Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι ο στρατός δεν θα αποσυρθεί από τη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Λωρίδα της Γάζας Ισραηλινός στρατός

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι ο στρατός δεν θα αποσυρθεί από τη Γάζα

«Δεν θα αποσυρθούμε, παραμένουμε σε αυτήν τη γραμμή, ελέγχουμε το 60% της Λωρίδας της Γάζας και δεν θα σταματήσουμε επειδή εξοντώνουμε, τους τρομοκράτες που μας απειλούν», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι ο στρατός δεν θα αποσυρθεί από τη Γάζα
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψής του στη Λωρίδα της Γάζας, ότι η χώρα του δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει σε αυτόν τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

«Ελέγχουμε τη ζώνη. Δεν θα αποσυρθούμε. Παραμένουμε σε αυτήν τη γραμμή. Ελέγχουμε το 60% της Λωρίδας της Γάζας και δεν θα σταματήσουμε επειδή εξοντώνουμε, μέρα με την ημέρα, τους τρομοκράτες που μας απειλούν», είπε ο Νετανιάχου αφού συναντήθηκε με στρατιώτες κοντά στην «κίτρινη γραμμή», η οποία οριοθετεί την περιοχή που παραμένει υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πρόσφατα ότι διέταξε τον στρατό να επεκτείνει τον έλεγχό του στο 70% του θύλακα, ποσοστό μεγαλύτερο εκείνου που επιτρέπεται να κατέχει με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Επιμένει επίσης ότι οι στρατιώτες θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι να επαληθευτεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.



«Όμως κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε τον στόχο μας - να αφοπλίσουμε τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και (ο θύλακας) να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», συνέχισε, εκτιμώντας ότι σε μεγάλο βαθμό «αυτός ο στόχος έχει στην πραγματικότητα επιτευχθεί ήδη».

Ο Νετανιάχου ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην περιοχή και τις προσπάθειες που καταβάλλονται «για την εξάλειψη των απειλών και την εγγύηση της ασφάλειας των στρατιωτών και των ισραηλινών κοινοτήτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πρωθυπουργικό γραφείο.
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