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Κατασχέθηκαν 463 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης αξίας 18 εκατ. ευρώ στην Σρι Λάνκα
Κατασχέθηκαν 463 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης αξίας 18 εκατ. ευρώ στην Σρι Λάνκα
Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε πετσέτες μπάνιου
Σχεδόν μισός τόνος κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης κατασχέθηκε στο λιμάνι του Κολόμπο στη Σρι Λάνκα, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης των αμερικανικών και των τοπικών αρχών με στόχο διεθνικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την αστυνομία της Σρι Λάνκα, περίπου 463 κιλά του συνθετικού ναρκωτικού εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο που είχε φτάσει στο Κολόμπο από το Πακιστάν. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε πετσέτες μπάνιου, προκειμένου να περάσουν απαρατήρητα από τους ελέγχους. Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας υπολογίζεται σε περίπου 21 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 18 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία στο Κολόμπο.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί υπήκοοι, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός άνδρα από τη Σρι Λάνκα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την αμερικανική Drug Enforcement Administration (DEA) σε συνεργασία με το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομίας της Σρι Λάνκα.
Οι αρχές είχαν θέσει υπό παρακολούθηση εμπορευματοκιβώτια που προέρχονταν από το Πακιστάν κατά το διάστημα από 14 έως 29 Αυγούστου, πριν προχωρήσουν στην επέμβαση. Η αμερικανική πρεσβεία ανέφερε ότι η ποσότητα προοριζόταν να διοχετευθεί παράνομα σε διεθνείς αγορές μέσω της Σρι Λάνκα.
Η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε την επιχείρηση χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις.
Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία αποσκοπεί στην εξάρθρωση οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία, συνδέονται με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και απειλούν κοινότητες και στις δύο χώρες.
Ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας της Σρι Λάνκα, Ασόκα Νταρμασένα, δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορία.
Η νέα μεγάλη κατάσχεση εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία των αρχών της Σρι Λάνκα κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον Νταρμασένα, από τον περασμένο Οκτώβριο οι αρχές έχουν κατασχέσει συνολικά σχεδόν 14 τόνους παράνομων ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και κοκαΐνη.
Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας, Ανάντα Βιτζεπάλα, έχει δηλώσει στο κοινοβούλιο ότι σημαντικό μέρος των παράνομων ναρκωτικών που φτάνουν στη Σρι Λάνκα προέρχεται από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και μεταφέρεται στο νησί μέσω θαλάσσιων διαδρομών.
Οι αρχές εκτιμούν, παράλληλα, ότι περίπου 400.000 άνθρωποι κάνουν χρήση ναρκωτικών στη Σρι Λάνκα, χώρα με πληθυσμό περίπου 22 εκατομμυρίων κατοίκων.
Σύμφωνα με την αστυνομία της Σρι Λάνκα, περίπου 463 κιλά του συνθετικού ναρκωτικού εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο που είχε φτάσει στο Κολόμπο από το Πακιστάν. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε πετσέτες μπάνιου, προκειμένου να περάσουν απαρατήρητα από τους ελέγχους. Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας υπολογίζεται σε περίπου 21 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 18 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία στο Κολόμπο.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί υπήκοοι, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός άνδρα από τη Σρι Λάνκα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την αμερικανική Drug Enforcement Administration (DEA) σε συνεργασία με το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομίας της Σρι Λάνκα.
Οι αρχές είχαν θέσει υπό παρακολούθηση εμπορευματοκιβώτια που προέρχονταν από το Πακιστάν κατά το διάστημα από 14 έως 29 Αυγούστου, πριν προχωρήσουν στην επέμβαση. Η αμερικανική πρεσβεία ανέφερε ότι η ποσότητα προοριζόταν να διοχετευθεί παράνομα σε διεθνείς αγορές μέσω της Σρι Λάνκα.
Η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε την επιχείρηση χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις.
Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία αποσκοπεί στην εξάρθρωση οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία, συνδέονται με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και απειλούν κοινότητες και στις δύο χώρες.
Intelligence developed through the U.S. Drug Enforcement Administration @DEAHQ helped Sri Lanka’s Police Narcotics Bureau @SL_PoliceMedia disrupt a Pakistan-based narcotrafficking network attempting to smuggle crystal methamphetamine through Sri Lanka to international markets.… pic.twitter.com/uvQP52rjyA— U.S. Embassy in Sri Lanka (@USEmbSL) September 2, 2026
Ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας της Σρι Λάνκα, Ασόκα Νταρμασένα, δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορία.
Η νέα μεγάλη κατάσχεση εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία των αρχών της Σρι Λάνκα κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον Νταρμασένα, από τον περασμένο Οκτώβριο οι αρχές έχουν κατασχέσει συνολικά σχεδόν 14 τόνους παράνομων ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και κοκαΐνη.
Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας, Ανάντα Βιτζεπάλα, έχει δηλώσει στο κοινοβούλιο ότι σημαντικό μέρος των παράνομων ναρκωτικών που φτάνουν στη Σρι Λάνκα προέρχεται από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και μεταφέρεται στο νησί μέσω θαλάσσιων διαδρομών.
Οι αρχές εκτιμούν, παράλληλα, ότι περίπου 400.000 άνθρωποι κάνουν χρήση ναρκωτικών στη Σρι Λάνκα, χώρα με πληθυσμό περίπου 22 εκατομμυρίων κατοίκων.
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