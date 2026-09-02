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Αίγυπτος και Τουρκία ενισχύουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία: Υπεγράφη μνημόνιο τριών εταιρειών για την ενίσχυση παραγωγής
Αίγυπτος και Τουρκία ενισχύουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία: Υπεγράφη μνημόνιο τριών εταιρειών για την ενίσχυση παραγωγής
Το Μνημόνιο υπεγράφη σε έκθεση αμυντικής βιομηχανίας στο Σαράγεβο, ανάμεσα σε δύο αιγυπτιακές εταιρείες και τον μεγαλύτερο τουρκικό όμιλο στον τομέα των μηχανικών και χημικών προϊόντων
Μνημόνιο κατανόησης (MoU) με τον τουρκικό κρατικό αμυντικό όμιλο MKE υπέγραψαν οι στρατιωτικές βιομηχανίες της Αιγύπτου, Heliopolis και Helwan, με στόχο την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
Η συμφωνία υπεγράφη στο περιθώριο της έκθεσης αμυντικής βιομηχανίας First Balkan Shield, που πραγματοποιείται στο Σεράγεβο και αποτελεί την πρώτη διεθνή έκθεση αμυντικού υλικού στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Το μνημόνιο φέρνει στο ίδιο πλαίσιο δύο από τους μεγαλύτερους κρατικούς κατασκευαστές αμυντικού υλικού της Αιγύπτου και έναν από τους σημαντικότερους τουρκικούς ομίλους στον τομέα των μηχανικών και χημικών προϊόντων.
Ο υπουργός Επικρατείας για τη Στρατιωτική Παραγωγή της Αιγύπτου, Σαλάχ Σολιμάν Γκομπλάτ, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία, ακολουθεί τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο πρόεδρος της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για «τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με φιλικές χώρες και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανικής βάσης».
Ο Γκομπλάτ παρέστη στην τελετή υπογραφής μαζί με τον υφυπουργό Άμυνας της Τουρκίας.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του First Balkan Shield Industrial Expo and Summit 2026, το οποίο διεξάγεται από την Τρίτη έως την Παρασκευή στο Σεράγεβο.
Ο Γκομπλάτ δήλωσε ότι η υπογραφή «αντανακλά το ενδιαφέρον του υπουργείου για το άνοιγμα νέων ευκαιριών βιομηχανικής συνεργασίας» μεταξύ των αιγυπτιακών εταιρειών που υπάγονται σε αυτό και των αντίστοιχων τουρκικών. Όπως ανέφερε, η συνεργασία θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να ανταλλάξουν τεχνική και τεχνολογική τεχνογνωσία και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις παραγωγικές τους δυνατότητες.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με τις δύο χώρες να εργάζονται για την ενίσχυση της συνεργασίας «με τρόπο που εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα».
Παράλληλα, εξήρε την πρόοδο που έχει σημειώσει η αιγυπτιακή αμυντική βιομηχανία και χαρακτήρισε την Τουρκία μία από τις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως στον τομέα της αμυντικής παραγωγής, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει την εμβάθυνση των σχέσεων με φιλικές χώρες.
Ο Γκομπλάτ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η ανάπτυξη της παραγωγής πυρομαχικών στη χώρα αποτελεί «βασική προτεραιότητα», καθώς το υπουργείο επιδιώκει να αξιοποιήσει καλύτερα τις βιομηχανικές και τεχνολογικές δυνατότητές του.
Η συμφωνία υπεγράφη στο περιθώριο της έκθεσης αμυντικής βιομηχανίας First Balkan Shield, που πραγματοποιείται στο Σεράγεβο και αποτελεί την πρώτη διεθνή έκθεση αμυντικού υλικού στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Το μνημόνιο φέρνει στο ίδιο πλαίσιο δύο από τους μεγαλύτερους κρατικούς κατασκευαστές αμυντικού υλικού της Αιγύπτου και έναν από τους σημαντικότερους τουρκικούς ομίλους στον τομέα των μηχανικών και χημικών προϊόντων.
Ο υπουργός Επικρατείας για τη Στρατιωτική Παραγωγή της Αιγύπτου, Σαλάχ Σολιμάν Γκομπλάτ, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία, ακολουθεί τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο πρόεδρος της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για «τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με φιλικές χώρες και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανικής βάσης».
Ο Γκομπλάτ παρέστη στην τελετή υπογραφής μαζί με τον υφυπουργό Άμυνας της Τουρκίας.
Ποιες εταιρείες υπέγραψαν τη συμφωνίαΤο μνημόνιο υπεγράφη από την Heliopolis Company for Chemical Industries και την Helwan Company for Engineering Industries, οι οποίες υπάγονται στο υπουργείο Στρατιωτικής Παραγωγής της Αιγύπτου, και την τουρκική εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKE).
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του First Balkan Shield Industrial Expo and Summit 2026, το οποίο διεξάγεται από την Τρίτη έως την Παρασκευή στο Σεράγεβο.
Ο Γκομπλάτ δήλωσε ότι η υπογραφή «αντανακλά το ενδιαφέρον του υπουργείου για το άνοιγμα νέων ευκαιριών βιομηχανικής συνεργασίας» μεταξύ των αιγυπτιακών εταιρειών που υπάγονται σε αυτό και των αντίστοιχων τουρκικών. Όπως ανέφερε, η συνεργασία θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να ανταλλάξουν τεχνική και τεχνολογική τεχνογνωσία και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις παραγωγικές τους δυνατότητες.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με τις δύο χώρες να εργάζονται για την ενίσχυση της συνεργασίας «με τρόπο που εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα».
Παράλληλα, εξήρε την πρόοδο που έχει σημειώσει η αιγυπτιακή αμυντική βιομηχανία και χαρακτήρισε την Τουρκία μία από τις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως στον τομέα της αμυντικής παραγωγής, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει την εμβάθυνση των σχέσεων με φιλικές χώρες.
Στόχος η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγήςΗ συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το αιγυπτιακό υπουργείο Στρατιωτικής Παραγωγής επιχειρεί να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και να μειώσει την εξάρτηση από εισαγωγές.
Ο Γκομπλάτ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η ανάπτυξη της παραγωγής πυρομαχικών στη χώρα αποτελεί «βασική προτεραιότητα», καθώς το υπουργείο επιδιώκει να αξιοποιήσει καλύτερα τις βιομηχανικές και τεχνολογικές δυνατότητές του.
Από την έκθεση EDEX 2025 στη νέα συμφωνίαΤον περασμένο Δεκέμβριο, Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν μεταφέρει στο Κάιρο εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας για την έκθεση EDEX 2025. Τότε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν τεχνικές αντιπροσωπείες και να εξετάσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της παραγωγής.
Τον Ιούνιο, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών συμπροήδρευσαν στην πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατιωτικής Συνεργασίας στο Κάιρο, όπου υπέγραψαν πρωτόκολλο για την ενίσχυση της κοινής εκπαίδευσης και την ανταλλαγή στρατιωτικής τεχνογνωσίας.
Τον Ιούλιο, οι αεροπορικές δυνάμεις της Αιγύπτου και της Τουρκίας, μαζί με μονάδες από το Αζερμπαϊτζάν και το ΝΑΤΟ, ολοκλήρωσαν την κοινή άσκηση Anatolian Eagle 2026 σε τουρκική αεροπορική βάση. Κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, αποστολές προσβολής στόχων, εναέριου ανεφοδιασμού και αντιμετώπισης drones.
Τον ίδιο μήνα, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και υπουργός Άμυνας της Αιγύπτου, αντιστράτηγος Ασράφ Σάλεμ Ζάχερ, ηγήθηκε αιγυπτιακής αντιπροσωπείας στην Τουρκία, όπου συζητήθηκε η περαιτέρω διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
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