Προ των πυλών πρόωρες εκλογές στη Σερβία, 25 Οκτωβρίου η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής τους

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς στις 26 Ιουνίου προανήγγειλε την παραίτηση του σε «λίγες εβδομάδες» και ανακοίνωσε ότι θα τεθεί επικεφαλής ψηφοδελτίου με την ονομασία «Ενωμένη Σερβία» που θα συνθέτουν το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα