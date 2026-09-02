Τουλάχιστον 1.204 νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 4.000 οι αγνοούμενοι

Σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η καταστροφή δημιούργησε τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών