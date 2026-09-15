Επιχείρηση «Vivaldi» στο Ντονέτσκ: Οι Ουκρανοί ανακτούν εδάφη, την ώρα που ο Πούτιν περιμένει πλήρη κατάληψη στο επόμενο εξάμηνο
Ο διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης με στόχο την απώθηση των ρωσικών δυνάμεων – Το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει ανακαταλάβει περισσότερα από 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ ανεξάρτητοι αναλυτές κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Μπιλέτσκι ανέφερε ότι η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Vivaldi», βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις τηρούν αυστηρή «σιγή πληροφοριών» σχετικά με την πορεία της.
«Τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται λόγος για την υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων στον τομέα του Ντονέτσκ και την εξάλειψη του λεγόμενου θύλακα του Λίμαν. Αναφέρονται οικισμοί που έχουν περάσει υπό τον έλεγχο των Δυνάμεων Άμυνας της Ουκρανίας και ενημερώνονται οι στρατιωτικοί χάρτες», δήλωσε.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι η δημοσιότητα γύρω από την επιχείρηση δεν βοηθά τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς αυτή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης της δυναμικής της.
Operation Vivaldi is confirmed.— Saint Javelin (@saintjavelin) September 15, 2026
Ukraine's Third Army Corps has officially announced a Ukrainian offensive operation in northern Donetsk.
Units cleared infiltration pockets across 75 km², liberated Seredne, and hit Russia's 20th and 25th armies hard. Enemy losses so far: ~1,500… pic.twitter.com/GgfjwKRrEJ
«Πράγματι, το 3ο Σώμα Στρατού έχει ξεκινήσει επιθετική επιχείρηση σε αυτόν τον τομέα με την κωδική ονομασία "Vivaldi". Προς το παρόν, κρατήστε αυτή τη λέξη. Η επιχείρηση διεξάγεται υπό συνθήκες αυστηρής σιωπής ως προς τις πληροφορίες», ανέφερε.
Στόχος η εξουδετέρωση της ρωσικής τακτικής διείσδυσηςΣύμφωνα με τον Μπιλέτσκι, ένας από τους βασικούς στόχους της επιχείρησης είναι η αντιμετώπιση της λεγόμενης «τακτικής διείσδυσης» των ρωσικών δυνάμεων, η οποία, όπως υποστήριξε, έχει επιτρέψει σε Ρώσους στρατιώτες να εισχωρήσουν βαθιά σε ορισμένα σημεία των ουκρανικών θέσεων.
«Χάρη στον σχολαστικό σχεδιασμό και τον ηρωισμό των στρατιωτών του 3ου Σώματος Στρατού, καταφέραμε σοβαρό πλήγμα στη μαχητική ικανότητα της 20ής και της 25ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων της Ρωσίας», είπε ο Ουκρανός ταξίαρχος.
Ο Μπιλέτσκι ανέφερε, ακόμη, ότι οι ρωσικές δυνάμεις θεωρούν την τακτική διείσδυσης ένα από τα πλεονεκτήματά τους, καθώς σε ορισμένες περιοχές στρατιώτες τους κατάφεραν να εισχωρήσουν δεκάδες χιλιόμετρα μέσα στους ουκρανικούς σχηματισμούς μάχης.
Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, η εξουδετέρωση αυτής της τακτικής αποτελεί μία από τις βασικές αποστολές του 3ου Σώματος Στρατού. Σύμφωνα με τον ίδιο, ουκρανικές ομάδες αναζήτησης και κρούσης εξουδετέρωσαν θύλακες ρωσικής διείσδυσης στις περιοχές γύρω από τη Νοβοσελίβκα, τη Γιαρόβα, το Κοροβιάχι Γιαρ και την Ολεξάντριβκα.
🚨 Ukraine has officially confirmed “Operation Vivaldi” in northern Donetsk.— Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540) September 15, 2026
The 3rd Army Corps says its forces cleared 75 km² of Russian infiltration positions and liberated another 10 km², including Serednie.
The operation has four phases. This is only Phase 1.
Independent… pic.twitter.com/PbgOca2Fwf
Ο Μπιλέτσκι ανέφερε επίσης ότι η απελευθέρωση του Σερεντνίε στην περιοχή του Ντονέτσκ αποτέλεσε μια «διαμορφωτική, προπαρασκευαστική φάση» της επιχείρησης. Ο οικισμός, όπως είπε, «ανακτήθηκε» και βρίσκεται πλέον πλήρως υπό ουκρανικό έλεγχο.
Παράλληλα, ένας από τους βασικούς στόχους της επιχείρησης είναι η διακοπή των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού. Σύμφωνα με τον Μπιλέτσκι, επιτυχημένα πλήγματα από τις μονάδες μη επανδρωμένων συστημάτων του 3ου Σώματος ανάγκασαν τις ρωσικές δυνάμεις να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά στην περιοχή Βορονέζ της Ρωσίας, πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.
Το Κίεβο υποστηρίζει ότι προκάλεσε μεγάλες απώλειεςΟ Μπιλέτσκι υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν σημαντικές απώλειες κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης, μεταξύ των οποίων περίπου 1.500 στρατιώτες, 12.000 drones και αρκετές εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα και συστήματα πυροβολικού.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εκκαθάρισαν περίπου 75 τετραγωνικά χιλιόμετρα από Ρώσους που είχαν διεισδύσει και απελευθέρωσαν περισσότερα από 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.
Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί για τις απώλειες και τα εδαφικά κέρδη δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Ο Μπιλέτσκι ανέφερε ότι δημοσιεύματα από ανοιχτές πηγές έχουν κάνει λόγο για τελικό στόχο της επιχείρησης την προσέγγιση του ποταμού Τσόρνι Ζερέμπετς, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι ο ουκρανικός στρατός δεν έχει αποκαλύψει τα πραγματικά σχέδιά του. «Ωστόσο, η επιχείρησή μας ονομάζεται "Vivaldi". Και όπως όλοι γνωρίζουν, ο Vivaldi έχει τέσσερις εποχές. Αυτή είναι απλώς η πρώτη», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ουκρανός ταξίαρχος κάλεσε την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης να περιμένουν τις επίσημες ενημερώσεις. «Μείνετε συντονισμένοι για τις επίσημες ενημερώσεις μας και παρακαλώ αποφύγετε τα spoilers. Έρχονται καλά νέα, αλλά προς το παρόν οι ενέργειές μας απαιτούν σιωπή», πρόσθεσε.
🇺🇦 The Third Corps has launched an offensive operation called "Vivaldi" in the north of the Donetsk region.— Kakka🎖️ (@kakkamax) September 15, 2026
Units of the corps, operating under a news blackout, have eliminated enemy infiltration points and cleared 75 square kilometers, while also liberating an additional 10… pic.twitter.com/qj6YR9X9Kx
Ο Πούτιν θέλει την κατάληψη όλου του Ντονέτσκ μέσα στους επόμενους έξι μήνεςΗ ουκρανική επιχείρηση εξελίσσεται την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένει από τον στρατό του να καταλάβει πλήρως την περιοχή του Ντονέτσκ μέσα στους επόμενους έξι μήνες.
Πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις στο Κρεμλίνο δήλωσαν στο Bloomberg ότι ο Πούτιν έθεσε τον νέο αυτό στόχο, αφού προηγουμένως είχε ορίσει ως προθεσμία το τέλος του 2026.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ο Πούτιν έχει αλλάξει τουλάχιστον 15 φορές τις «προθεσμίες» για την κατάληψη του Ντονμπάς από την έναρξη της πλήρους κλίμακας του πολέμου.
Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ παραδέχονται επιδείνωση της κατάστασηςΤην ίδια ώρα, Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ έχουν αναγνωρίσει την επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή του Λίμαν, περιγράφοντας την τακτική εικόνα ως ολοένα και πιο δύσκολη για τις ρωσικές δυνάμεις.
Το ρωσικό κανάλι στο Telegram Rybar είχε αποδώσει προηγουμένως τις αποτυχίες σε «συστηματικά ψέματα στις αναφορές προς τους ανωτέρους» και σε «εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης». «Με βάση την εμπειρία από τον τομέα του Κουπιάνσκ, όπου παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω ανεπαρκώς προετοιμασμένων επιθέσεων, αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω απώλειες», έγραψε το κανάλι, σύμφωνα με τους Moscow Times.
Το Rybar πρόσθεσε ότι η μεταφορά εφεδρειών για την κάλυψη των κενών κοντά στο Λίμαν θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις ρωσικές άμυνες σε άλλα σημεία, δημιουργώντας ευάλωτα σημεία που οι ουκρανικές δυνάμεις πιθανότατα θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν.
Ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής Βαλέρι Σιριάγεφ σημείωσε ότι η υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις προωθούν σταδιακά τον έλεγχο από οικισμό σε οικισμό προς τη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές δυνάμεις διέρρηξαν μια «πολύ παλιά αμυντική γραμμή» και προχώρησαν στα μετόπισθεν των ρωσικών δυνάμεων κοντά στο Λίμαν. Οι Ρώσοι στρατιώτες στην περιοχή, όπως είπε, βρέθηκαν «ουσιαστικά περικυκλωμένοι».
Ο Σιριάγεφ συνέκρινε την κατάσταση με τις προηγούμενες ρωσικές αποτυχίες γύρω από το Κουπιάνσκ. «Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο διοικητής της ομάδας "Δύση", Κουζόβλεφ, ανέφερε επιτυχίες στο Κουπιάνσκ και μάλιστα έλαβε τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσίας. Στη συνέχεια η κατάσταση αντιστράφηκε, όμως η διοίκηση και η ανώτατη πολιτική ηγεσία είχαν ήδη ανακοινώσει την "επιτυχία" σε ολόκληρο τον κόσμο... Η κατάσταση τώρα είναι πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν στο Κουπιάνσκ», υποστήριξε.
Ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής Γιαν Ματβέγιεφ χαρακτήρισε τις εξελίξεις μια σοβαρή, αλλά τοπικά περιορισμένη κρίση για τις ρωσικές δυνάμεις. «Ένα καταστροφικό καλοκαίρι για τον ρωσικό στρατό τελείωσε και το φθινόπωρο ξεκινά με ένα τεράστιο σκάνδαλο γύρω από το Σβιατοχίρσκ», ανέφερε. «Για τα ρωσικά στρατεύματα, αυτή η κρίση είναι σχετικά περιορισμένη, αλλά είναι κρίση παρ' όλα αυτά – θα ήταν ανόητο να το αρνηθεί κανείς. Την ίδια στιγμή, ανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες για τις ουκρανικές δυνάμεις σε ολόκληρο τον άξονα του Σλοβιάνσκ», πρόσθεσε.
Ο Σιριάγεφ εκτίμησε ακόμη ότι μια σταθερή ουκρανική παρουσία κοντά στο Λίμαν θα μπορούσε τελικά να επιτρέψει στους χειριστές drones της Ουκρανίας να πλήττουν τα μετόπισθεν των ρωσικών δυνάμεων που προωθούνται προς τη Μικολάιβκα και το Σλοβιάνσκ.
«Εάν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας καταφέρουν να εδραιώσουν πλήρως την παρουσία τους εκεί χωρίς παρεμβολές, να μεταφέρουν τους χειριστές drones και να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή, τότε η κατάσταση θα αλλάξει σε ό,τι αφορά τα βεληνεκή των πυρών», είπε για να προσθέσει πως οι Ουκρανοί χειριστές drones θα μπορούσαν να αποκτήσουν επιπλέον 10 έως 15 χιλιόμετρα αποτελεσματικού βεληνεκούς για drones FPV, γεγονός που θα τους επέτρεπε να εξαπολύσουν μαζικά πλήγματα στα μετόπισθεν της ρωσικής ομάδας που κινείται προς το Σλοβιάνσκ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πούτιν είχε υποστηρίξει την 1η Σεπτεμβρίου πως η ρωσική «Βόρεια Ομάδα Δυνάμεων» είχε καταλάβει το Σβιατοχίρσκ, αφού οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από την πόλη στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού.
Ο Μπιλέτσκι έχει διαψεύσει τον ισχυρισμό του Ρώσου προέδρου. Σε βίντεο που κατέγραψε στις 7 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της πόλης, με τη Λαύρα της Αγίας Κοιμήσεως του Σβιατοχίρσκ να διακρίνεται πίσω του, δήλωσε ότι η 60ή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία εξακολουθεί να έχει τον πλήρη έλεγχο της πόλης.
Αναλυτές OSINT μιλούν για πολύ μεγαλύτερα ουκρανικά εδαφικά κέρδηΟρισμένοι αναλυτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσω ανοιχτών πηγών (OSINT) κάνουν λόγο για σημαντικά μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από αυτά που ανέφερε ο Μπιλέτσκι.
Ο Κλεμάν Μολέν, ένας από τους πρώτους που ανέφεραν την εξέλιξη στο Χ, υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν περισσότερα από 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά μήκος του βασικού άξονα της ουκρανικής αντεπίθεσης στην περιοχή του Ντονέτσκ.
After 4 months of the Lyman counter-attack, Ukraine 🇺🇦 3rd Army Corps managed to cut Russian 🇷🇺 salient north of Lyman and liberate more than 200 km2— Clément Molin (@clement_molin) September 8, 2026
This is one of the most important victory for Ukraine in 2026 which will delay the offensive on northern Donbas
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«Μετά από τέσσερις μήνες της αντεπίθεσης στο Λίμαν, το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας κατάφερε να αποκόψει τον ρωσικό θύλακα βόρεια του Λίμαν και να απελευθερώσει περισσότερα από 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες νίκες της Ουκρανίας το 2026 και θα καθυστερήσει την επίθεση στο βόρειο Ντονμπάς», έγραψε.
Ωστόσο, ο Μπιλέτσκι δεν επιβεβαίωσε τον συγκεκριμένο αριθμό στην ανακοίνωσή του την Τρίτη. Ως εκ τούτου, παραμένει ασαφές εάν η εκτίμηση για περισσότερα από 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα βασίζεται σε πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί από τον ουκρανικό στρατό ή σε ανεξάρτητες εκτιμήσεις αναλυτών OSINT.
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίζονται ως μη επιβεβαιωμένα από επίσημες ουκρανικές πηγές.
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