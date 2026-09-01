Αντίθετοι οι περισσότεροι Αμερικανοί στην απόφαση του Τραμπ να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.023 Αμερικανούς δείχνει ότι το 63% των ερωτηθέντων είναι αντίθετο στην αλλαγή του ονόματος ενώ το 14% τάσσεται υπέρ της μετονομασίας