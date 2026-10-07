Η Κύπρος γίνεται η ευρωπαϊκή έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πρώτο ματς στη Λεμεσό με τη Ρεάλ Μαδρίτης - Έως 5.000 φίλαθλοι στις εξέδρες και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.





Η κυπριακή πλευρά έχει ήδη δώσει το πράσινο φως και απομένει η τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας από τη διοργανώτρια αρχή της EuroLeague. Ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, επιβεβαίωσε ότι η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Αστυνομία και ο ΚΟΑ ενημέρωσαν εγγράφως τη EuroLeague από τις 2 Οκτωβρίου ότι το «Σπύρος Κυπριανού» μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Μακάμπι.



Πρώτος αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης Με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει, η πρώτη αναμέτρηση της Μακάμπι στη νέα προσωρινή της έδρα θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας με την Παρί.



Στη Λεμεσό αναμένεται να βρεθούν στη συνέχεια και ο Ολυμπιακός, στις 17 Νοεμβρίου, και ο Παναθηναϊκός, στις 7 Ιανουαρίου, καθώς και αρκετές από τις μεγαλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.



Το «Σπύρος Κυπριανού» είχε αναβαθμιστεί σημαντικά για τις ανάγκες του EuroBasket 2025, γεγονός που διευκόλυνε την επιλογή του. Χρειάζονται πάντως ορισμένες πρόσθετες προσαρμογές στις προδιαγραφές της EuroLeague, μεταξύ των οποίων ειδικός εξοπλισμός, διαμόρφωση χώρων για τα μέσα ενημέρωσης, θέσεις VIP και εγκαταστάσεις γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. Την ευθύνη για την εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται ειδικά για τους αγώνες της διοργάνωσης αναλαμβάνει η Μακάμπι.



Το αίτημα στον Χριστοδουλίδη Η διαδικασία είχε αρχίσει κατά την πρόσφατη παρουσία της Μακάμπι στην Κύπρο για το διεθνές τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Ο πρόεδρος της ισραηλινής ομάδας Σιμόν Μιζράχι έθεσε το θέμα στον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και ακολούθησε επίσημο αίτημα για χρησιμοποίηση της Κύπρου ως έδρας των ευρωπαϊκών αγώνων της ομάδας.



Ακολούθησαν επαφές μεταξύ της Προεδρίας, του ΚΟΑ, της Κυπριακής Αστυνομίας, της Μακάμπι και των υπευθύνων του σταδίου. Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του «Σπύρος Κυπριανού», κατά την οποία εξετάστηκαν οι εγκαταστάσεις, οι είσοδοι και έξοδοι, ο διαχωρισμός των φιλάθλων και συνολικά οι δυνατότητες εφαρμογής του σχεδίου ασφαλείας.



Μέχρι 5.000 φίλαθλοι Ένα από τα βασικότερα ζητήματα ήταν κατά πόσο οι αγώνες θα μπορούσαν να διεξάγονται με θεατές. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από την κυπριακή Αστυνομία, στις εξέδρες θα μπορούν να βρίσκονται έως 5.000 φίλαθλοι της Μακάμπι, ενώ για τις φιλοξενούμενες ομάδες προβλέπεται πολύ μικρότερος αριθμός εισιτηρίων, περίπου 100 έως 150 ανά αγώνα.



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Στο μικροσκόπιο οι αγώνες με τις τουρκικές ομάδες Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αναμετρήσεις της Μακάμπι με τουρκικές ομάδες, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας. Στο πρόγραμμα της EuroLeague περιλαμβάνονται αγώνες με την Αναντολού Εφές και τη Φενέρμπαχτσε, ενώ στη διοργάνωση συμμετέχει και η Μπεσίκτας.



Η Μακάμπι πρόκειται να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές στη Λεμεσό στις 23 Δεκεμβρίου και τη Φενέρμπαχτσε την 1η Απριλίου, εφόσον βεβαίως παραμένει τότε σε ισχύ η χρησιμοποίηση της κυπριακής έδρας.



Η επιλογή της Κύπρου συνδέεται τόσο με τη γεωγραφική εγγύτητα με το Ισραήλ όσο και με τις υποδομές και τις δυνατότητες ασφαλείας. Η μικρή διάρκεια της πτήσης επιτρέπει παράλληλα τη μετακίνηση φιλάθλων από το Ισραήλ ακόμη και αυθημερόν.



Στην Κύπρο μεταφέρει την ευρωπαϊκή της έδρα η Μακάμπι Τελ Αβίβ , με το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό να προορίζεται να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της ισραηλινής ομάδας στη EuroLeague. Η εξέλιξη σηματοδοτεί τη μετακίνηση της Μακάμπι από το Βελιγράδι, όπου αγωνιζόταν ως γηπεδούχος τα τελευταία χρόνια λόγω της κατάστασης ασφαλείας στο Ισραήλ.Η κυπριακή πλευρά έχει ήδη δώσει το πράσινο φως και απομένει η τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας από τη διοργανώτρια αρχή της EuroLeague. Ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, επιβεβαίωσε ότι η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Αστυνομία και ο ΚΟΑ ενημέρωσαν εγγράφως τη EuroLeague από τις 2 Οκτωβρίου ότι το «Σπύρος Κυπριανού» μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Μακάμπι.Με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει, η πρώτη αναμέτρηση της Μακάμπι στη νέα προσωρινή της έδρα θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας με την Παρί.Στη Λεμεσό αναμένεται να βρεθούν στη συνέχεια και ο Ολυμπιακός, στις 17 Νοεμβρίου, και ο Παναθηναϊκός, στις 7 Ιανουαρίου, καθώς και αρκετές από τις μεγαλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Το «Σπύρος Κυπριανού» είχε αναβαθμιστεί σημαντικά για τις ανάγκες του EuroBasket 2025, γεγονός που διευκόλυνε την επιλογή του. Χρειάζονται πάντως ορισμένες πρόσθετες προσαρμογές στις προδιαγραφές της EuroLeague, μεταξύ των οποίων ειδικός εξοπλισμός, διαμόρφωση χώρων για τα μέσα ενημέρωσης, θέσεις VIP και εγκαταστάσεις γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. Την ευθύνη για την εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται ειδικά για τους αγώνες της διοργάνωσης αναλαμβάνει η Μακάμπι.Η διαδικασία είχε αρχίσει κατά την πρόσφατη παρουσία της Μακάμπι στην Κύπρο για το διεθνές τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Ο πρόεδρος της ισραηλινής ομάδας Σιμόν Μιζράχι έθεσε το θέμα στον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και ακολούθησε επίσημο αίτημα για χρησιμοποίηση της Κύπρου ως έδρας των ευρωπαϊκών αγώνων της ομάδας.Ακολούθησαν επαφές μεταξύ της Προεδρίας, του ΚΟΑ, της Κυπριακής Αστυνομίας, της Μακάμπι και των υπευθύνων του σταδίου. Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του «Σπύρος Κυπριανού», κατά την οποία εξετάστηκαν οι εγκαταστάσεις, οι είσοδοι και έξοδοι, ο διαχωρισμός των φιλάθλων και συνολικά οι δυνατότητες εφαρμογής του σχεδίου ασφαλείας.Ένα από τα βασικότερα ζητήματα ήταν κατά πόσο οι αγώνες θα μπορούσαν να διεξάγονται με θεατές. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από την κυπριακή Αστυνομία, στις εξέδρες θα μπορούν να βρίσκονται έως 5.000 φίλαθλοι της Μακάμπι, ενώ για τις φιλοξενούμενες ομάδες προβλέπεται πολύ μικρότερος αριθμός εισιτηρίων, περίπου 100 έως 150 ανά αγώνα.Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Προβλέπονται χωριστές ζώνες φιλάθλων, αυξημένοι έλεγχοι στις εισόδους και ειδικές διαδικασίες για την πρόσβαση στο γήπεδο. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, η Αστυνομία θα αναλαμβάνει τον έλεγχο του σταδίου 24 ώρες πριν από κάθε αγώνα της Μακάμπι.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αναμετρήσεις της Μακάμπι με τουρκικές ομάδες, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας. Στο πρόγραμμα της EuroLeague περιλαμβάνονται αγώνες με την Αναντολού Εφές και τη Φενέρμπαχτσε, ενώ στη διοργάνωση συμμετέχει και η Μπεσίκτας.Η Μακάμπι πρόκειται να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές στη Λεμεσό στις 23 Δεκεμβρίου και τη Φενέρμπαχτσε την 1η Απριλίου, εφόσον βεβαίως παραμένει τότε σε ισχύ η χρησιμοποίηση της κυπριακής έδρας.Η επιλογή της Κύπρου συνδέεται τόσο με τη γεωγραφική εγγύτητα με το Ισραήλ όσο και με τις υποδομές και τις δυνατότητες ασφαλείας. Η μικρή διάρκεια της πτήσης επιτρέπει παράλληλα τη μετακίνηση φιλάθλων από το Ισραήλ ακόμη και αυθημερόν.

Για τη Λεμεσό, η μεταφορά της έδρας μιας από τις ιστορικότερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ σημαίνει ότι, για όσο διάστημα διαρκέσει η συγκεκριμένη διευθέτηση, η Κύπρος θα φιλοξενεί σε τακτική βάση αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της EuroLeague.



Η Μακάμπι χρησιμοποιούσε το Βελιγράδι ως ευρωπαϊκή έδρα μετά την έναρξη του πολέμου που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η ισραηλινή ομάδα εξακολουθεί να επιδιώκει την επιστροφή των εντός έδρας ευρωπαϊκών αγώνων στο Τελ Αβίβ, όμως μέχρι να καταστεί αυτό δυνατό η Λεμεσός γίνεται το νέο της ευρωπαϊκό «σπίτι».