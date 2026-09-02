Νεπάλ: Διασώθηκαν έξι Αυστραλοί, εκτιμήσεις πως είναι ζωντανοί οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο

Συνολικά, περισσότεροι από 4.850 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ - Η καταστροφή δημιούργησε 2,2 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε έξι κτίρια στο μέγεθος του Empire State Building

Νεπάλ την προηγούμενη εβδομάδα, εντόπισαν οι διασώστες την Τετάρτη, σε μια εξέλιξη που ανεβάζει σε έξι τον συνολικό αριθμό των Αυστραλών που έχουν διασωθεί, ενώ δεκάδες ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται.



Η πρώτη Αυστραλή που εντοπίστηκε ζωντανή ήταν μια 26χρονη από το Γουόλονγκονγκ. Ένας ακόμη Αυστραλός διασώθηκε την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη εντοπίστηκαν και διασώθηκαν άλλοι τέσσερις. Οι ταυτότητες των πέντε τελευταίων Αυστραλών που εντοπίστηκαν δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ένας από αυτούς βρέθηκε στο Νεπάλ, ένας στην Κίνα και τρεις εκτός της πληγείσας περιοχής.







Συνολικά, περισσότεροι από 4.850 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 38 Αυστραλοί.



Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι έχουν εντοπιστεί 1.118 νεκροί μετά την αιφνίδια πλημμύρα της περασμένης Τετάρτης. Παράλληλα, κινεζικά μέσα ενημέρωσης, που μεταδίδουν πληροφορίες από την πλευρά του Θιβέτ στα σύνορα, έκαναν λόγο για 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους.







«Μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία, έχουμε και κάποια θετικά νέα» Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε χαιρέτισε τις τελευταίες διασώσεις.



«Μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία, βλέπουμε κάποια θετικά νέα. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι άλλοι πέντε Αυστραλοί είναι ασφαλείς», δήλωσε. «Ελπίζουμε, φυσικά, να έχουμε και άλλα θετικά νέα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε με τις αρχές».



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Το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου (DFAT) στέλνει αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας με ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης αντιμετώπισης και αποκατάστασης.



Ομάδες διαχείρισης κρίσεων της Αυστραλίας βρίσκονται επίσης στο Νεπάλ και συνδράμουν το προσωπικό της αυστραλιανής πρεσβείας.



Τέσσερις Αυστραλούς που αγνοούνταν μετά την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε τοτην προηγούμενη εβδομάδα, εντόπισαν οι διασώστες την Τετάρτη, σε μια εξέλιξη που ανεβάζει σε έξι τον συνολικό αριθμό των Αυστραλών που έχουν διασωθεί, ενώ δεκάδες ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται.Η πρώτη Αυστραλή που εντοπίστηκε ζωντανή ήταν μιααπό το. Ένας ακόμη Αυστραλός διασώθηκε την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη εντοπίστηκαν και διασώθηκαν άλλοι τέσσερις. Οι ταυτότητες των πέντε τελευταίων Αυστραλών που εντοπίστηκαν δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ένας από αυτούς βρέθηκε στο Νεπάλ, ένας στηνκαι τρεις εκτός της πληγείσας περιοχής.Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι, καθώς μετά την πλημμύρα δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οικογένειές τους δεν γνώριζαν ότι ήταν ασφαλείς.Συνολικά, περισσότεροι απόπαραμένουν αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 38 Αυστραλοί.Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι έχουν εντοπιστείμετά την αιφνίδια πλημμύρα της περασμένης Τετάρτης. Παράλληλα, κινεζικά μέσα ενημέρωσης, που μεταδίδουν πληροφορίες από την πλευρά του Θιβέτ στα σύνορα, έκαναν λόγο για 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους.Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίαςχαιρέτισε τις τελευταίες διασώσεις.«Μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία, βλέπουμε κάποια θετικά νέα. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι άλλοι πέντε Αυστραλοί είναι ασφαλείς», δήλωσε. «Ελπίζουμε, φυσικά, να έχουμε και άλλα θετικά νέα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε με τις αρχές».Το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου () στέλνει αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας με ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης αντιμετώπισης και αποκατάστασης.Ομάδες διαχείρισης κρίσεων της Αυστραλίας βρίσκονται επίσης στο Νεπάλ και συνδράμουν το προσωπικό της αυστραλιανής πρεσβείας.

Η 26χρονη που επέζησε πάνω σε τρακτέρ Η 26χρονη Κάρα Σεβερίνο φωτογραφήθηκε την Κυριακή στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, μαζί με Αυστραλούς αξιωματούχους, αφού είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με τις αρχές λιγότερο από 48 ώρες νωρίτερα.







Βρισκόταν κοντά στο Εθνικό Πάρκο Λανγκτάνγκ και κατάφερε να επιβιώσει σχηματίζοντας μια ομάδα με άλλους ανθρώπους που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την καταστροφή πάνω σε ένα τρακτέρ.



Δυστυχώς, ο πρώτος Αυστραλός που επιβεβαιώθηκε ότι έχασε τη ζωή του στη φυσική καταστροφή, η οποία προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, ήταν ο Μάικλ Κιτς από τη Νέα Νότια Ουαλία. Οι αρχές του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος για τον επαναπατρισμό των σορών των ξένων υπηκόων που έχασαν τη ζωή τους.



Σοροί θυμάτων της καταστροφής έχουν εντοπιστεί και στην Ινδία, καθώς τουλάχιστον 17 άνθρωποι ανασύρθηκαν από ποτάμια κατάντη της πληγείσας περιοχής.



Οι τοπικές αρχές έχουν διασώσει σχεδόν 12.000 ανθρώπους στο κεντρικό Νεπάλ, ενώ το βάρος της επιχείρησης διάσωσης έχει πλέον μεταφερθεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων που έχουν γεμίσει με συντρίμμια και όπου εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί εκατοντάδες εργαζόμενοι.







Παιδιά μεταξύ των αγνοουμένων Μεταξύ των Αυστραλών που εξακολουθούν να αγνοούνται βρίσκονται και αρκετά παιδιά.



Ο νεότερος φέρεται να είναι ένας 11χρονος, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τον 14χρονο αδελφό του και τους γονείς τους. Η οικογένεια πραγματοποιούσε προσκύνημα προς το όρος Καϊλάς.



Το βουνό θεωρείται ιερός τόπος για τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό, τον Τζαϊνισμό και την παράδοση Μπον. Οι καλοκαιρινοί μήνες, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, αποτελούν την πιο δημοφιλή περίοδο για την πεζοπορία στην περιοχή.



«Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι να είναι ζωντανοί» στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της Αρχής Ηλεκτρισμού του Νεπάλ δήλωσε ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί δεκάδες εργαζόμενοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και μία εβδομάδα σε υπόγειο χώρο του υδροηλεκτρικού σταθμού Ρασουβαγκάντι.



«Στη Ρασουβαγκάντι πιστεύουμε ότι 46 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε έναν χώρο που μοιάζει με δωμάτιο μέσα στη σήραγγα», δήλωσε στο Reuters ο Αμσού Κιράν Σάχι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού του Νεπάλ. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι πρέπει να είναι ζωντανοί μετά από μία εβδομάδα, επειδή... έχουν τρόφιμα και νερό εκεί μέσα, στο κτίριο», πρόσθεσε.



Μέχρι στιγμής, οι αρχές του Νεπάλ έχουν διασώσει 279 ανθρώπους από υδροηλεκτρικά έργα που κατακλύστηκαν από την πρωτοφανή ποσότητα πάγου, βράχων, λάσπης και συντριμμιών, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα της χώρας με την Κίνα.



Ωστόσο, τουλάχιστον 639 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Κάποιοι από αυτούς εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες που συνδέονται με τα υδροηλεκτρικά έργα. Νεπαλέζικες, ινδικές και κινεζικές ομάδες διάσωσης επιχειρούν να ανοίξουν δρόμο μέσα από τα συντρίμμια, αναζητώντας επιζώντες.



«Θα μπούμε ξανά» Το υδροηλεκτρικό έργο Ρασουβαγκάντι, ισχύος 111 μεγαβάτ, βρίσκεται στην ιδιαίτερα πληγείσα περιοχή Ρασούβα, σε μια ορεινή κοιλάδα περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.



«Αυτό είναι το μοναδικό έργο όπου είναι δυνατό να περπατήσει κανείς μέσα από τη σήραγγα. Ο στρατός προσπάθησε να το κάνει πριν από τρεις ημέρες, αλλά δεν βρήκε τον χώρο», δήλωσε ο Σάχι. «Θα μπούμε ξανά», πρόσθεσε.



Οι διασώστες αναζητούν επίσης επιζώντες που εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες άλλων εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού του Νεπάλ, Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, τα συγκεκριμένα υδροηλεκτρικά έργα διαθέτουν χώρους και δωμάτια όπου μπορούν να παραμένουν εργαζόμενοι.



Στην εγκατάσταση Upper Trishuli 3A, ένα ακόμη υδροηλεκτρικό έργο που επλήγη από τις πλημμύρες, χρειάστηκαν σχεδόν έξι ημέρες μέχρι οι διασώστες να εντοπίσουν τις σήραγγες, εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας λάσπης.



«Περιμένουμε να υπάρχουν επιζώντες εκεί, επειδή μας έχουν πει ότι υπάρχει ένας στεγνός χώρος στο εσωτερικό. Προσπαθούμε τώρα να ανοίξουμε τη σήραγγα», δήλωσε ο Σάχι. «Χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμη τεχνολογία στο Νεπάλ αυτή τη στιγμή και δεχόμαστε βοήθεια από τους Ινδούς, τους Κινέζους και τους Κορεάτες. Έχουμε επίσης ειδικούς από την Αυστραλία».



2,2 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών Σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η καταστροφή δημιούργησε τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών.



Σε αυτά περιλαμβάνονται τμήματα κτιρίων, βράχοι και ιζήματα.



Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί, σύμφωνα με την εκτίμηση, περίπου σε έξι κτίρια στο μέγεθος του Empire State Building, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που έχει προκαλέσει η πρωτοφανής πλημμύρα στο Νεπάλ.