Αίγυπτος και Τουρκία ενισχύουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία: Υπεγράφη μνημόνιο τριών εταιρειών για την ενίσχυση παραγωγής

Ποιες εταιρείες υπέγραψαν τη συμφωνία

Κλείσιμο

Στόχος η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής

Μνημόνιο κατανόησης (MoU) με τον τουρκικό κρατικό αμυντικό όμιλο MKE υπέγραψαν οι στρατιωτικές βιομηχανίες της Αιγύπτου, Heliopolis και Helwan, με στόχο την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.Η συμφωνία υπεγράφη στο περιθώριο της έκθεσης αμυντικής βιομηχανίας First Balkan Shield, που πραγματοποιείται στο Σεράγεβο και αποτελεί την πρώτη διεθνή έκθεση αμυντικού υλικού στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.Το μνημόνιο φέρνει στο ίδιο πλαίσιο δύο από τους μεγαλύτερους κρατικούς κατασκευαστές αμυντικού υλικού της Αιγύπτου και έναν από τους σημαντικότερους τουρκικούς ομίλους στον τομέα των μηχανικών και χημικών προϊόντων.Ο υπουργός Επικρατείας για τη Στρατιωτική Παραγωγή της Αιγύπτου, Σαλάχ Σολιμάν Γκομπλάτ, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία, ακολουθεί τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο πρόεδρος της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για «τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με φιλικές χώρες και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανικής βάσης».Ο Γκομπλάτ παρέστη στην τελετή υπογραφής μαζί με τον υφυπουργό Άμυνας της Τουρκίας.Το μνημόνιο υπεγράφη από την Heliopolis Company for Chemical Industries και την Helwan Company for Engineering Industries, οι οποίες υπάγονται στο υπουργείο Στρατιωτικής Παραγωγής της Αιγύπτου, και την τουρκική εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKE).Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του First Balkan Shield Industrial Expo and Summit 2026, το οποίο διεξάγεται από την Τρίτη έως την Παρασκευή στο Σεράγεβο.Ο Γκομπλάτ δήλωσε ότι η υπογραφή «αντανακλά το ενδιαφέρον του υπουργείου για το άνοιγμα νέων ευκαιριών βιομηχανικής συνεργασίας» μεταξύ των αιγυπτιακών εταιρειών που υπάγονται σε αυτό και των αντίστοιχων τουρκικών. Όπως ανέφερε, η συνεργασία θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να ανταλλάξουν τεχνική και τεχνολογική τεχνογνωσία και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις παραγωγικές τους δυνατότητες.Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με τις δύο χώρες να εργάζονται για την ενίσχυση της συνεργασίας «με τρόπο που εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα».Παράλληλα, εξήρε την πρόοδο που έχει σημειώσει η αιγυπτιακή αμυντική βιομηχανία και χαρακτήρισε την Τουρκία μία από τις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως στον τομέα της αμυντικής παραγωγής, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει την εμβάθυνση των σχέσεων με φιλικές χώρες.Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το αιγυπτιακό υπουργείο Στρατιωτικής Παραγωγής επιχειρεί να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και να μειώσει την εξάρτηση από εισαγωγές.Ο Γκομπλάτ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η ανάπτυξη της παραγωγής πυρομαχικών στη χώρα αποτελεί «βασική προτεραιότητα», καθώς το υπουργείο επιδιώκει να αξιοποιήσει καλύτερα τις βιομηχανικές και τεχνολογικές δυνατότητές του.