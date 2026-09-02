Βασίλης Λέκκας: Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση, ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό
Βασίλης Λέκκας: Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση, ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό
Η ανάρτηση του ερμηνευτή ήρθε μετά από ορισμένα αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση του συναδέλφου του σε συναυλία στην Κύπρο
Σε μία ανάρτηση υπέρ του Γιάννη Πάριου προχώρησε ο Βασίλης Λέκκας, επισημαίνοντας ότι ο συνάδελφός του αξίζει αγάπη και σεβασμό και πως η απαξίωση μειώνει εκείνον που την επιλέγει.
Ο ερμηνευτής προχώρησε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, η οποία ήρθε μετά την αρνητική κριτική που δέχτηκε από ορισμένους ο Γιάννης Πάριος στα social media, σχετικά με την πρόσφατη εμφάνισή του σε συναυλία στην Κύπρο.
Ο Βασίλης Λέκκας πήρε θέση υπέρ του καλλιτέχνη, ασκώντας κριτική σε όσους επιλέγουν την απαξίωση, τονίζοντας ότι ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό. Παράλληλα, μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση από τα πρώτα βήματα της καριέρας του, αναφέροντας πως στην πρώτη του ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι είχε επιλέξει να ερμηνεύσει ένα κομμάτι που είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος, το «Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε», σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη.
Όπως έγραψε: «Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση. Ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό. ΥΓ: Στην πρώτη μου ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι πήγα με ένα τραγούδι που είχε πει ο Γιάννης Πάριος. "Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε", Μουσική || Σταύρος Κουγιουμτζής, Στίχοι || Γιάννης Λογοθέτης».
Δείτε την ανάρτησή του
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Γιάννης Πάριος πραγματοποίησε συναυλία στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι κατέκριναν την εμφάνισή του, τη φωνητική του απόδοση, ενώ μερικοί στάθηκαν ακόμα και στην ηλικία του.
Μεταξύ των προσώπων που υπερασπίστηκαν τον καλλιτέχνη δημόσια, ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στην εκπομπή «Studio στις 3» είπε: «Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Γράφουν για τη φωνή και γιατί δεν πάει αυτό… Όλα αυτά δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή».
Την Κυριακή 30 Αυγούστου, ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, Κυριάκος Τσολάκης, πήρε και εκείνος θέση υπέρ του τραγουδιστή και με μία ανάρτηση στα social media, στάθηκε στην καλλιτεχνική διαδρομή και την προσφορά του ερμηνευτή στο ελληνικό τραγούδι.
Μεταξύ άλλων διερωτήθηκε: «Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας, ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών;». Ο Κυριάκος Τσολάκης σχολίασε μεταξύ άλλων «τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς;».
Αναλυτικά η ανάρτησή του
Ο ερμηνευτής προχώρησε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, η οποία ήρθε μετά την αρνητική κριτική που δέχτηκε από ορισμένους ο Γιάννης Πάριος στα social media, σχετικά με την πρόσφατη εμφάνισή του σε συναυλία στην Κύπρο.
Ο Βασίλης Λέκκας πήρε θέση υπέρ του καλλιτέχνη, ασκώντας κριτική σε όσους επιλέγουν την απαξίωση, τονίζοντας ότι ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό. Παράλληλα, μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση από τα πρώτα βήματα της καριέρας του, αναφέροντας πως στην πρώτη του ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι είχε επιλέξει να ερμηνεύσει ένα κομμάτι που είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος, το «Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε», σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη.
Όπως έγραψε: «Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση. Ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό. ΥΓ: Στην πρώτη μου ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι πήγα με ένα τραγούδι που είχε πει ο Γιάννης Πάριος. "Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε", Μουσική || Σταύρος Κουγιουμτζής, Στίχοι || Γιάννης Λογοθέτης».
Δείτε την ανάρτησή του
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Γιάννης Πάριος πραγματοποίησε συναυλία στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι κατέκριναν την εμφάνισή του, τη φωνητική του απόδοση, ενώ μερικοί στάθηκαν ακόμα και στην ηλικία του.
Μεταξύ των προσώπων που υπερασπίστηκαν τον καλλιτέχνη δημόσια, ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στην εκπομπή «Studio στις 3» είπε: «Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Γράφουν για τη φωνή και γιατί δεν πάει αυτό… Όλα αυτά δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή».
Την Κυριακή 30 Αυγούστου, ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, Κυριάκος Τσολάκης, πήρε και εκείνος θέση υπέρ του τραγουδιστή και με μία ανάρτηση στα social media, στάθηκε στην καλλιτεχνική διαδρομή και την προσφορά του ερμηνευτή στο ελληνικό τραγούδι.
Μεταξύ άλλων διερωτήθηκε: «Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας, ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών;». Ο Κυριάκος Τσολάκης σχολίασε μεταξύ άλλων «τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς;».
Αναλυτικά η ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα