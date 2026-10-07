Σε δύο επιστήμονες το Νόμπελ Χημείας 2026, η ανακάλυψη που τους χάρισε το κορυφαίο βραβείο

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες προσπαθούσαν να κατανοήσουν πώς η φύση οδηγήθηκε σε αυτή την επιλογή.



Το ζήτημα έχει τεράστια σημασία και για τη φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς δύο κατοπτρικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.

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Το πρώτο βήμα από τον Καγκάν

Ο 95χρονος Ανρί Καγκάν, από το Université Paris-Sud στη Γαλλία, έκανε το πρώτο καθοριστικό βήμα το 1986, όταν ανακάλυψε έναν νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων.

Η δουλειά του έδειξε ότι ήταν δυνατό να παραχθεί πολύ μεγαλύτερη ποσότητα της μίας κατοπτρικής μορφής ενός μορίου σε σχέση με την άλλη, κάτι που μέχρι τότε θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο.

Η καθοριστική ανακάλυψη του Σοάι

Ο 76 χρονος σήμερα Κένσο Σοάι, από το Tokyo University of Science, προχώρησε ακόμη περισσότερο.

Το 1995 παρουσίασε χημική αντίδραση με τη δυνατότητα να ενισχύει από μόνη της μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές, μέσω αυτοκατάλυσης. Το 2003 πέτυχε τελικά μια αντίδραση στην οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές.

Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, κάτι τέτοιο δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως εκτός της ίδιας της φύσης.

Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημόνων θεωρούνται σήμερα θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων.