϊκισμός να χρεώνει κανείς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Γιατί μας κατηγορούν; Ότι δεν σταματήσαμε τον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα;».
Όπως είπε στο ΟΡΕΝ «ο κ. Δένδιας είχε υπουργικά καθήκοντα ήταν σε σημαντική σύνοδο στη Βενετία. Εγώ έγραψα γι' αυτούς που δεν ήταν. Γιατί κάθε φορά θα πρέπει εγώ να στοχοποιώ τον Δένδια; Επειδή άκουσα, δε, ότι είμαι απουσιολόγος, ήμουν καλός μαθητής μαθητής αλλά όχι απουσιολόγος».
Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων ότι όλα γίνονται ενόψει εκλογών και σταυρών, ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε: «τι κόντρα να έχω με τον Νίκο Δένδια; Εκείνος πολιτεύεται στη νότια Αθήνα και εγώ στη βόρεια».
«Μου είναι πολύ συμπαθής, κύριος είναι, είναι ευθυτενής. Το σχόλιό μου ήταν γενικό πως όταν κάνουμε γενέθλια καλό όλοι να είμαστε εκεί» κατέληξε για το θέμα αυτό ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο κ. Γεωργιάδης είπε «στηρίζει απολύτως τη ΝΔ, είναι ΝΔ, όλοι στη ΝΔ είμαστε καραμανλικοί».
Κληθείς, δε, να σχολιάσει τις τελευταίες αναφορές του Αντώνη Σαμαρά, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε «αισθάνομαι υπερηφάνεια γιατί συμμετείχα στην κυβέρνησή του, χαίρομαι ότι στα βίντεο της ΝΔ υπήρχαν αναφορές στην κυβέρνηση Σαμαρά. Τα ενδεχόμενα δεν έχουν νόημα να τα συζητάμε πριν γίνουν γεγονότα. Στην ελληνική δημοκρατία την ελευθερία του λόγου την έχουμε όλοι».
Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε «Μαρίες Αντουανέτες στη ΝΔ», ο Άδωνις Γεωργιάδης αναρωτήθηκε δηκτικά «αυτό το σκέφτηκε όταν βούτηξε στην βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ ενοίκιο τον μήνα; Όποιος δημοσιογράφος βλέπει τον Τσίπρα και δεν ξεκινάει με ερώτηση για τη Βενεζουέλα δεν υπηρετεί το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Είναι δυνατόν να έχει βγει αξιωματούχος ξένου κράτους και να έχει πει ότι πήρε βαλίτσα με χρήματα και να μην έχουν δοθεί απαντήσεις;».
Ο κ. Γεωργιάδης κλήθηκε να τοποθετηθεί και για όσα λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και σχολίασε «αν ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα, έχει οξεία διαφωνία με τη βουλευτή του την κυρία Λιακούλη που είπε ότι τα χρήματα τελειώνουν στις 10 του μήνα».
Όπως τόνισε «είναι ακραίως λαϊκισμός να χρεώνει κανείς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Γιατί μας κατηγορούν; Ότι δεν σταματήσαμε τον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα;».
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