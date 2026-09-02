Προφυλακίστηκαν οι τρεις της Κυψέλης: Και σε δεύτερη υπόθεση μαστροπείας και βιασμού εμπλέκεται ο 43χρονος, δίωξη για τη δολοφονία του βρέφους

«Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατο του» είπε η Γερμανίδα στην ανακρίτρια ναρκωτικών - «Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα, δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί» ισχυρίστηκε ο Αφγανός





Οι τρεις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για κατηγορίες που αφορούν σε διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Αμέσως μετά και οι τρεις πήραν το δρόμο για τις φυλακές, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα η εισαγγελία ασκούσε σε βάρος των δυο πρώτων κατηγορούμενων - ήτοι του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας - ποινική δίωξη για τη



Οι ισχυρισμοί «Αρνούμαι τις κατηγορίες δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζήτω την επιείκεια της ελληνικής Δικαιοσύνης» φέρεται να ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας η 38χρονη Γερμανίδα και όταν ρωτήθηκε για το νεκρό «Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατο του». Ακόμη η ίδια φέρεται να δήλωσε εξαρτημένη από ναρκωτικά ζητώντας τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης.









«Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι εντολείς μας για τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Έχουν μεταφερθεί στα κρατητήρια και τώρα θα πάμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για αυτά τα οποία ακολουθούν. Να καταρρίψουμε τους ισχυρισμούς τους οποίους φέρεται να έχει ο ιατροδικαστής για να λάμψει η αλήθεια. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και αυτό το λέω και το εννοώ. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη, όχι μόνο όταν εκδίδονται αποφάσεις που μας βολεύουν. Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα κάνω μια παράκληση. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί στις δηλώσεις μας γιατί υπάρχουν και τρία παιδιά τα οποία έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν τι γίνεται», δήλωσε ο δικηγόρος της 38χρονης Γερμανίδας και του 26χρονου Αφγανού, Χρήστος Ψαρράς.



«Θα πρέπει να πάρουμε την ιατροδικαστική για να δούμε. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση εμείς θα διορίσουμε τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να μας δώσει άλλη μία άποψη για το πώς έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά. Γιατί ξέρετε, αυτή η ιατροδικαστική εμπίπτει στο πεδίο της επιστήμης και στην επιστήμη όλα καταρρίπτονται ενδεχομένως και μπορεί να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Οι εντολείς μας δεν αποδέχονται αυτό το γεγονός ότι το έπραξαν, ότι έπραξαν αυτό το έγκλημα. Και εγώ τους παροτρύνω στο να πουν την αλήθεια και η αλήθεια τους είναι αυτή», συμπλήρωσε.



Κλείσιμο



Σε σχέση με τον εντολέα του ανέφερε ότι «αρνείται τις κατηγορίες» και συμπλήρωσε ότι θα τοποθετηθεί πιο αναλυτικά όταν πάρει τη δικογραφία και διαβάσει την ιατροδικαστική έκθεση. Τέλος αναφορικά με τη νέα κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών, μετέφερε στον ισχυρισμό του 43χρονου, ότι πρόκειται για ίδια χρήση.



Ανθρωποκτονία Εν τω μεταξύ η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.



Συγκεκριμένα σε βάρος των δυο παραπάνω κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος.



Το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια ναρκωτικών οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης . Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα υπήκοο σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι συνελήφθησαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη, όπου οι αρχές εντόπισαν και το κατεψυγμένο βρέφος σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα.Οι τρεις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για κατηγορίες που αφορούν σε διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Αμέσως μετά και οι τρεις πήραν το δρόμο για τις φυλακές, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα η εισαγγελία ασκούσε σε βάρος των δυο πρώτων κατηγορούμενων - ήτοι του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας - ποινική δίωξη για τη δολοφονία του άτυχου βρέφους. Πρόκειται για μια νέα δικογραφία που θα οδηγήσει και πάλι αύριο τους τρεις κατηγορούμενους στα δικαστήρια για νέες απολογίες.«Αρνούμαι τις κατηγορίες δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζήτω την επιείκεια της ελληνικής Δικαιοσύνης» φέρεται να ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας η 38χρονη Γερμανίδα και όταν ρωτήθηκε για το νεκρό βρέφος που βρήκαν οι αρχές στη βαλίτσα μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τους άλλους δυο συγκατηγορούμενούς της φέρεται να απάντησε:. Ακόμη η ίδια φέρεται να δήλωσε εξαρτημένη από ναρκωτικά ζητώντας τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης.Από την πλευρά του ο 43χρονος κατηγορούμενος και σύντροφός της φέρεται να ισχυρίστηκε: «Αρνούμαι την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος, ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση». Τέλος, ο 26χρονος Αφγανός κατά τη δική του απολογία στην ανακρίτρια δήλωσε πως δεν γνωρίζει τίποτα για το νεκρό βρέφος. «Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι, δεν είχα δει λεφτά», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων.«Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι εντολείς μας για τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Έχουν μεταφερθεί στα κρατητήρια και τώρα θα πάμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για αυτά τα οποία ακολουθούν. Να καταρρίψουμε τους ισχυρισμούς τους οποίους φέρεται να έχει ο ιατροδικαστής για να λάμψει η αλήθεια. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και αυτό το λέω και το εννοώ. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη, όχι μόνο όταν εκδίδονται αποφάσεις που μας βολεύουν. Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα κάνω μια παράκληση. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί στις δηλώσεις μας γιατί υπάρχουν και τρία παιδιά τα οποία έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν τι γίνεται», δήλωσε ο δικηγόρος της 38χρονης Γερμανίδας και του 26χρονου Αφγανού, Χρήστος Ψαρράς.«Θα πρέπει να πάρουμε την ιατροδικαστική για να δούμε. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση εμείς θα διορίσουμε τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να μας δώσει άλλη μία άποψη για το πώς έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά. Γιατί ξέρετε, αυτή η ιατροδικαστική εμπίπτει στο πεδίο της επιστήμης και στην επιστήμη όλα καταρρίπτονται ενδεχομένως και μπορεί να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Οι εντολείς μας δεν αποδέχονται αυτό το γεγονός ότι το έπραξαν, ότι έπραξαν αυτό το έγκλημα. Και εγώ τους παροτρύνω στο να πουν την αλήθεια και η αλήθεια τους είναι αυτή», συμπλήρωσε.Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η δήλωση του Παναγιώτη Κουτέρη, συνηγόρου του 43χρονου, δηλώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι αισθάνονται στεναχωρημένοι «όπως ο κάθε λογικός άνθρωπος όταν μαθαίνει ότι θα μπει στη φυλακή», πόσω μάλλον, πρόσθεσε, «όταν ασκείται νέα ποινική δίωξη για μια ανθρωποκτονία, για ένα βρέφος».Σε σχέση με τον εντολέα του ανέφερε ότι «αρνείται τις κατηγορίες» και συμπλήρωσε ότι θα τοποθετηθεί πιο αναλυτικά όταν πάρει τη δικογραφία και διαβάσει την ιατροδικαστική έκθεση. Τέλος αναφορικά με τη νέα κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών, μετέφερε στον ισχυρισμό του 43χρονου, ότι πρόκειται για ίδια χρήση.Εν τω μεταξύ η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.Συγκεκριμένα σε βάρος των δυο παραπάνω κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος.

Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών. Οι τρεις κατηγορούμενοι για αυτές τις νέες κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν θα απολογηθούν εκ νέου ενώ πριν από λίγο εκδόθηκαν και τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους (πρόκειται για τυπική διαδικασία) και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σε ανακριτή.



Νέες αποκαλύψεις για τον 43χρονο Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του 43χρονου έρχονται στο φως καθώς αυτός εμπλέκεται κατά πληροφορίες και σε νέα, δεύτερη, υπόθεση μαστροπείας και βιασμού κατά το χρονικό διάστημα 2020 - 21. Η εν λόγω δικογραφία σχηματίστηκε αρχικά από την εισαγγελία της βορείου Ελλάδας και το 2025 διαβιβάστηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, όπου και σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι σήμερα προκαταρκτική εξέταση. Να σημειωθεί ότι ο 43χρονος -όπως έγινε γνωστό- είχε κατηγορηθεί και για άλλη υπόθεση μαστροπείας και βιασμού σε βάρος Γερμανίδας υπηκόου. Μάλιστα, για την υπόθεση αυτή είχε προφυλακιστεί αλλά στη συνέχεια αποφυλακίστηκε αφού η σχετική δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς η γυναίκα ανακάλεσε την αρχική καταγγελία της.