Νεκρός από ουκρανικό drone στο Ντονέτσκ ο «Τρομερός» στρατηγός του Πούτιν – Είχε παρασημοφορηθεί για τη δράση στην Ουκρανία

Ο Άντον Γκρούνις ήταν διοικητής της 4ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας και προβεβλημένο πρόσωπο της ρωσικής πολεμικής μηχανής - Είχε συμμετάσχει στους πολέμους της Τσετσενίας, της Γεωργίας, στις επιχειρήσεις στην Κριμαία και στον εν εξελίξει πόλεμο της Ουκρανίας

Άντον Φέλιξοβιτς Γκρούνις, ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του στον



Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι ο 46χρονος στρατηγός σκοτώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου από επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στην Κιντρατίβκα, στην περιφέρεια του Ρόμπερτ Μπρόβντι, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν το πλήγμα. Η Ρωσία έχει πλέον επιβεβαιώσει τον θάνατο του Γκρούνις, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει επισήμως τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκε.



Ταταρστάν και είχε μακρά πολεμική διαδρομή. Είχε υπηρετήσει στον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, στον πόλεμο Ρωσίας - Γεωργίας το 2008, στις ρωσικές επιχειρήσεις κατά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και στη Συρία, πριν αναλάβει καθήκοντα στον πόλεμο που ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.



Οι πρώτες πληροφορίες για τον θάνατό του εμφανίστηκαν σε ρωσικό κανάλι στρατιωτικών στο Telegram, το «Suvorov Brotherhood», όπου δημοσιεύθηκε νεκρολογία για τον απόφοιτο της Στρατιωτικής Σχολής Σουβόροφ του Καζάν.



Η ουκρανική εκδοχή για το πλήγμα Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα ουκρανικές στρατιωτικές πηγές αποδίδει το πλήγμα στην 427η Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων «Rarog». Στα πλάνα φαίνονται drones καμικάζι να κατευθύνονται προς κτίρια στην περιοχή της Κιντρατίβκα και να ακολουθούν ισχυρές εκρήξεις και πυρκαγιές.









Το υλικό, πάντως, από μόνο του δεν αποδεικνύει ότι ο Γκρούνις βρισκόταν μέσα στα συγκεκριμένα κτίρια τη στιγμή της επίθεσης.



Κλείσιμο Reuters σημείωσε ότι δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα όλες τις λεπτομέρειες του πλήγματος.



Είχε γίνει «Ήρωας της Ρωσίας» λίγες ημέρες νωρίτερα Ο θάνατός του σημειώθηκε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες αφότου είχε λάβει μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις της Ρωσίας.



Στις 27 Αυγούστου, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ τού απένειμε το «Χρυσό Αστέρι» και τον τίτλο του «Ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας» για τη δράση του στην Ουκρανία. Ρωσικά κρατικά μέσα τον παρουσίαζαν τότε να δηλώνει ότι αισθανόταν τιμή για τη διάκριση και ότι ήταν βέβαιος για την τελική ρωσική επικράτηση.



Ο Γκρούνις είχε αποκτήσει μεγάλη προβολή στη Ρωσία μέσα από επανειλημμένες εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Έφερε το προσωνύμιο «Τρομερός» και παρουσιαζόταν ως σκληρός διοικητής της πρώτης γραμμής.



Μια σημαντική απώλεια κατέγραψε ο ρωσικός στρατός, καθώς νεκρός έπεσε έπειτα από ουκρανικό πλήγμα, ο υποστράτηγοςένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του στον πόλεμο της Ουκρανίας και αξιωματικός που τα κρατικά μέσα της Μόσχας παρουσίαζαν ως ιδιαίτερα επιτυχημένο διοικητή στο μέτωπο.Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι ο 46χρονος στρατηγός σκοτώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου από επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στην Κιντρατίβκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ . Ο διοικητής των ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων,, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν το πλήγμα. Η Ρωσία έχει πλέον επιβεβαιώσει τον θάνατο του Γκρούνις, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει επισήμως τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκε.Ο Γκρούνις καταγόταν από τοκαι είχε μακρά πολεμική διαδρομή. Είχε υπηρετήσει στον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, στον πόλεμοτο 2008, στις ρωσικές επιχειρήσεις κατά την προσάρτηση τηςτο 2014 και στη, πριν αναλάβει καθήκοντα στον πόλεμο που ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στηντο 2022.Οι πρώτες πληροφορίες για τον θάνατό του εμφανίστηκαν σε ρωσικό κανάλι στρατιωτικών στο Telegram, το, όπου δημοσιεύθηκε νεκρολογία για τον απόφοιτο της Στρατιωτικής Σχολής Σουβόροφ του Καζάν.Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα ουκρανικές στρατιωτικές πηγές αποδίδει το πλήγμα στην 427η Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων «». Στα πλάνα φαίνονται drones καμικάζι να κατευθύνονται προς κτίρια στην περιοχή της Κιντρατίβκα και να ακολουθούν ισχυρές εκρήξεις και πυρκαγιές.Το υλικό, πάντως, από μόνο του δεν αποδεικνύει ότι ο Γκρούνις βρισκόταν μέσα στα συγκεκριμένα κτίρια τη στιγμή της επίθεσης.Η ουκρανική στρατιωτική ηγεσία υποστηρίζει ότι εκεί σκοτώθηκε ο Ρώσος στρατηγός, ενώ τοσημείωσε ότι δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα όλες τις λεπτομέρειες του πλήγματος.Ο θάνατός του σημειώθηκε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες αφότου είχε λάβει μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις της Ρωσίας.Στις 27 Αυγούστου, ο Ρώσος υπουργός Άμυναςτού απένειμε τοκαι τον τίτλο τουγια τη δράση του στην Ουκρανία. Ρωσικά κρατικά μέσα τον παρουσίαζαν τότε να δηλώνει ότι αισθανόταν τιμή για τη διάκριση και ότι ήταν βέβαιος για την τελική ρωσική επικράτηση.Ο Γκρούνις είχε αποκτήσει μεγάλη προβολή στη Ρωσία μέσα από επανειλημμένες εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Έφερε το προσωνύμιο «» και παρουσιαζόταν ως σκληρός διοικητής της πρώτης γραμμής.

Υπό τις διαταγές του βρισκόταν η 4η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Τυφεκιοφόρων, την οποία το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πρόβαλλε ως επίλεκτο σχηματισμό.



Η Κοστιαντίνιβκα και η αμφισβητούμενη «κατάληψη» Η μεγαλύτερη δημοσιότητα για τον Γκρούνις ήρθε από τις μάχες για την Κοστιαντίνιβκα στην ανατολική Ουκρανία.



Τον Ιούλιο, η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες του Βλαντίμιρ Πούτιν να ενημερώνεται από τη στρατιωτική ηγεσία ότι η πόλη είχε περάσει υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων και ότι η 4η Ταξιαρχία του Γκρούνις είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.







Ο ίδιος είχε περιγράψει πώς οι δυνάμεις του κινήθηκαν μέσα από δάση και βαλτώδεις εκτάσεις, παρακάμπτοντας ουκρανικές θέσεις, και υποστήριζε ότι κατάφεραν να διεισδύσουν βαθιά στην πόλη. «Όλες οι μονάδες μας άρχισαν πολύ γρήγορα και με επιτυχία να επιχειρούν στην αριστερή όχθη της πόλης και να αξιοποιούν την επιτυχία. Στο τέλος κόψαμε την πόλη σε κομμάτια σαν πίτα», είχε δηλώσει. Είχε αποδώσει, μάλιστα, την επιτυχία στους στρατιώτες του, λέγοντας ότι «το μεγάλο μας πλεονέκτημα ήταν ο Ρώσος στρατιώτης» και χαρακτηρίζοντάς τον «όνειρο κάθε διοικητή».



Ωστόσο, ο ρωσικός ισχυρισμός ότι η Κοστιαντίνιβκα είχε καταληφθεί, αμφισβητήθηκε από την Ουκρανία και ανεξάρτητους αναλυτές. Ακόμη και στα μέσα Σεπτεμβρίου οι μάχες στην περιοχή συνεχίζονταν, με τις δύο πλευρές να ελέγχουν διαφορετικά τμήματα και τη Ρωσία να επιχειρεί να διευρύνει την παρουσία της στην πόλη. Το Reuters επίσης σημειώνει ότι η Μόσχα είχε παρουσιάσει τον Γκρούνις ως πρωταγωνιστή ρωσικών προελάσεων στην Κοστιαντίνιβκα, τις οποίες το Κίεβο αμφισβητεί.