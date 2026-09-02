Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι ο στρατός δεν θα αποσυρθεί από τη Γάζα

«Δεν θα αποσυρθούμε, παραμένουμε σε αυτήν τη γραμμή, ελέγχουμε το 60% της Λωρίδας της Γάζας και δεν θα σταματήσουμε επειδή εξοντώνουμε, τους τρομοκράτες που μας απειλούν», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός