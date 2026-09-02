Τουλάχιστον 1.204 νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 4.000 οι αγνοούμενοι
Τουλάχιστον 1.204 νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 4.000 οι αγνοούμενοι
Σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η καταστροφή δημιούργησε τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών
Η καταστροφική πλημμύρα που κατέκλυσε πριν από μία εβδομάδα το Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.204 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοουμένων να ανέρχεται σε 4.216, σύμφωνα με έναν νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.
Από την πλευρά τους, τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ έκαναν λόγο, από την πλευρά του Θιβέτ, για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.225 νεκρούς και 4.757 αγνοουμένους.
Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της Αρχής Ηλεκτρισμού του Νεπάλ δήλωσε ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί δεκάδες εργαζόμενοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και μία εβδομάδα σε υπόγειο χώρο του υδροηλεκτρικού σταθμού Ρασουβαγκάντι.
«Στη Ρασουβαγκάντι πιστεύουμε ότι 46 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε έναν χώρο που μοιάζει με δωμάτιο μέσα στη σήραγγα», δήλωσε στο Reuters ο Αμσού Κιράν Σάχι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού του Νεπάλ. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι πρέπει να είναι ζωντανοί μετά από μία εβδομάδα, επειδή... έχουν τρόφιμα και νερό εκεί μέσα, στο κτίριο», πρόσθεσε.
Μέχρι στιγμής, οι αρχές του Νεπάλ έχουν διασώσει 279 ανθρώπους από υδροηλεκτρικά έργα που κατακλύστηκαν από την πρωτοφανή ποσότητα πάγου, βράχων, λάσπης και συντριμμιών, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα της χώρας με την Κίνα.
Ωστόσο, τουλάχιστον 639 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Κάποιοι από αυτούς εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες που συνδέονται με τα υδροηλεκτρικά έργα. Νεπαλέζικες, ινδικές και κινεζικές ομάδες διάσωσης επιχειρούν να ανοίξουν δρόμο μέσα από τα συντρίμμια, αναζητώντας επιζώντες.
Το υδροηλεκτρικό έργο Ρασουβαγκάντι, ισχύος 111 μεγαβάτ, βρίσκεται στην ιδιαίτερα πληγείσα περιοχή Ρασούβα, σε μια ορεινή κοιλάδα περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.
«Αυτό είναι το μοναδικό έργο όπου είναι δυνατό να περπατήσει κανείς μέσα από τη σήραγγα. Ο στρατός προσπάθησε να το κάνει πριν από τρεις ημέρες, αλλά δεν βρήκε τον χώρο», δήλωσε ο Σάχι. «Θα μπούμε ξανά», πρόσθεσε.
Οι διασώστες αναζητούν επίσης επιζώντες που εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες άλλων εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού του Νεπάλ, Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, τα συγκεκριμένα υδροηλεκτρικά έργα διαθέτουν χώρους και δωμάτια όπου μπορούν να παραμένουν εργαζόμενοι.
Στην εγκατάσταση Upper Trishuli 3A, ένα ακόμη υδροηλεκτρικό έργο που επλήγη από τις πλημμύρες, χρειάστηκαν σχεδόν έξι ημέρες μέχρι οι διασώστες να εντοπίσουν τις σήραγγες, εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας λάσπης.
«Περιμένουμε να υπάρχουν επιζώντες εκεί, επειδή μας έχουν πει ότι υπάρχει ένας στεγνός χώρος στο εσωτερικό. Προσπαθούμε τώρα να ανοίξουμε τη σήραγγα», δήλωσε ο Σάχι. «Χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμη τεχνολογία στο Νεπάλ αυτή τη στιγμή και δεχόμαστε βοήθεια από τους Ινδούς, τους Κινέζους και τους Κορεάτες. Έχουμε επίσης ειδικούς από την Αυστραλία».
Σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η καταστροφή δημιούργησε τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τμήματα κτιρίων, βράχοι και ιζήματα.
Από την πλευρά τους, τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ έκαναν λόγο, από την πλευρά του Θιβέτ, για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.225 νεκρούς και 4.757 αγνοουμένους.
Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της Αρχής Ηλεκτρισμού του Νεπάλ δήλωσε ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί δεκάδες εργαζόμενοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και μία εβδομάδα σε υπόγειο χώρο του υδροηλεκτρικού σταθμού Ρασουβαγκάντι.
«Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι να είναι ζωντανοί» στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
«Στη Ρασουβαγκάντι πιστεύουμε ότι 46 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε έναν χώρο που μοιάζει με δωμάτιο μέσα στη σήραγγα», δήλωσε στο Reuters ο Αμσού Κιράν Σάχι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού του Νεπάλ. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι πρέπει να είναι ζωντανοί μετά από μία εβδομάδα, επειδή... έχουν τρόφιμα και νερό εκεί μέσα, στο κτίριο», πρόσθεσε.
Μέχρι στιγμής, οι αρχές του Νεπάλ έχουν διασώσει 279 ανθρώπους από υδροηλεκτρικά έργα που κατακλύστηκαν από την πρωτοφανή ποσότητα πάγου, βράχων, λάσπης και συντριμμιών, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα της χώρας με την Κίνα.
Ωστόσο, τουλάχιστον 639 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Κάποιοι από αυτούς εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες που συνδέονται με τα υδροηλεκτρικά έργα. Νεπαλέζικες, ινδικές και κινεζικές ομάδες διάσωσης επιχειρούν να ανοίξουν δρόμο μέσα από τα συντρίμμια, αναζητώντας επιζώντες.
Το υδροηλεκτρικό έργο Ρασουβαγκάντι, ισχύος 111 μεγαβάτ, βρίσκεται στην ιδιαίτερα πληγείσα περιοχή Ρασούβα, σε μια ορεινή κοιλάδα περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.
«Αυτό είναι το μοναδικό έργο όπου είναι δυνατό να περπατήσει κανείς μέσα από τη σήραγγα. Ο στρατός προσπάθησε να το κάνει πριν από τρεις ημέρες, αλλά δεν βρήκε τον χώρο», δήλωσε ο Σάχι. «Θα μπούμε ξανά», πρόσθεσε.
Οι διασώστες αναζητούν επίσης επιζώντες που εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες άλλων εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού του Νεπάλ, Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, τα συγκεκριμένα υδροηλεκτρικά έργα διαθέτουν χώρους και δωμάτια όπου μπορούν να παραμένουν εργαζόμενοι.
Στην εγκατάσταση Upper Trishuli 3A, ένα ακόμη υδροηλεκτρικό έργο που επλήγη από τις πλημμύρες, χρειάστηκαν σχεδόν έξι ημέρες μέχρι οι διασώστες να εντοπίσουν τις σήραγγες, εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας λάσπης.
«Περιμένουμε να υπάρχουν επιζώντες εκεί, επειδή μας έχουν πει ότι υπάρχει ένας στεγνός χώρος στο εσωτερικό. Προσπαθούμε τώρα να ανοίξουμε τη σήραγγα», δήλωσε ο Σάχι. «Χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμη τεχνολογία στο Νεπάλ αυτή τη στιγμή και δεχόμαστε βοήθεια από τους Ινδούς, τους Κινέζους και τους Κορεάτες. Έχουμε επίσης ειδικούς από την Αυστραλία».
Σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η καταστροφή δημιούργησε τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τμήματα κτιρίων, βράχοι και ιζήματα.
2,2 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών
Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί, σύμφωνα με την εκτίμηση, περίπου σε έξι κτίρια στο μέγεθος του Empire State Building, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που έχει προκαλέσει η πρωτοφανής πλημμύρα στο Νεπάλ.
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