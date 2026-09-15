Τα ουκρανικά drones τρομάζουν ξανά τον Πούτιν: Μετέφερε από το Σότσι στη Μόσχα το μεγάλο ετήσιο φόρουμ εξωτερικής πολιτικής Valdai

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις με drones μεγάλου βεληνεκούς στη ρωσική επικράτεια - Ο Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις επισκέψεις του στο Σότσι, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία

Valdai Discussion Club, αποφάσισε ο Financial Times.



Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής για τη φετινή ετήσια συνάντηση του Valdai Club - μια τετραήμερη διοργάνωση που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου - αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των αυξανόμενων απειλών που δημιουργούν οι ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, περίπου 4,5 χρόνια μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



120 προσκεκλημένοι του συνεδρίου ενημερώθηκαν τον περασμένο μήνα για την αλλαγή της τοποθεσίας, αφού αρχικά είχαν λάβει προσκλήσεις για το Σότσι, το δημοφιλές θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα όπου ο Πούτιν διαθέτει πολυτελή κατοικία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Μάλιστα, δύο από αυτές ανέφεραν ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από απαίτηση της υπηρεσίας ασφαλείας του Ρώσου προέδρου.







Οι επιθέσεις στο Σότσι και η απομάκρυνση του Πούτιν Η Ουκρανία εξαπέλυσε το καλοκαίρι επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου κοντά στο Σότσι και σε άλλα θέρετρα στη Μαύρη Θάλασσα. Από τον Μάιο, όταν ξεκίνησε η τουριστική περίοδος, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 188, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Agentstvo.



Ο Πούτιν δεν έχει επισκεφθεί το Σότσι από την περσινή διάσκεψη του Valdai Club, στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια



Το Valdai Club ανακοίνωσε τη διοργάνωση τη Δευτέρα, ενώ μέσα στο κείμενο της ανακοίνωσης διακρίνεται ως τόπος διεξαγωγής η «περιφέρεια Μόσχας».





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Το φόρουμ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες προβολής της εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου και φέτος υπόσχεται συζητήσεις γύρω από το «πόσο διαχειρίσιμες και προβλέψιμες μπορούν να είναι οι διεθνείς σχέσεις υπό το φόντο της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι πολυμερείς θεσμοί».



Μεταξύ των προσκεκλημένων που αναμένεται να μιλήσουν είναι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο κορυφαίος αξιωματούχος της Ρωσίας για θέματα ενέργειας Αλεξάντερ Νόβακ και ο ανώτερος οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν, Μαξίμ Ορέσκιν.



Να μεταφέρει από το Σότσι στη Μόσχα την εμβληματική διάσκεψη εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, το ετήσιο φόρουμ τουαποφάσισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν , λόγω των ανησυχιών για την εντεινόμενη εκστρατεία επιθέσεων με drones της Ουκρανίας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και τις οποίες επικαλούνται οιΗ αλλαγή της τελευταίας στιγμής για τη φετινή ετήσια συνάντηση του Valdai Club - μια τετραήμερη διοργάνωση που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου - αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των αυξανόμενων απειλών που δημιουργούν οι ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, περίπουμετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.Οι περίπουτου συνεδρίου ενημερώθηκαν τον περασμένο μήνα για την αλλαγή της τοποθεσίας, αφού αρχικά είχαν λάβει προσκλήσεις για το Σότσι, το δημοφιλές θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα όπου ο Πούτιν διαθέτει πολυτελή κατοικία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Μάλιστα, δύο από αυτές ανέφεραν ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από απαίτηση της υπηρεσίας ασφαλείας του Ρώσου προέδρου.Η Ουκρανία εξαπέλυσε το καλοκαίρι επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου κοντά στο Σότσι και σε άλλα θέρετρα στη Μαύρη Θάλασσα. Από τον Μάιο, όταν ξεκίνησε η τουριστική περίοδος, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 188, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείοΟ Πούτιν δεν έχει επισκεφθεί το Σότσι από την περσινή διάσκεψη τουστις αρχές Οκτωβρίου, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια έχει ταξιδέψει στην περιοχή μόλις τέσσερις φορές . Η μείωση αυτή είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με το 2021, την τελευταία χρονιά πριν διατάξει την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, καθώς εκείνη τη χρονιά ο Ρώσος πρόεδρος είχε πάει στην εξοχική του κατοικία 24 φορές.Το Valdai Club ανακοίνωσε τη διοργάνωση τη Δευτέρα, ενώ μέσα στο κείμενο της ανακοίνωσης διακρίνεται ως τόπος διεξαγωγής ηΤο φόρουμ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες προβολής της εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου και φέτος υπόσχεται συζητήσεις γύρω από το «πόσο διαχειρίσιμες και προβλέψιμες μπορούν να είναι οι διεθνείς σχέσεις υπό το φόντο της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι πολυμερείς θεσμοί».Μεταξύ των προσκεκλημένων που αναμένεται να μιλήσουν είναι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ο κορυφαίος αξιωματούχος της Ρωσίας για θέματα ενέργειαςκαι ο ανώτερος οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν,

Ο Ρώσος πρόεδρος παραδοσιακά πραγματοποιεί μια μακρά συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων την τελευταία ημέρα της διάσκεψης.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και το Valdai Club δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα των Financial Times για σχόλιο.



Ανησυχία για τα ουκρανικά drones Η μεταφορά της διοργάνωσης στη Μόσχα υποδηλώνει ότι το Κρεμλίνο ανησυχεί ολοένα περισσότερο για το ενδεχόμενο ο Πούτιν να βρεθεί στο στόχαστρο των ουκρανικών drones μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.



Η Ουκρανία, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τεχνολογία που έχει αναπτύξει η ίδια, έχει καταφέρει να πλήξει ενεργειακές και υποδομές logistics βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Ουκρανικά drones έχουν φτάσει μέχρι το Νοβί Ουρένγκοϊ, λίγο νότια του Αρκτικού Κύκλου και σε απόσταση μεγαλύτερη των 3.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.



Την περασμένη Παρασκευή, ουκρανική επίθεση έπληξε διυλιστήριο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Σότσι, με αποτέλεσμα να καθηλωθούν πτήσεις και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού να καλύψει τον ουρανό πάνω από την πόλη.



Οι μετακινήσεις του Ρώσου προέδρου Φέτος ο Πούτιν έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και στην κατοικία του στη λίμνη Βαλντάι, στη βόρεια Ρωσία, από την οποία πήρε το όνομά του το ομώνυμο φόρουμ.



Η Ρωσία είχε κατηγορήσει την Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους ότι επιχείρησε να στοχεύσει την κατοικία του Πούτιν στο Βαλντάι, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό.



Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, ο Ρώσος πρόεδρος έχει αυξήσει τα ταξίδια του στο εξωτερικό και έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις ανατολικά των Ουραλίων, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τις ευρωπαϊκές πόλεις της Ρωσίας που βρίσκονται εντός της εμβέλειας των ουκρανικών drones.