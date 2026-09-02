Από τις ουρές του Δημοσίου στην ΑΙ και τους μικροδορυφόρους: Πώς αλλάζει το ψηφιακό κράτος μετά το gov.gr

Κτηματολόγιο, Υγεία και Δικαιοσύνη

Από την οδική ασφάλεια έως το MyStreet

Κυβερνοασφάλεια, έρευνα και νεοφυείς επιχειρήσεις

Οι εκδηλώσεις της 90ής ΔΕΘ

Το πρόγραμμα στη ΔΕΘ

Σημαντικό τμήμα της παρουσίασης αφορά και υποδομές που συνδέονται άμεσα με βασικές λειτουργίες του κράτους.Το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρουσιάζει τη μετάπτωση των δεδομένων του στο(G-Cloud), καθώς και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του, σε μια περίοδο κατά την οποία ηέχει, σύμφωνα με το υπουργείο, ολοκληρωθεί κατά 99%.Στον χώρο της Υγείας παρουσιάζεται το MyHealth, ο ψηφιακός ατομικός φάκελος υγείας των πολιτών, ενώ στη Δικαιοσύνη παρουσιάζονται έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που αποσκοπούν στη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών και στη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος για δικαστικούς λειτουργούς, επαγγελματίες και πολίτες.Οι εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στηναποτυπώνονται και μέσα από μια σειρά επιμέρους υπηρεσιών.Οι κάμερες οδικής ασφάλειας, με, παρουσιάζονται ως εργαλείο για τον εντοπισμό παραβάσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.Στο Gov.gr Wallet παρουσιάζεται η ψηφιακή ταυτοποίηση εισιτηρίων στα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, μέσω της οποίας οι φίλαθλοι ταυτοποιούν ψηφιακά το εισιτήριό τους πριν από την είσοδό τους.Παράλληλα, μέσω τουοι πολίτες μπορούν να βλέπουν σε διαδραστικό χάρτη τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων και να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις.Η παρουσία του υπουργείου στηπεριλαμβάνει ακόμη την, που έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας του ψηφιακού κράτους, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τη διάχυση της γνώσης μέσω ψηφιακών υποδομών.Παρουσιάζονται επίσης οι δράσεις του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».Στο Περίπτερο 12 φιλοξενούνται ακόμη το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.Ιδιαίτερο χώρο διαθέτει και το Εμπορικό και(ΕΒΕΑ), φιλοξενώντας νεοφυείς επιχειρήσεις και αναδεικνύοντας τη σύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τις νέες τεχνολογίες.Το πρόγραμμα στο Περίπτερο 12 δεν περιορίζεται στην παρουσίαση των έργων. Καθ' όλη τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και συζητήσεις με στελέχη τουκαικαι των εποπτευόμενων φορέων του, με αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών και τη διάχυση της ψηφιακής γνώσης.Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Ένα κράτος φιλικό προς τον πολίτη - Η επόμενη μέρα του gov.gr».Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη λειτουργία του Δημοσίου και η μετάβαση σε ένα κράτος ακόμη πιο φιλικό προς τον πολίτη.Την επόμενη ημέρα, 6 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε εκδήλωση για το Κτηματολόγιο θα μιλήσει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμεντζόπουλος.Η παρουσία στην 90ή ΔΕΘ επιχειρεί έτσι να αποτυπώσει όχι μόνο όσα έχουν ήδη αλλάξει στη σχέση του πολίτη με το Δημόσιο, αλλά και την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού: από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενιαία εξυπηρέτηση έως την τεχνητή νοημοσύνη, τις διαστημικές υποδομές και την αξιοποίηση των δεδομένων.