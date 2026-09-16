Δολοφονίες συμμάχων της Ουκρανίας σε ΗΠΑ και χώρες της Ευρώπης σχεδίαζαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, αποκαλύπτει το FBI
Δολοφονίες συμμάχων της Ουκρανίας σε ΗΠΑ και χώρες της Ευρώπης σχεδίαζαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, αποκαλύπτει το FBI
Δίκτυο που σχετιζόταν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες στρατολογούσε μέλη για να παρακολουθούν τους υποψήφιους στόχους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του FBI
Στοχευμένες δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, φέρονται να σχεδίαζαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές, γνωστοποιώντας την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος πέντε ατόμων, τα οποία παραμένουν ασύλληπτα.
Σύμφωνα με κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, δίκτυο που συνδεόταν με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών είχε πληρώσει ή επιχειρήσει να πληρώσει άτομα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, προκειμένου να παρακολουθούν πρόσωπα που είχαν τεθεί στο στόχαστρο, με τελικό σκοπό τη δολοφονία τους.
Στο ίδιο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι άτομα που στρατολογήθηκαν από το δίκτυο κλήθηκαν επίσης να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών σε ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούνταν ευθυγραμμισμένες με την Ουκρανία.
Ο Τζέιμς Μπάρνακλ Τζούνιορ, επικεφαλής του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η υπηρεσία κατάφερε να ανατρέψει τα σχέδια «μέσα από αδιάκοπη δουλειά», καθώς μέλη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και συνεργάτες τους «συνωμοτούσαν για να εκφοβίσουν, να απειλήσουν ή να δολοφονήσουν ανθρώπους σε αμερικανικό έδαφος και σε ολόκληρο τον κόσμο».
Ο Ντάρεν Κοξ, επικεφαλής του γραφείου του FBI στην Ουάσιγκτον, έκανε λόγο για «εξαιρετική δουλειά από πολλά περιφερειακά γραφεία του FBI, υπηρεσιακές μονάδες και συνεργαζόμενες αρχές, που από κοινού απέτρεψαν τις απόπειρες της Ρωσίας να πραγματοποιήσει βίαιες ενέργειες στην πρωτεύουσά μας και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες». Όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση, μόλις εντοπίστηκε η απειλή, το γραφείο του FBI στην Ουάσιγκτον και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες «κινήθηκαν γρήγορα για να ανατρέψουν το σχέδιο και να καταστήσουν τη ρωσική κυβέρνηση υπόλογη για τις ενέργειές της».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δίκτυο ατόμων που εργάζονταν για τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνωμοτούσε τουλάχιστον από το 2024 για την πραγματοποίηση επιθέσεων και δολοφονιών σε διάφορες χώρες και είχε ήδη προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, μεταξύ άλλων και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι αμερικανικές αρχές χαρακτήρισαν το συγκεκριμένο δίκτυο «έναν βραχίονα» του μηχανισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση επιθέσεων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών.
Στο παρελθόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δίκτυο είχε επικεντρωθεί κυρίως σε Ρώσους αντιφρονούντες και αποστάτες, ωστόσο πιο πρόσφατα άρχισε να στρέφεται και εναντίον χωρών που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουκρανίας. Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι μέλη του δικτύου επιχείρησαν το τελευταίο διάστημα να στρατολογήσουν πολλά άτομα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, το περασμένο καλοκαίρι το δίκτυο φέρεται να στρατολόγησε άτομο που διέμενε στις ΗΠΑ, με αποστολή να παρακολουθήσει και να δολοφονήσει έναν γνωστό Ρώσο αντιφρονούντα, τον οποίο θεωρούσαν ότι βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένα πρόσωπο που αναφέρεται μόνο ως «Κάτοικος ΗΠΑ-1» εστάλη σε δύο τοποθεσίες που συνδέονταν με τον στόχο και έλαβε «ρητές οδηγίες για το πώς να πραγματοποιήσει την παρακολούθηση». Του είχαν υποσχεθεί αμοιβή 1.000 και 1.500 δολαρίων για την αποστολή αυτή.
Αφού πραγματοποίησε την παρακολούθηση και παρέδωσε πολλές φωτογραφίες και βίντεο από τοποθεσίες που συνδέονταν με το υποψήφιο θύμα σε έναν από τους άνδρες που κατηγορούνται στην υπόθεση, το πρόσωπο αυτό αρνήθηκε τα 40.000 δολάρια που του προσφέρθηκαν για να «εξοντώσει» ή να «εξαφανίσει» τον στόχο μέσω δολοφονίας. Μετά την άρνησή του, το μέλος των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών που είχε κάνει την πρόταση επιχείρησε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να στρατολογήσει και άλλα άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εκτελέσουν τη δολοφονία, προσφέροντάς τους μεγάλα χρηματικά ποσά.
Σύμφωνα με κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, δίκτυο που συνδεόταν με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών είχε πληρώσει ή επιχειρήσει να πληρώσει άτομα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, προκειμένου να παρακολουθούν πρόσωπα που είχαν τεθεί στο στόχαστρο, με τελικό σκοπό τη δολοφονία τους.
Στο ίδιο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι άτομα που στρατολογήθηκαν από το δίκτυο κλήθηκαν επίσης να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών σε ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούνταν ευθυγραμμισμένες με την Ουκρανία.
Ο Τζέιμς Μπάρνακλ Τζούνιορ, επικεφαλής του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η υπηρεσία κατάφερε να ανατρέψει τα σχέδια «μέσα από αδιάκοπη δουλειά», καθώς μέλη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και συνεργάτες τους «συνωμοτούσαν για να εκφοβίσουν, να απειλήσουν ή να δολοφονήσουν ανθρώπους σε αμερικανικό έδαφος και σε ολόκληρο τον κόσμο».
Ο Ντάρεν Κοξ, επικεφαλής του γραφείου του FBI στην Ουάσιγκτον, έκανε λόγο για «εξαιρετική δουλειά από πολλά περιφερειακά γραφεία του FBI, υπηρεσιακές μονάδες και συνεργαζόμενες αρχές, που από κοινού απέτρεψαν τις απόπειρες της Ρωσίας να πραγματοποιήσει βίαιες ενέργειες στην πρωτεύουσά μας και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες». Όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση, μόλις εντοπίστηκε η απειλή, το γραφείο του FBI στην Ουάσιγκτον και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες «κινήθηκαν γρήγορα για να ανατρέψουν το σχέδιο και να καταστήσουν τη ρωσική κυβέρνηση υπόλογη για τις ενέργειές της».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δίκτυο ατόμων που εργάζονταν για τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνωμοτούσε τουλάχιστον από το 2024 για την πραγματοποίηση επιθέσεων και δολοφονιών σε διάφορες χώρες και είχε ήδη προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, μεταξύ άλλων και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι αμερικανικές αρχές χαρακτήρισαν το συγκεκριμένο δίκτυο «έναν βραχίονα» του μηχανισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση επιθέσεων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών.
Στο παρελθόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δίκτυο είχε επικεντρωθεί κυρίως σε Ρώσους αντιφρονούντες και αποστάτες, ωστόσο πιο πρόσφατα άρχισε να στρέφεται και εναντίον χωρών που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουκρανίας. Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι μέλη του δικτύου επιχείρησαν το τελευταίο διάστημα να στρατολογήσουν πολλά άτομα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, το περασμένο καλοκαίρι το δίκτυο φέρεται να στρατολόγησε άτομο που διέμενε στις ΗΠΑ, με αποστολή να παρακολουθήσει και να δολοφονήσει έναν γνωστό Ρώσο αντιφρονούντα, τον οποίο θεωρούσαν ότι βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένα πρόσωπο που αναφέρεται μόνο ως «Κάτοικος ΗΠΑ-1» εστάλη σε δύο τοποθεσίες που συνδέονταν με τον στόχο και έλαβε «ρητές οδηγίες για το πώς να πραγματοποιήσει την παρακολούθηση». Του είχαν υποσχεθεί αμοιβή 1.000 και 1.500 δολαρίων για την αποστολή αυτή.
Αφού πραγματοποίησε την παρακολούθηση και παρέδωσε πολλές φωτογραφίες και βίντεο από τοποθεσίες που συνδέονταν με το υποψήφιο θύμα σε έναν από τους άνδρες που κατηγορούνται στην υπόθεση, το πρόσωπο αυτό αρνήθηκε τα 40.000 δολάρια που του προσφέρθηκαν για να «εξοντώσει» ή να «εξαφανίσει» τον στόχο μέσω δολοφονίας. Μετά την άρνησή του, το μέλος των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών που είχε κάνει την πρόταση επιχείρησε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να στρατολογήσει και άλλα άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εκτελέσουν τη δολοφονία, προσφέροντάς τους μεγάλα χρηματικά ποσά.
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