Και η Apple στη γραμμή του Τραμπ, μετονόμασε την Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»
Και η Apple στη γραμμή του Τραμπ, μετονόμασε την Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»
Η Google προέβη σε παρόμοια αλλαγή για τους χρήστες της στις ΗΠΑ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα
Μετά την υπηρεσία Google Maps, η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε σε «Λίμνη Αμερική» για τους χρήστες της εφαρμογής Apple Maps που βρίσκονται στις ΗΠΑ.
Οι χρήστες στον Καναδά και σε άλλες χώρες βλέπουν «Λίμνη Οντάριο», αναφέρει το BBC.
Η λίμνη μετονομάστηκε κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της εμπορικής διαμάχης των ΗΠΑ με τον Καναδά. Η κατάρρευση των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες οδήγησε σε δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα με συνολικό ύψος 20 δισ. δολάρια.
Η Google προέβη σε παρόμοια αλλαγή για τους χρήστες της στις ΗΠΑ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.
Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ δίνει στο υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ προθεσμία 30 ημερών για να καταχωρίσει την αλλαγή στη Υπηρεσία Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (Geographic Names Information Service), την επίσημη βάση δεδομένων με τις ονομασίες των τοποθεσιών της χώρας.
Στη λίμνη, ο Καναδάς έχει τοποθετήσει μια νέα πινακίδα με τη φράση «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και πάντα».
Τα ονόματα τεσσάρων από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες (Οντάριο, Χιούρον, Μίσιγκαν, Ήρι) προέρχονται από λέξεις των αυτοχθόνων πληθυσμών. Η Λίμνη Σουπέριορ πήρε το όνομά της από μια αγγλοποιημένη γαλλική λέξη ενώ το όνομα Ήρι πέρασε στα αγγλικά μέσω των γαλλικών.
Πάντως, δεν έχουν υιοθετήσει όλοι οι πάροχοι χαρτών τη νέα ονομασία.
Η δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία χαρτογράφησης MapQuest δήλωσε ότι «δεν θα αλλάξουμε» την ονομασία σε ανάρτησή της την Παρασκευή.
Τόσο η Google όσο και η Apple έχουν αλλάξει το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες. Και αυτή η γεωγραφική ονομασία άλλαξε με εντολή του Τραμπ.
Οι χρήστες στον Καναδά και σε άλλες χώρες βλέπουν «Λίμνη Οντάριο», αναφέρει το BBC.
Η λίμνη μετονομάστηκε κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της εμπορικής διαμάχης των ΗΠΑ με τον Καναδά. Η κατάρρευση των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες οδήγησε σε δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα με συνολικό ύψος 20 δισ. δολάρια.
Η Google προέβη σε παρόμοια αλλαγή για τους χρήστες της στις ΗΠΑ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.
Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ δίνει στο υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ προθεσμία 30 ημερών για να καταχωρίσει την αλλαγή στη Υπηρεσία Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (Geographic Names Information Service), την επίσημη βάση δεδομένων με τις ονομασίες των τοποθεσιών της χώρας.
Στη λίμνη, ο Καναδάς έχει τοποθετήσει μια νέα πινακίδα με τη φράση «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και πάντα».
Τα ονόματα τεσσάρων από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες (Οντάριο, Χιούρον, Μίσιγκαν, Ήρι) προέρχονται από λέξεις των αυτοχθόνων πληθυσμών. Η Λίμνη Σουπέριορ πήρε το όνομά της από μια αγγλοποιημένη γαλλική λέξη ενώ το όνομα Ήρι πέρασε στα αγγλικά μέσω των γαλλικών.
Πάντως, δεν έχουν υιοθετήσει όλοι οι πάροχοι χαρτών τη νέα ονομασία.
Η δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία χαρτογράφησης MapQuest δήλωσε ότι «δεν θα αλλάξουμε» την ονομασία σε ανάρτησή της την Παρασκευή.
Τόσο η Google όσο και η Apple έχουν αλλάξει το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες. Και αυτή η γεωγραφική ονομασία άλλαξε με εντολή του Τραμπ.
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