«Είναι στρατιωτικό μυστικό»: Ο Πούτιν απάντησε με ειρωνικό χαμόγελο όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία στοχεύσει βρετανικά εργοστάσια

Η Μόσχα δεν έχει κρύψει την ενόχλησή της για την αμυντική συνεργασία που διατηρεί το Λονδίνο με το Κίεβο και δεν παραλείπει συχνά - πυκνά να εξαπολύει απειλές

Βρετανίας, και άφησε να εννοηθεί ότι το ενδεχόμενο ρωσικών πληγμάτων σε βρετανικές αμυντικές εγκαταστάσεις αποτελεί «στρατιωτικό μυστικό».



Στη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους, ο Ρώσος πρόεδρος εξαπέλυσε μια νέα προειδοποίηση, λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Βρετανίας να παραδώσει στην Ουκρανία απόρρητα σχέδια για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.



Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσαν να αποτελέσουν ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους, αν προηγουμένως η Ουκρανία χτυπήσει ρωσικά εδάφη με βρετανικούς πυραύλους, ο Πούτιν απάντησε χαμογελώντας ειρωνικά: «Αυτό είναι μυστικό, στρατιωτικό μυστικό».











Ο Πούτιν μιλούσε κατά τη διάρκεια νυχτερινής συνέντευξης Τύπου στο Μπισκέκ, την πρωτεύουσα του Κιργιστάν, μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.



Η νέα τοποθέτησή του αποτελεί την πιο πρόσφατη και ολοένα πιο ανοιχτή απειλή της Μόσχας κατά βρετανικών στρατιωτικών και αμυντικών εταιρειών, καθώς το Λονδίνο αυξάνει τη στήριξή του προς την Ουκρανία.



Κλείσιμο Οι απειλές της Μόσχας Την περασμένη εβδομάδα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε βρετανική στρατιωτική εγκατάσταση και εξοπλισμός στην Ουκρανία και πέρα από τα σύνορά της» θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο αντιποίνων, σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας με βρετανικά όπλα.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε συμφωνήσει την περασμένη εβδομάδα να παραδώσει στο Κίεβο απόρρητα σχέδια των πυραύλων Storm Shadow, επιτρέποντας στην Ουκρανία να προχωρήσει στην κατασκευή τους.



Οι δηλώσεις της Ζαχάροβα άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και εναντίον βρετανικών συμφερόντων στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο ή σε τρίτες χώρες.



Μεταξύ των πιθανών στόχων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται σήμερα στην Εσθονία, στο στρατόπεδο Τάπα, σε απόσταση περίπου 75 μιλίων από τα ρωσικά σύνορα.



Βλαντίμιρ Πούτιν χαμογέλασε ειρωνικά σήμερα, επαναλαμβάνοντας τις απειλές του κατά της, και άφησε να εννοηθεί ότι το ενδεχόμενο ρωσικών πληγμάτων σε βρετανικές αμυντικές εγκαταστάσεις αποτελεί «στρατιωτικό μυστικό».Στη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους, οπρόεδρος εξαπέλυσε μια νέα προειδοποίηση, λίγες ημέρες μετά την απόφαση τηςνα παραδώσει στην Ουκρανία απόρρητα σχέδια για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.Όταν ρωτήθηκε εάν βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο έδαφος τουθα μπορούσαν να αποτελέσουν ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους, αν προηγουμένως ηχτυπήσει ρωσικά εδάφη με βρετανικούς πυραύλους, οαπάντησε χαμογελώντας ειρωνικά: «Αυτό είναι μυστικό, στρατιωτικό μυστικό».Ο Ρώσος πρόεδρος κατέστησε πάντως σαφές ότι οποιεσδήποτε «βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» βρίσκονται στην Ουκρανία αποτελούν «απολύτως» στόχο για τη Ρωσία.Ο Πούτιν μιλούσε κατά τη διάρκεια νυχτερινής συνέντευξηςστο, την πρωτεύουσα του, μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.Η νέα τοποθέτησή του αποτελεί την πιο πρόσφατη και ολοένα πιο ανοιχτή απειλή της Μόσχας κατά βρετανικών στρατιωτικών και αμυντικών εταιρειών, καθώς το Λονδίνο αυξάνει τη στήριξή του προς την Ουκρανία.Την περασμένη εβδομάδα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικώνπροειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε βρετανική στρατιωτική εγκατάσταση και εξοπλισμός στην Ουκρανία και πέρα από τα σύνορά της» θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο αντιποίνων, σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας με βρετανικά όπλα.Ο Βρετανός πρωθυπουργόςείχε συμφωνήσει την περασμένη εβδομάδα να παραδώσει στο Κίεβο απόρρητα σχέδια των πυραύλωνεπιτρέποντας στην Ουκρανία να προχωρήσει στην κατασκευή τους.Οι δηλώσεις τηςάφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και εναντίον βρετανικών συμφερόντων στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο ή σε τρίτες χώρες.Μεταξύ των πιθανών στόχων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται σήμερα στην, στο στρατόπεδο, σε απόσταση περίπου 75 μιλίων από τα ρωσικά σύνορα.

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε το Λονδίνο ότι βρίσκεται «ένα βήμα μακριά» από το να καταστεί συνεργός σε αυτό που η Μόσχα χαρακτηρίζει τρομοκρατία και προειδοποίησε για «αναπόφευκτες καταστροφικές συνέπειες».



Η Ρωσία είχε δημοσιοποιήσει λίστα με βρετανικούς στόχους Τον Απρίλιο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε δημοσιοποιήσει κατάλογο με 23 εγκαταστάσεις στη Βρετανία και την ηπειρωτική Ευρώπη, οι οποίες, σύμφωνα με τη Μόσχα, εμπλέκονται στην κατασκευή ουκρανικών drones ή στην προμήθεια εξαρτημάτων τους.



Στη Βρετανία, στη λίστα περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις στο Μίλντενχολ του Σάφολκ, στο Ράισλιπ του δυτικού Λονδίνου και στο Λέστερ.



Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι σήμερα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του Πούτιν, είχε δηλώσει ότι ο κατάλογος των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων όπου κατασκευάζονται drones και άλλος εξοπλισμός αποτελεί «κατάλογο πιθανών στόχων για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις». «Το πότε οι επιθέσεις θα γίνουν πραγματικότητα εξαρτάται από το τι θα ακολουθήσει. Κοιμηθείτε ήσυχοι, Ευρωπαίοι εταίροι!», είχε προειδοποιήσει.



Παράλληλα, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο είχε προειδοποιήσει ότι η Βρετανία θα αντιμετωπίσει συνέπειες λόγω αναφορών ότι drones βρετανικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εντός της Ρωσίας. «Όσο βαθύτερη είναι η εμπλοκή της, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει», είχε αναφέρει η πρεσβεία.



Οι ενδεχόμενες ρωσικές επιθέσεις θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή υβριδικών επιχειρήσεων αντί για άμεσες στρατιωτικές επιθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.



Η Μόσχα θεωρείται πιθανότερο να επιλέξει σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, εκφοβισμό ή τη χρήση εγκληματιών ως διαμεσολαβητών για να πλήξει εταιρείες που συμβάλλουν στον εξοπλισμό της Ουκρανίας.



«Η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο» Στην ομιλία του από το Κιργιστάν την Τρίτη, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στις πιο αναλυτικές δηλώσεις του για τον πόλεμο εδώ και αρκετές εβδομάδες, ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχθηκε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας έχουν προκαλέσει πραγματικές ζημιές, σημειώνοντας ότι τα drones αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση.



«Ο αντίπαλος άρχισε να εξαπολύει πλήγματα εναντίον των πολιτικών μας εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων. Προκάλεσε ζημιές; Ναι, προκάλεσε», δήλωσε. «Και γιατί; Μεταξύ άλλων λόγων, και πάνω απ' όλα, επειδή δεν ήταν προστατευμένα».



Ο Πούτιν υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στο πεδίο της μάχης και δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο εχθρός θα καταρρεύσει».



Παράλληλα, χαρακτήρισε «εντελώς παράλογες» τις φήμες ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση.