Μαδαγασκάρη: Δέκα χρόνια καταναγκαστικά έργα στον πρώην πρόεδρο της Γερουσίας για τη βία κατά των διαδηλωτών
Μαδαγασκάρη: Δέκα χρόνια καταναγκαστικά έργα στον πρώην πρόεδρο της Γερουσίας για τη βία κατά των διαδηλωτών
Ο Ρίτσαρντ Ραβαλομανάνα, με το καουμπόικο καπέλο του και τα στρατιωτικά παράσημα που επιδείκνυε, θεωρούταν σύμβολο της αυταρχικής εξουσίας
Ο Ρίτσαρντ Ραβαλομανάνα, πρώην πρόεδρος της Γερουσίας της Μαδαγασκάρης, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια καταναγκαστικής εργασίας για τον ρόλο του στη βίαιη καταστολή των νεανικών διαδηλώσεων, οι οποίες συνέβαλαν πέρυσι στην πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης.
Ο απόστρατος στρατηγός και στενός σύμμαχος του πρώην προέδρου Άντρι Ρατζοελίνα, κρίθηκε την Τρίτη από δικαστήριο της πρωτεύουσας, Ανταναναρίβο ένοχος για συνέργεια σε φόνο.
Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι έδωσε εντολές στις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιήσουν βία εναντίον των διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των λεγόμενων διαδηλώσεων της «Γενιάς Ζ» τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025. Ο Ραβαλομανάνα, με το καουμπόικο καπέλο του και τα στρατιωτικά παράσημα που επιδείκνυε, θεωρείτο από τους διαδηλωτές σύμβολο της αυταρχικής εξουσίας.
Ο Ραβαλομανάνα αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέρει το BBC, και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.
Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα μέσα του 2025 αρχικά ως έκφραση οργής για τις επίμονες διακοπές ρεύματος και νερού, πριν εξελιχθούν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά της κυβέρνησης του Ρατζοελίνα.
Τουλάχιστον 22 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 100 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών.
Οι διαδηλώσεις τελικά πυροδότησαν πολιτική κρίση που οδήγησε στην απομάκρυνση του Ρατζοελίνα από την εξουσία και στην εγκατάσταση μιας νέας κυβέρνησης με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Μάικλ Ραντριανιρίνα.
Η καταστολή έγινε υπό την ηγεσία της χωροφυλακής, στην οποία ο Ραβαλομανάνα διατηρούσε σημαντική επιρροή. Ωστόσο, ο δικηγόρος του αμφισβήτησε τα αποδεικτικά στοιχεία που τον συνδέουν με τη βίαιη καταστολή.
Ο Ραβαλομανάνα απομακρύνθηκε από τη θέση του προέδρου της Γερουσίας τον Οκτώβριο του 2025, λίγο μετά τις διαδηλώσεις, και συνελήφθη στο σπίτι του τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια τέθηκε σε προδικαστική κράτηση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου παραμένει.
Είναι ένας από τους πολλούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους που συνδέονται με την πρώην κυβέρνηση του Ρατζοελίνα και έχουν δικαστεί μετά την αλλαγή της εξουσίας. Ο Ραβαλομανάνα είναι αντιμέτωπος και με μια ξεχωριστή έρευνα για διαφθορά.
Ο απόστρατος στρατηγός και στενός σύμμαχος του πρώην προέδρου Άντρι Ρατζοελίνα, κρίθηκε την Τρίτη από δικαστήριο της πρωτεύουσας, Ανταναναρίβο ένοχος για συνέργεια σε φόνο.
Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι έδωσε εντολές στις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιήσουν βία εναντίον των διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των λεγόμενων διαδηλώσεων της «Γενιάς Ζ» τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025. Ο Ραβαλομανάνα, με το καουμπόικο καπέλο του και τα στρατιωτικά παράσημα που επιδείκνυε, θεωρείτο από τους διαδηλωτές σύμβολο της αυταρχικής εξουσίας.
Ο Ραβαλομανάνα αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέρει το BBC, και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.
Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα μέσα του 2025 αρχικά ως έκφραση οργής για τις επίμονες διακοπές ρεύματος και νερού, πριν εξελιχθούν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά της κυβέρνησης του Ρατζοελίνα.
Τουλάχιστον 22 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 100 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών.
Οι διαδηλώσεις τελικά πυροδότησαν πολιτική κρίση που οδήγησε στην απομάκρυνση του Ρατζοελίνα από την εξουσία και στην εγκατάσταση μιας νέας κυβέρνησης με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Μάικλ Ραντριανιρίνα.
Η καταστολή έγινε υπό την ηγεσία της χωροφυλακής, στην οποία ο Ραβαλομανάνα διατηρούσε σημαντική επιρροή. Ωστόσο, ο δικηγόρος του αμφισβήτησε τα αποδεικτικά στοιχεία που τον συνδέουν με τη βίαιη καταστολή.
Ο Ραβαλομανάνα απομακρύνθηκε από τη θέση του προέδρου της Γερουσίας τον Οκτώβριο του 2025, λίγο μετά τις διαδηλώσεις, και συνελήφθη στο σπίτι του τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια τέθηκε σε προδικαστική κράτηση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου παραμένει.
Είναι ένας από τους πολλούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους που συνδέονται με την πρώην κυβέρνηση του Ρατζοελίνα και έχουν δικαστεί μετά την αλλαγή της εξουσίας. Ο Ραβαλομανάνα είναι αντιμέτωπος και με μια ξεχωριστή έρευνα για διαφθορά.
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